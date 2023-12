Por Martha Isabel Alvarado

Intempestivo relevo en el PRI

.-Lista “pluri” del PAN: Los mismos de siempre

.-“Ricky, Riquín, Canallín”, regresaría con fuero

.-“Paloma” Guillén, muy ‘echada para adelante’

.-Ismael CDV y “JR”, en pleno “comal y metate”

En una jugada que estaba más cantada que el “Cielito Lindo” en los estadios, la dirigencia nacional del PAN y cuates que le acompañan, ‘agandallaron’ las primeras posiciones de la lista de candidatos plurinominales al Senado de la República:

Vean ustedes, amados lectores, son los mismos de siempre, todos ellos avalados por el Consejo Nacional panista efectuado este sábado en la CDMX.

A la manera de ROBERTO MADRAZO, que siendo dirigente nacional del PRI se auto-postuló para la presidencia de México, el presidente del CEN del PAN, MARKO CORTÉS, se apuntó en el número 1 de la lista antes mencionada.

¿Se imaginan ustedes a Marko Cortés trabajando en la Iniciativa Privada, en que las contrataciones de los directivos se basan, entre otros criterios, en el de costo-beneficio?.

Los propios panistas deben estar conscientes de que Marko Cortés “no saca un perro a mear”, como se dice coloquialmente, pero seguramente asumen que “es lo que hay”.

Por cuestión de género, en el número 2 de la lista del PAN se incluyó una mujer, KAREN MICHEL GONZÁLEZ MÁRQUEZ, actual diputada federal por el distrito 7 de Guanajuato.

Como tanto se especulaba, en la posición número 3 de la lista “pluri” del PAN para el Senado, aparece el candidato perdedor a la presidencia de México, RICARDO ANAYA CORTÉS, también conocido como “Ricky, Riquín, Canallín”, como lo ‘bautizó’ AMLO durante aquel debate presidencial de mayo de 2018.

No tiene caso gastar el espacio en comentar el listado del PAN para las Senadurías “pluri”, pues como ya lo hemos dicho, son los mismos de siempre.

No podrían faltar “premios de consolación” para esta caterva, en la lista albiazul. Uno de estos será para la Senadora LILY TÉLLEZ, fallida aspirante a la candidatura presidencial de la alianza PRI, PAN, PRD, quien llegó a la Cámara Alta en 2018 por Morena.

El ‘regalo’ de Lily Téllez, serán 6 años más cobrando como Senadora, esta vez sin despeinarse en hacer campaña.

No hace mucho comentamos aquí que el ex gobernador de Tamaulipas CABEZA DE VACA podría ser ‘palomeado’ en el quinto lugar de los Senadores de lista por el PAN, pero no fue así. En esa posición aparece ENRIQUE VARGAS, diputado local del Edomex.

Según se sabe, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, “apapachará” al ex gobernador Cabeza de Vaca con una diputación federal por la vía plurinominal. De modo que no tendría que cruzar de Estados Unidos a suelo mexicano, a realizar actos proselitistas.

Cambiamos de tema, para comentar que igual de ‘intempestivo’ que cuando el anterior dirigente del PRI en Tamaulipas, EDGARDO MELHEM SALINAS dejó el cargo, fue lo de CARLOS SOLÍS GÓMEZ, que fungía como interino, quien dimitió el pasado viernes.

Trascendió que en la propuesta del PRI tamaulipeco aparecían los nombres del ex gobernador EUGENIO HERNÁNDEZ, BALTASAR HINOJOSA, MARÍA ESTHER CAMARGO DE LUEBBERT, JUVENAL HERNÁNDEZ LLANOS, ABEL OSEGUERA y RODOLFO TORRE DE LA GARZA, para las candidaturas. Misma que el CEN del PRI y del PAN rechazaron.

¿Habrá tenido que ver eso con la renuncia de Carlos Solís a la presidencia del Comité Directivo Estatal?. Lo más seguro es que sí.

Ante la salida de Carlos Solís, ‘entró al quite’ MERCEDES DEL CARMEN GUILLÉN VICENTE, “Paloma”, Abogada y Economista, quien fuera Secretaria General de Gobierno durante el sexenio de TOMÁS YARRINGTON, y Procuradora de Justicia durante la administración estatal de EUGENIO HERNÁNDEZ.

A juzgar por sus primeras declaraciones, diciendo que tiene “absoluta libertad de negociación”, y “vamos a negociar en igualdad de circunstancias” (con el PAN y el PRD), “Paloma” Guillén viene muy ‘echada para adelante’. Veremos si aguanta la ‘presión’ que suele ejercer el ex gobernador CDV mediante llamadas desde EE.UU. (Que le pregunte a sus antecesores).

Finalmente anotaremos que, vaya sorpresa que nos llevamos el pasado viernes, al observar al Senador de Morena por Tamaulipas, JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, “JR”, platicando amenamente con el Senador del PAN, ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA, en la sala 13 del aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Aunque viéndolo bien, no tendrían por qué no, si hasta son parientes.

Digamos que nos tocó el ‘privilegio’ de dos Senadores compañeros de vuelo hacia Reynosa. No cualquiera. (Aunque uno de ellos solicitó cambio de asiento. Y eso que anda “en modo campaña”).

CONTRAFUEGO: Y acá la raza peleando.

Hasta la próxima.