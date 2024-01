Marco Antonio Vázquez Villanueva

Decisiones sin reversa…

De acuerdo con filtraciones de información las candidaturas de Morena en los municipios de mayor población y presupuesto ya han sido definidas, lo que sigue, dicen, será una intensa negociación que comenzará en las próximas horas para definir listas de regidores, en algunos casos síndicos y también para acomodar la lista de aspirantes a Diputados locales y federales.

En la capital de Tamaulipas, por ejemplo, el candidato será el actual alcalde Eduardo Gattás Báez, van por la reelección, el Diputado Braña no alcanzó a cuajar como una posibilidad real y el otro tirador, Jorge Tico García, tiene más de 15 días que se está desinflando porque decidió no invertir más en el proyecto con Morena, al parecer su idea es que El Verde le abra la puerta y competir con ese color, se ve más complicado por la coalición, pero ya veremos qué es lo que buscan.

¿Por qué se privilegió el proyecto de Morena con Gattas?, básicamente se definió por la estructura que tiene en este momento la alcaldía, añadiendo que el gobierno estatal decidió darle todo el apoyo en temas como la basura, bacheo, pavimentación y otras inversiones en obra pública que le dieron puntos como primera autoridad municipal.

Tuvo Gattás otro acierto, siguió en reuniones diarias en las diferentes colonias, entregando obras y hasta en tertulias con familias, exacto, conocía que serían las encuestas las que definirían candidatos y esa era la mejor manera de hacerse presente, es decir, lo mismo inauguró casas en un proyecto municipal de apoyar a los que menos tienen en diferentes colonias, que se apareció en los grandes eventos coordinados por el gobierno.

Habrá otro par de alcaldes, quizá tres, de esos siete municipios más grandes en presupuesto y población de Tamaulipas, que entraron en la misma circunstancia de reelección, igual lo lograron por respaldo de la autoridad estatal y porque entendieron hacía donde tenían que dirigirse.

En los municipios donde no habrá reelección (en dos casos por ser imposible legalmente) tampoco será una sorpresa los nominados, los alcaldes harán sus rabietas porque pretendían heredar sus tronos de reyecitos, pero pronto les harán conocer los números y las necesidades del proyecto de transformación el cual no pasa por fortalecer sus cacicazgos, ni sus transas.

También se conoce que ya se tiene casi lista la serie de candidaturas a Diputados locales, vaya, hasta se comenzó a decir quien será la mujer presidenta de la próxima legislatura si las cosas salen como se los marcan las encuestas para los morenos.

Ahora, ¿todo está así de fácil?, no, la realidad es que los números en todas las encuestas les son favorables a los de Morena, pero en muchos municipios requieren de no cometer errores, deberán disminuir a la competencia no solo desacreditándola sino arrebatándole liderazgos o grupos de personas que son necesarios para la movilidad de electores o el convencimiento de estos.

Vaya pues, para Tamaulipas en la elección de Claudia Sheinbaum los números les son más que halagadores a Morena, más de 60 por ciento a favor con la esperanza de que suba más si finalmente hacen trabajar a Geño en el proyecto, lo que seguirá será fortalecer las candidaturas en los municipios y en los distritos, con menos soberbia en algunos, con más mano dura contra actuales alcaldes que se quieren pasar de listos en otros.

El hecho es que las decisiones ya no tienen reversa, que se ha definido quienes aparecerán en las boletas electorales para competir en las urnas y ahora sí se comenzarán a filtrar nombres que se harán oficiales, presuntamente, hasta la próxima semana o antes si ya no hay pataleo…

PRETENDE GUARDIA DE GÉNERO CREAR RUTA SEGURA EN TRANSPORTE PUBLICO DE TAMAULIPAS… Con la finalidad de estrechar la cercanía y la seguridad a la población reynosense, personal de la Guardia Estatal de Género lleva a cabo el Operativo “Ruta Segura” en el transporte público de este municipio.

Mediante el operativo, integrantes de esta división de la Guardia Estatal abordan las unidades para dialogar con pasajeros y operadores, a quienes les dan a conocer los diferentes tipos de violencia y las funciones que realizan para apoyar a las víctimas, así como los números de emergencia 911 y 089.

Además, de entregar trípticos y violentómetros, herramientas que contribuyen a que la ciudadanía identifique de mejor manera las señales de violencia, así como a la difusión de estas con sus diferentes núcleos: familiares, escolares, laborales, sociales, entre otras.

A través de estas acciones, el personal de la Guardia Estatal de Género, siguiendo la ruta del humanismo implementada por el gobernador Américo Villarreal, trabaja para consolidar la transformación en Tamaulipas.

CONSTRUYEN DORMITORIOS A FAMILIAS NECESITADAS EN VICTORIA… El presidente municipal de Victoria Eduardo Gattás Báez hizo entrega de llaves de cuartos dormitorio a tres familias más en situación vulnerable con el fin de dignificar la calidad de vida de sus integrantes.

Como beneficiaria, Beatriz Garza Rodríguez, residente de la calle San José M-9 L-13 de la colonia Mirador, agradeció a Gattás Báez el apoyo y gestión realizada ante el gobierno federal para ser incluida en este programa, a través del cual se estarán beneficiado a 20 familias más este 2024.

“Gracias presidente Lalo Gattás por preocuparse por la gente más necesitada, estoy feliz mi familia ya no va mojar ni sufrir frio” dijo al recibir la llave del cuarto dormitorio de una superficie de 16M2 construido con recursos Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal.

Al hacer entrega del mismo beneficio a Luis López Ramos, de la colonia Luis Donaldo Colosio, y Leticia Barrón Mata, de la Emilio Caballero; Gattás Báez reiteró su compromiso de seguir trabajando con el gobernador Américo Villarreal por las familias más vulnérales de Victoria.

