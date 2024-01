Marco Antonio Vázquez Villanueva

Un mundo raro…

Los más cercanos al Dios de los cristianos, los mandamases de El Vaticano, acaban de sentenciar a través de su Tribunal, ridículamente a dos años y medio de prisión, a un cura italiano por pederasta, por haber sostenido relaciones sexuales con un adolescente, hace muchos años.

Cosa extraña, los abogados de la defensa brincan en una pata por lo que ellos dicen es “un éxito” ya que se reconoció que existió el delito.

En México la Fiscalía General de la República anunció ayer que solicitará una pena de 82 años de cárcel contra Jesús Murillo Karam, ex Procurador de la República que investigó la desaparición y presunto asesinato de 43 estudiantes de la Normal en Ayotzinapa, Guerrero, el actual gobierno pretende esa sentencia al afirmar que este personaje es culpable de desaparición forzada, tortura y mala administración de justicia, todo se ve bien por la gravedad de los delitos, sin embargo la situación se hace risible al recordar que el acusado ya casi muere, es más, que en noviembre del año pasado un juez le concedió prisión domiciliaria precisamente por sus enfermedades y la edad que tiene, otros datos, en este momento se encuentra en un hospital atendiendo esos asuntos legales.

Hay más todavía, en ese mismo caso ayer los Tribunales liberaron a militares que fueron detenidos precisamente por esos mismos delitos.

Estos dos asuntos, uno muy lejos de México pero muy parecido a lo que acá ocurre con los políticos que son sentenciados y luego liberados casi pidiéndoles disculpas, nos ilustran el mundo que vivimos, nos dibujan con claridad los problemas reales que atravesamos y que nos tienen muy jodidos como sociedad, la impunidad y corrupción.

Y si, traemos los casos a colación para invitarlo a voltear a uno de los temas que siguen sin llamarnos la atención y por ello estamos como estamos, la elección del Congreso de la Unión, de Diputados federales y Senadores que parecieran a nadie importan o que no sirven para nada por la indolencia ciudadana, sin embargo son los que por flojera, torpeza o lucimiento personal nos han llevado a esas ridiculeces de dejar libres a verdaderos delincuentes peligrosos o sentenciar a otros a mil años de prisión cuando de sobra se sabe que no vivirán mucho.

Ahí está la importancia de voltear hacía las fórmulas al Senado que propongan los partidos políticos, los candidatos a Diputados federales, lo mismo en lo local porque de seguir eligiendo mugrero nos seguirán tratando como limitados mentales, como tontos.

¿De qué sirve sentenciar a cien o 200 años de prisión a un delincuente?, pues nomás para lucirse, para levantarse el cuello al decir que recibió un “castigo ejemplar” como si la persona fuera a quedarse viva nomás porque todavía no cumple una condena, peor es el caso cuando a un político lo detienen y en pocos meses o años sale libre porque “no se le pudo comprobar nada”.

Lo anterior es parte de lo que deben hacer en el Congreso de la Unión, leyes adecuadas para combatir la corrupción y la impunidad, leyes adecuadas para evitar que malos políticos se burlen de la gente, también deben de fiscalizar el gasto, obligar a los gobernantes a gastar cada centavo en el pueblo y no en gustos personales, llevarlos a discutir la agenda nacional, perfeccionar nuestra democracia, en fin, muchas tareas de las cuales no hacen una sola porque los legisladores solo piensan en ellos, en como brincar a otro puesto o como aprovechar sus influencias.

Por eso tenemos que elegir bien, analizar cada perfil que se proponga a esos cargos de legisladores tanto locales como federales, entender que son de vital importancia para el país y no cualquier cosa, en resumen, debemos elegir quien pueda cumplirle al pueblo porque de lo contrario, de seguir eligiendo Senadores y Diputados a la ligera continuaremos igual de jodidos, igual viviendo en este mundo raro donde a muchos delincuentes casi les piden disculpas y a otros los sentencian a mil años nomás por lo ridículas que son las leyes…

BAJAR TARIFAS DE LUZ Y MEJORAR EN MATERIA DE ENERGIA COMPROMISO DEL GOBERNADOR CON TAMAULIPAS… El gobernador Américo Villarreal llevó a cabo diversas reuniones de trabajo con funcionarios del Gobierno Federal para dar continuidad a los proyectos estratégicos relacionados con el sector energético de Tamaulipas.

En primera instancia, el gobernador del estado se reunió con el secretario de Energía, Miguel Ángel Maciel Torres y el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, además del secretario de Desarrollo Energético de Tamaulipas, José Ramón Silva, a fin de evaluar la iniciativa para la homologación de tarifas eléctricas en Tamaulipas, que busca garantizar un acceso equitativo a la energía para todos los ciudadanos.

Además, se abordó lo relacionado a la inversión histórica para el aumento de las líneas de transmisión y distribución eléctrica en el estado.

El mandatario tamaulipeco destacó que actualmente Tamaulipas ha llegado al 99.80% de electrificación, ocupando la quinta posición de las entidades federativas con mayor cobertura de la población con servicio de energía eléctrica.

Villarreal Anaya reiteró el compromiso de trabajar de la mano con la SENER para alcanzar el 100% de electrificación para este año.

Al final de la sesión, los participantes de la reunión acordaron integrar una agenda de trabajo para anunciar los diferentes proyectos que se desencadenarán en Tamaulipas.

PRESENTAN ESTACIÓN DE ALMACENAMIENTO DE GAS PARA SOTO LA MARINA

El director general del CENAGAS también presentó un nuevo proyecto estratégico a gran escala pensado para instalarse en Tamaulipas, el cual consiste en el desarrollo de una Estación de Almacenamiento de Gas en el municipio de Soto la Marina, donde se podrá también proveer de gas licuado a la región, que incluye el suministro a ciudad Victoria.

DAN SEGUIMIENTO A PROYECTOS: CAMPO BRASIL, GASOLINERAS DEL BIENESTAR Y PLANTA DE FERTILIZANTES

Además, se dio seguimiento al proyecto del Campo Brasil, el cual consiste en el desarrollo de un Sistema de Almacenamiento de Gas Natural en Yacimientos Agotados con un potencial de almacenamiento de 31 BCF lo que se traduce en un suministro de 30 días para Tamaulipas y 3 días para la nación.

Por último, el gobernador Américo Villarreal tuvo una comida de trabajo con Miguel Ángel Maciel Torres, titular de la SENER, donde revisaron nuevamente los puntos cruciales y habilitadores para impulsar otros proyectos para Tamaulipas como son las Gasolineras del Bienestar, que serán claves para apoyar la actividad económica en las zonas pesqueras.

Además, se abordó el tema de la planta de fertilizantes que pondrá a Tamaulipas nuevamente como punta de lanza en el sector agrícola y la explotación del Campo Trion en las costas de Matamoros lo que permitirá detonar la actividad económica de la región y reafirmará la vocación energética del estado.

