Marco Antonio Vázquez Villanueva

Habrá competencia…

Las posibilidades de Morena para obtener el carro completo, ganar todas las presidencias municipales y el Congreso de Tamaulipas, se han reducido, aunque nada que implique peligro para la gobernabilidad, es más, ni siquiera pone en riesgo el objetivo de mandar al cabecismo, a sus principales operadores y saqueadores en la pasada administración, a la cárcel.

La ausencia de trabajo partidista y de un equipo que pueda detectar y operar a tiempo para reducir daños, es lo que provocó que las expectativas de panistas sean altas en un par de municipios, lo que mancharía el mapa electoral a partir de junio de este año.

Concretando, Matamoros y Madero tienen focos rojos, el futuro de Morena en ambos no es nada halagüeño por la terquedad de sus alcaldes de pretender heredar el poder a sabiendas de que eso no ha ocurrido nunca, ni ocurrirá, hoy mismo en ambos municipios se ven perfilados hombres y mujeres que no encajan en las ambiciones personales de los ediles, pero además el PAN parece oler la sangre y mandará personajes competitivos ahí.

En Matamoros, por ejemplo, Lety Salazar tiene el dinero y la presencia suficiente para arrebatarles la presidencia municipal, es la mejor candidata azul, más si el candidato resulta ser un Diputado que batalla hasta para leer, y no es que a población lo odie o no lo quiera por esa circunstancia, no, sino porque la calle habla de que La Borrega tiene más afinidad con la panista que con el legislador que se supone es de su mismo color.

Es más, no es atrevido decir que sea quien sea el candidato o la candidata de Morena en Matamoros van a batallar contra la alianza Borrega-Salazar, ambos tienen los mismos odios o enemigos de sus intereses en ese municipio.

En Madero la situación es la misma, Adrián Oseguera es un personaje que se acostumbró a traicionar los colores que lo han encumbrado, sus berrinches, al lado de asesores de poco conocimiento del poder estatal, le han hecho creer que el puede heredar la presidencia municipal lo que hasta un niño de brazos sabe que es imposible, a ello agregue que se odia con Erasmo González (en mejor posicionado para sucederlo) y todo su equipo por lo que el riesgo de perder ahí es muy alto.

Obvio es, recibir derrotas en dos o más municipios por parte de Morena debe estar en los presupuestos, lo que no se deben permitir es que esas traiciones peguen en los aspirantes al Congreso, es decir, que los distritos de esos municipios ni de ningún otro, se pongan en riesgo porque ello saben ya las dificultades que eso implica.

Exacto, por eso es urgente eliminar o bloquear la operación política de esos dos alcaldes, para empezar, es decir, mientras se les hacen cuentas o mientras se actúa de manera más drástica si no entienden, eso es por una sola razón, aún siendo candidatos a Diputados federales, como ambos lo pretenden, ya está visto que no van a trabajar por el proyecto municipal futuro, al contrario, que van a bloquearlo.

Por supuesto, aparecerán otros prospectos prianistas de peso en otros municipios, sin embargo, no hay condiciones para que sus proyectos puedan ser exitosos, por ejemplo, en Victoria, Oscar Almaraz pudiera ser candidato a alcalde, es bueno, pero ya no es el mismo, su sociedad con los Cabeza de Vaca lo ha manchado porque precisamente sus aliados nos dejaron en ruinas, sería difícil que se quitará ese fierro, muestra de ello es que en su pasada elección perdió Victoria y solo es Diputado federal por los municipios aledaños.

Sintetizando, es claro que el proceso electoral local no será un pic nic para Morena, si no sacan a sus mejores hombres y mujeres se les van a complicar las cosas, vaya pues, es tiempo de despabilar ese partido, de decirles a los operadores políticos que no se trata solo de estar cobrando sin hacer nada, sino de observar y trabajar para que su jefe encuentre las mejores condiciones de gobernar y le siga cumpliendo a los tamaulipecos, exacto, alguien los debe sacar de su torpeza de creer que no hay competencia en el proceso electoral que viene, que el proyecto de Claudia y los Senadores está ganado de calle, sí, pero que lo bueno es hacía abajo y ahí pueden perder porque ni siquiera se dan cuenta de las traiciones o no las quieren castigar a tiempo…

CRECE INDUSTRIA CON AMERICO DE GOBERNADOR… Como resultado de un entorno favorable para la inversión y el desarrollo de los sectores productivos, la actividad industrial en Tamaulipas reportó un crecimiento del 4.3% lo que permitió al estado regresar a los primeros lugares de esta actividad en el país.

