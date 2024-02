Marco Antonio Vázquez Villanueva

El miércoles habrá elecciones en la UAT…

María Soberón García y Dámaso Anaya buscarán ganar y ocupar el cargo más honroso que puede lograr un uateño, ser rector de nuestra máxima casa de estudios, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Por supuesto que Dámaso se merece el premio de ser rector si tomamos en cuenta que los cambios iniciaron con él a la cabeza, hay algo más, si la UAT quiere avanzar no hay otro más cercano al gobernador del Estado, es decir, no hay otro con su capacidad de gestión, de pedir apoyo cuando se requiera, de realizar con éxito la titánica labor de destrabar los problemas que tiene la institución y hacer la tarea de transformar la UAT a lo que deseamos todos los que de una u otra manera estamos ligados a la ella, de quienes le debemos parte de lo que somos.

Claro, la doctora Soberón García, en el estricto sentido, también merece ser rectora, el máximo órgano de gobierno de la UAT, la Asamblea Universitaria, así lo determinó, así que lo importante ahora es hacer un proceso democrático, limpio, transparente, que genere mayor unidad y trabajo de parte de toda la comunidad universitaria.

La elección será el miércoles 7 de febrero, los resultados oficiales el 9, y solo hacemos votos para que ambos proyectos que se han presentado por los aspirantes al final se puedan compaginar para construir uno solo, un documento que fortalezca la unidad y cambie para siempre a nuestra universidad.

Y sí, hay mucho por hacer, se tiene que dar fuerza y estabilidad a la institución, revisar todos sus objetivos y el cumplimiento de estos, provocar que los egresados cada vez sean más competitivos en el mercado laboral nacional y local, y olvidarse de hacer de la institución solo una dependencia gubernamental para ser saqueada a placer o utilizada como grupo de choque contra los enemigos políticos, en resumen, entender que los estudiantes y su futuro son lo más importante y para ello se tiene que fortalecer a la institución, a su planta de trabajadores.

La UAT de verdad merecía el cambio, de verdad merece convertirse en una de las instituciones mejor evaluadas a nivel nacional y en el mundo, también hay trabajo previo en ello, ahora solo se trata de orientar todo lo mejor para que así ocurra, el miércoles los universitarios decidirán entre Soberón García y Dámaso Anaya, con todo y que se prevea que el médico va a ganar lo mejor es esperar resultados, lo mejor debe ser que la UAT convierta su elección de rector en los cimientos para transformarla en los que todos deseamos desde hace muchos años, en una Universidad con Verdad, Belleza y Probidad…

PRONTO LAS CANDIDATURAS EN MORENA, GATTAS POR VICTORIA… El fin de semana la dirigente de Morena, Yuriria Iturbe Vázquez, informó que pronto se darán a conocer los candidatos en los municipios, al parecer, hay reversa en la intención de hacerlo hasta marzo, a unas cuantas horas de registrar a los candidatos como lo marcan los calendarios electorales, como se dijo a principios de semana.

Según la dirigente partidista el delegado del CEN de Morena y la propia dirigencia estatal basados en encuestas, la insaculación y lo que determinan los estatutos obtendrán los candidatos idóneos o los obtuvieron según información que se reveló de la siguiente manera, “este esfuerzo colaborativo ha culminado con sustanciales avances”, refirió sobre el trabajo con el delegado lo que no deja lugar a dudas de que las decisiones ya están tomadas.

Quizá por ello se ven señales por todas partes, para darle un ejemplo, en Victoria el Alcalde, Eduardo Gattás, toda la semana anterior acudió a eventos muy significativos en los que estuvo cerca del gobernador Américo Villarreal y su esposa, incluido el informe de labores del DIF, y la supervisión de obras y otros trabajos.

Entonces, no se pierda usted lo que ocurra con sus aspirantes favoritos, de seguro habrá señales igual de contundentes a partir de la fecha.

CAPACITA GOBIERNO CANADIENSE A PERSONAL DE SEGURIDAD… Con el objetivo de ampliar el conocimiento aplicado en la reinserción social, personal de la Dirección de Ejecución de Medidas para Adolescentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) asistió a la capacitación del Proyecto Post-Sanción impartida por el Ministerio de Justicia de Canadá.

La titular de esta dirección, Maribel Leticia García Barrientos, acudió acompañada de cuatro colaboradoras en representación del estado de Tamaulipas para adquirir conocimientos, establecer programas, emplear estrategias de seguimiento y llevar a cabo acciones orientadas a reducir factores de riesgo que favorecen la generación de violencia y delincuencia en la entidad.

