Por Martha Isabel Alvarado

Un día ‘de gatos negros’

.-Par de desaires, para la ex alcaldesa Maki Ortiz

.-Oseguera, busca enmendar errores del pasado

.-Arnulfo Rodríguez en evento de Ciudad Madero

.-Que “JR” estaría camino a la diputación federal

Una jornada para el olvido, fue la que tuvo este miércoles, durante la visita de la precandidata presidencial de Morena, CLAUDIA SHEINBAUM a Tamaulipas, la ex alcaldesa panista de Reynosa, MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ.

La ex alcaldesa que aún sigue “mandando galleta” en Reynosa, acudió a las instalaciones del patinadero, en Ciudad Victoria, donde tendría lugar un acto masivo con la presencia de Sheinbaum Pardo.

Seguramente no se la esperaba, la que fuera subsecretaria de Salud a nivel nacional durante el sexenio de FELIPE CALDERÓN que, en el punto de acceso a dicho evento, le cerraran la puerta en las narices, literalmente.

Por más que intentaron la propia Maki Ortiz y una asistente que la acompañaba, “destrabar” ese obstáculo, sencillamente les dijeron que la ex alcaldesa no estaba en la lista de invitados que ingresarían por ese lugar. ¡Uff!.

Como pudo, y dada la fama que ella posee de saber dominar “el arte del codazo”, Maki Ortiz entró al evento por alguna otra puerta, y logró ubicarse al lado del alcalde de Victoria, EDUARDO GATTÁS y la Senadora LUPITA COVARRUBIAS CERVANTES.

Nunca se imaginó la ex alcaldesa, que sufriría otro desaire.

Este segundo “descolón”, sobrevino cuando Maki Esther quiso saludar efusivamente a Claudia Sheinbaum, incluso traía entre las manos una muñequita de tela, hecha a semejanza de la precandidata presidencial de Morena.

Sabrá Dios que haya pasado, el caso es que la ex jefa de gobierno de la CDMX, entró al evento saludando a los invitados de primera fila, y posterior a un apretón de manos y breve intercambio de palabras con la Senadora Covarrubias, se pasó con Eduardo Gattás, sin “percatarse” que en medio estaba Maki Ortiz. ¡Recontrauff!.

O sea, que la abanderada presidencial de Morena “se brincó” a la ex alcaldesa de Reynosa. ¿Fue sin querer, queriendo?.

Habría que recordar que en una anterior visita que Claudia Sheinbaum hizo a Tampico, el 29 de septiembre pasado, Maki Ortiz quiso subir al templete de un evento realizado en el recinto ferial, y los organizadores no se lo permitieron.

¿Será que la ex alcaldesa panista, presunta comadre de MARGARITA ZAVALA y FELIPE CALDERÓN, no ‘encaja’ en el proyecto de la precandidata presidencial morenista, pero no termina de entenderlo?.

Vaya día “de gatos negros” que tuvo la ex alcaldesa este miércoles.

En contraste, a quien al parecer le fue requetebién en el contexto de la visita de Claudia Sheinbaum a Tamaulipas, fue al alcalde de Ciudad Madero, ADRIÁN OSEGUERA KERNIÓN quien, dicho sea de paso, había perdido muchos bonos con la 4T tamaulipeca.

Es de todos conocido que, en la campaña para gobernador de 2022, Morena perdió en Ciudad Madero, y la sospecha recayó sobre Oseguera, de que habría jugado “las contras” al ahora gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.

No faltó quien afirmara que Oseguera “se la jugó” con el abanderado de la alianza PRI, PAN, PRD, CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS, El Truco, “haiga sido como haiga sido”.

Incluso la ahora ex Secretaria de Gobernación, OLGA SÁNCHEZ CORDERO hizo una visita a Ciudad Madero en septiembre pasado, tal vez, queriendo quitarle ese ‘tufo’ a Oseguera, calificándolo como “un alcalde institucional”.

El hecho es que, con el evento realizado en la plaza Gobernadores, cualquiera diría que Adrián Oseguera quiere reivindicarse con Morena, y “hacer puntos” con su precandidata Claudia Sheinbaum. Una concentración impresionante, a la que incluso asistió MÓNICA VILLARREAL ANAYA, hermana del gobernador.

También estuvo presente en dicho evento, el dirigente de la sección 30 del SNTE, ARNULFO RODÍGUEZ TREVIÑO.

Finalmente anotaremos que todo apunta a que en el futuro inmediato del Senador JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, “JR”, no está la reelección para la Cámara Alta, sino una candidatura a diputado federal de mayoría. ¿Será?.

CONTRAFUEGO: “Que parte del no, no entiendes”.