De acuerdo con Indicador Mensual de la Actividad Productiva por Entidad Federativa del INEGI en septiembre de 2023 y con datos ajustados por estacionalidad, Tamaulipas se ubicó en el 5° sitio en el país entre las entidades federativas que reportaron los crecimientos mensuales más sobresalientes en su actividad industrial junto con San Luis Potosí, Guanajuato, Oaxaca y Colima.

La secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar dio a conocer que a partir de junio de 2023, el índice de la actividad industrial en Tamaulipas muestra una tendencia de crecimiento.

“En las actividades de minería, el estado se ubicó en el primer sitio en el país, en tanto que en la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos, el estado se posicionó en el cuarto lugar nacional”, indicó.

Dijo que a pesar de que la industria de manufacturas se recupera de su caída en el segundo trimestre del año, el crecimiento en conjunto de todo el sector industrial refleja que la economía estatal se mantiene dinámica y en crecimiento, gracias a las nuevas inversiones que están llegando y a las ampliaciones de empresas ya establecidas, las cuales suman 87 proyectos con una inversión de 17,994 millones de dólares.

El Indicador Mensual de la Actividad Productiva por Entidad Federativa, (IMAIEF) proporciona información estadística de corto plazo en el ámbito estatal del comportamiento de las actividades secundarias en los estados.

En Tamaulipas, la actividad industrial es parte fundamental de la economía estatal. Las industrias manufactureras representan el 27.4% del PIB en el estado encanto que la construcción aporta 7.5%, y la electricidad, gas y agua el 2.3% y la minería 2.2%

SERÁ LA UAT REFERENTE EN EDUCACIÓN… El MVZ Dámaso Anaya Alvarado, rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), exhortó a la comunidad de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia Dr. Norberto Treviño Zapata (FMVZ) a sumar esfuerzos con la visión de posicionar a la casa de estudios como uno de los principales referentes de la educación superior a nivel nacional.

En su gira Diagnóstico 2024 por las facultades, unidades académicas y escuelas de la UAT, el rector ha destacado su enfoque integral para resaltar a la Universidad no solo en indicadores académicos, sino también en la calidad de sus programas educativos, la excelencia en la investigación y el impacto positivo en la sociedad.

Durante su visita a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia en ciudad Victoria, Dámaso Anaya subrayó el compromiso de impulsar el potencial de los universitarios y vincular sus proyectos al desarrollo de Tamaulipas.

El rector Anaya Alvarado reiteró su interés en sumar esfuerzos para fortalecer la presencia de la Universidad en el ámbito educativo y científico, especialmente en áreas de medicina veterinaria, producción animal y salud pública, además de potencializar y generar equipos y proyectos que contribuyan al crecimiento tanto institucional como regional.

Acompañado por el Dr. Flaviano Benavides González, director de la FMVZ, el rector presidió reuniones con el personal docente y administrativo, donde se informó de los diversos programas, entre los que destacan la certificación académica, la vinculación institucional y el desarrollo de áreas como laboratorios, hospitales de pequeñas y grandes especies, rastro, entre otros.

En esta visita, Dámaso Anaya se reunió con estudiantes para conocer de primera instancia sus inquietudes y áreas de fortalecimiento.

Durante su recorrido por la Facultad de Veterinaria, el rector reiteró su propuesta de sumar los esfuerzos y capacidades de la comunidad universitaria para impulsar la transformación de una Universidad cercana a las necesidades de la sociedad y contribuir con todos los órdenes de gobierno a elevar los niveles de bienestar de la comunidad tamaulipeca.

