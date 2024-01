Por Carlos López Arriaga

Epstein: inusual transparencia

Cd. Victoria, Tam.- Para quien prefiera informarse por escrito sobre el escándalo del pedófilo internacional JEFFREY EPSTEIN hay material de sobra en lugares como SCRIBD (https://tinyurl.com/ytlape4a) y AMAZON (https://tinyurl.com/ysrnpgj7).

Aunque también en FORBES (https://tinyurl.com/ytrxegbg), EL PAÍS (https://tinyurl.com/yqd2y8jc) y la versión mexicana de INFOBAE (https://tinyurl.com/yqfmmteh), entre otros medios que han abordado el tema con profusión.

“Sex-trafficker” le llaman los medios norteamericanos cuando señalan su condición de proxeneta internacional especializado en prostitución infantil, al servicio de la más alta élite planetaria (CNN-Business: https://tinyurl.com/yvrfb44l).

Ello, desde que asomó a la opinión pública en el lejano 2005 cuando JEFFREY fue acusado por primera vez de liderar una red de tráfico de menores al servicio de los superricos, a escala planetaria.

Aunque si usted es usuario de NETFLIX, hay dos documentales al respecto, muy al detalle. El denominado “JEFFREY EPSTEIN, asquerosamente rico” (2020, una temporada, cuatro capítulos).

Y también el que narra la historia de su compañera y principal cómplice, con el nombre de “GHISLAINE MAXWELL: asquerosamente rica” (2022, en una sola entrega de una hora y 41 minutos).

Y, desde luego, la ficha de EPSTEIN en WIKIPEDIA (https://tinyurl.com/yltau7b5), más completa todavía si consultamos la versión de habla inglesa (https://tinyurl.com/yypd37bt).

La nota del presente 2024 es la publicación de una amplia lista de personalidades involucradas en dicha red criminal. Famosos y famosas de la alta política global, altos ejecutivos de negocios, la nobleza europea, divos y divas del espectáculo y el deporte.

SABÍA DEMASIADO

Baño de inmundicia colectivo que alcanza a personalidades como el expresidente norteamericano WILLIAM CLINTON y también ANDRÉS, príncipe de York, tercer hijo de la reina ISABEL de Inglaterra.

Enloda también al rey emérito de España JUAN CARLOS de Borbón, al exsenador demócrata GEORGE MITCHELL, la modelo NAOMI CAMPBELL y hasta el mago gringo DAVID COPPERFIELD.

Y aunque los simpatizantes de DONALD TRUMP insistan hoy en ubicarlo en la trinchera contraria, como un crítico de EPSTEIN y sus negocios turbios, lo cierto es que abundan imágenes del expresidente republicano en las fiestas de JEFFREY.

La lista incluye también (algo digno de asombro) al científico (astrofísico) británico STEPHEN HAWKING (fallecido en 2018) quien a pesar de encontrarse parcialmente impedido en sus movimientos por la esclerosis crónica, aparecía en videos disfrutando de las fiestas, brincoteando desde su silla de ruedas.

Se recordará que EPSTEIN fue capturado por el FBI un 6 de julio de 2019 en el aeropuerto de Nueva Jersey, para responder a cargos por tráfico sexual de menores.

Fue encarcelado en el Centro Correccional Metropolitano de la ciudad de Nueva York y desde el primer día los medios supieron que se trataba de un preso muy especial, alguien que “sabía demasiado” (“”a man who knows too much”, como reza el lugar común).

Y esto se comprobó 35 días después, el 10 de agosto, cuando fue encontrado muerto en su celda. El reporte dijo que por ahorcamiento, como suele suceder en esos casos.

Todo un respiro para los figurines de la aristocracia europea, pero también para CLINTON y el propio TRUMP, por entonces Presidente en funciones.

De todo esto lo que extraña es el velo de impunidad que parece cubrir a casos paralelos como el de KEITH RANIERE, de la tenebrosa secta de marketing NXIVM, cuyo caso estalló también en 2019 por motivos similares o muy parecidos.

Comercio sexual, violación y una sofisticada forma de esclavitud femenina, cuya obediencia quedaba sellada al marcarles la piel con un fierro candente, como si fueran ganado.

Su efecto mediático al sur del río Bravo fue devastador, arrastró a figuras de diversos partidos, incluyendo a ENRIQUE DE LA MADRID y EMILIANO SALINAS, hijos de dos expresidentes mexicanos, así como a MARCELA GÓMEZ DEL CAMPO (prima de MARGARITA ZAVALA); ANA CRISTINA FOX (hija del expresidente VICENTE FOX) y ROSA LAURA JUNCO, hija del magnate periodístico ALEJANDRO JUNCO DE LA VEGA, el de grupo REFORMA, entre otras figuras.

LUZ OSCURA

Por igual, simultáneo es el tema del pastor tapatío NAASÓN JOAQUÍN GARCÍA, líder de la iglesia “Luz del Mundo” y pedófilo de tercera generación pues sus difuntos padre y abuelo (los pastores SAMUEL y AARÓN) en décadas anteriores fueron acusados de lo mismo.

En el más reciente caso de NAASÓN, tras su arresto en el aeropuerto de Los Ángeles (junio de 2019) le fueron encontradas en su celular más de 200 imágenes con pornografía infantil (fotos y videos), donde el mismo líder religioso participaba.

Y también mensajes de texto y correos electrónicos que documentaban sus abusos y el tráfico de personas, entre otros delitos, con nombres de cómplices y víctimas.

Lo que quizás haga diferente el caso actual, el de JEFFREY EPSTEIN, es la apertura (liberalidad, digamos) de la jueza de Manhattan LORETTA PRESKA (el nombre completo de su cargo es “Senior Judge of Court for the Southern District of New York”) al revelar los nombres de los presuntos implicados.

En efecto, inusual transparencia. Se voló la barda doña LORETTA y justo es señalar que autorizó dicha publicación en respuesta a una solicitud expresa de la abogada GLORIA ALLRED, quien defiende a varias víctimas de EPSTEIN.

Por si alguien quiere consultar completo el documento, está disponible en inglés, para su descarga vía PDF, en la siguiente dirección: https://tinyurl.com/yqvfpsjy.

A los buscadores y buscadoras, ¡buen provecho!…

BUZÓN: lopezarriagamx@gmail.com

WEB: http://lopezarriagamx.blogspot.com