Entre los temas abordados se encontraron: Cuidado informado sobre el trauma, Estrategias de reducción de daños para abordar el consumo de sustancias, Reinserción de mujeres adolescentes y de adolescentes indígenas.

El proyecto será monitoreado por personal del Ministerio de Justicia de Canadá, brindando asesoramiento a lo largo de su aplicación, cabe mencionar que únicamente 11 entidades de la República Mexicana accedieron a esta capacitación.

A través de la profesionalización constante y la colaboración con instituciones internacionales, la SSPT reafirma su compromiso de salvaguardar los derechos humanos de adolescentes en conflicto con la Ley Penal, para lograr la correcta reinserción social y evitar la reincidencia en conductas delictivas.

CAPACITAN EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA UAT… En un esfuerzo por promover la conciencia sobre la ciberseguridad y la protección de datos personales e institucionales, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) inauguró el Ciclo de Webinars 2024 de Seguridad de la Información.

Este programa de charlas virtuales, que se llevará a cabo durante los meses de febrero a agosto, representa un esfuerzo continuo de la UAT por fomentar una cultura de seguridad digital entre la comunidad universitaria proporcionando a sus miembros herramientas y conocimientos fundamentales para enfrentar los desafíos actuales en el mundo cibernético.

Esta serie de conferencias tiene como propósito concientizar tanto a estudiantes, docentes y universitarios en general sobre la importancia vital de la seguridad informática. Además, se busca contribuir a la estrategia de ciberseguridad de la Universidad y al sistema de gestión de seguridad de la información. Este enfoque integral tiene como meta fortalecer las capacidades organizacionales, el capital humano y los recursos tecnológicos en el ámbito de la seguridad informática.

El ciclo comenzó el 1 de febrero con la conferencia “La información, un activo esencial de tu universidad”, impartida por el Mtro. Andrés Antonio Hernández de León, quien abordó aspectos cruciales de los sistemas de información, almacenamiento, tratamiento y gestión de datos, destacando la información como un activo tanto tangible como intangible para la Universidad.

Se examinaron, además, la influencia de la seguridad de la información, los tipos de incidentes de seguridad, la privacidad y la protección de datos personales, así como la relevancia de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

Estas conferencias mensuales se llevarán a cabo por medio de Microsoft Teams, programadas para los últimos jueves laborables de cada mes en dos horarios diferentes, a las diez de la mañana y a las cinco de la tarde. Entre los temas a tratar en las próximas sesiones se incluyen riesgos del correo electrónico, contraseñas y medidas complementarias, dispositivos móviles, estudio y trabajo en línea, robo de identidad, escritorios limpios, ransomware y ciberbullying.

La participación en este ciclo de webinarios está abierta a toda la comunidad universitaria, por lo que se invita a registrarse o solicitar información contactando a la Dirección de Infraestructura Tecnológica de la UAT mediante el correo electrónico culturadigital@uat.edu.mx o llamando al teléfono 834 318 1800, extensión 2896.

Este ciclo de videoconferencias representa una valiosa oportunidad para fortalecer la ciberseguridad en la comunidad universitaria y consolidar la posición de la UAT como líder en la promoción de la seguridad informática.

INVERSIÓN EN VICTORIA, CON TODO EL APOYO DEL GOBERNADOR, SUPERA LOS 300 MILLONES EN ESTE AÑO; GATTAS… Con hechos y una inversión sin precedente en infraestructura urbana y vial, el gobierno de Victoria y del gobernador Américo Villarreal Anaya continúan trabajando en la transformación y embellecimiento de la Capital del Estado.

Tan solo este año han invertido más de mil 300 millones de pesos, de los cuales 134 mdp han sido destinados a la restauración de 74 calles con asfalto y 11 de concreto hidráulico, el resto en boulevares y avenidas principales; y este año se tienen proyectados 80 millones de pesos más de inversión en el mejoramiento de vialidades.

Para constatar la calidad de las obras, el alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez, junto a su esposa Lucy de Gattás y equipo de trabajo, realizó una gira de supervisión y entrega de obras de rehabilitación de asfalto en distintos sectores de la ciudad en beneficio de miles de familias victorenses.

Está semana, se reunió con vecinos de la calle Pirul del fraccionamiento Las Flores para entregar 3,489 metros cuadrados de pavimento asfáltico; supervisó el trabajo nocturno de rehabilitación de señalética vial, limpia y pinta de camellones en la avenida 8 y el inicio de reparación de cruces viales sobre las vías del ferrocarril.

A través del programa de bacheo permanente, se dió mantenimiento a cinta asfáltica dañada en calles de la colonia Bertha del Avellano, Fracc. Montes Altos, Lomas de Guadalupe, Fovissste, Los Arcos y de la zona centro de la ciudad.

