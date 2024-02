Análisis Político

Antonio Frausto

¿Impondrá AMLO su legado y agenda electoral?

Mientras que para millones de mexicanos este 5 de febrero fue un día de asueto más, para la clase política, incluyendo por supuesto al Presidente de la República, fue el inicio de la última batalla para que el mandatario federal imponga su legado político y de paso la agenda del proceso electoral.

Y es que fiel a su personalidad y estilo de comunicar, López Obrador dio un mensaje claro de lo que busca, verdaderamente pasar a la historia como la figura central de la llamada Cuarta Transformación.

Primero al no asistir a la ceremonia del 107 aniversario de la Constitución en el Teatro de la República en Querétaro, como un evidente rechazo, no a la Carta Magna en sí, sino al Poder Judicial actual y lo que representa.

Segundo, al informar por la tarde en un mensaje a la nación, sobre una serie de reformas constitucionales que presentó para modificar el contenido de artículos anti populares que se implementaron durante el período neoliberal o neoporfirista contrarios al interés público, es decir, al pueblo de México.

Pero más allá de abordar el tema de valores e ideales que a lo largo de la historia enarbolaron personajes trascendentales en los movimientos de Independencia, Reforma y Revolución, llamadas por el mandatario como las tres primeras transformaciones muy interesantes por cierto, analizaremos el mensaje político del ejecutivo y cómo intenta imponer su agenda política y electoral.

MINORÍAS CONTRA EL PUEBLO

López Obrador resaltó que durante 36 años que comprendió el periodo neoliberal desde el gobierno de Miguel De la Madrid hasta el de Peña Nieto, la vida pública de México estuvo controlada por una minoría ambiciosa y rapaz, es decir, era el país de unos cuantos, la oligarquía que era la minoría, para quienes el pueblo no existía.

Aquí se refuerza la narrativa de que la oposición representa esa minoría corrupta que desea volver al poder y su movimiento abandera al pueblo bueno, por lo que no debe permitir su regreso.

Ya en sus propuestas de reformas, el mensaje político se destaca a partir de la doceava, cuando señala que se deben revertir las reformas de pensiones, aprobadas en 1997 y 2007 por los gobiernos de Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, respectivamente.

Continuar con la propuesta de la reducción de los gastos a campañas y partidos políticos, incluyendo la reducción de 500 a 300 diputados federales, mientras que en la Cámara Alta pasarían de 128 a 64, reducir del 40 al 30 por ciento de participantes en las consultas populares para que tengan validez y sean vinculatorias, así como en la revocación del mandato.

Para rematar con la propuesta de eliminar las dependencias y organismos elitistas “autónomos” creados por el neoliberalismo con el propósito de proteger a particulares contra el interés público.

El mandatario vuelve a demostrar que es un excelente comunicador y como todos sus mensajes tiene un propósito más allá de sus palabras. Es claro, que las últimas propuestas de reformas mencionadas no pasarán por lo menos en esta legislatura, al no contar con los votos necesarios al ser contrarias a los intereses neoliberales que enarbolan sus adversarios políticos.

Pero es aquí donde la astucia del presidente vuelve a poner en jaque a la oposición, ya que el rechazo de sus propuestas por el PRIAN, será la justificación para decirle a la gente de que ellos son los malos, de que no quieren al pueblo, que por esa razón no aceptan sus propuestas e indirectamente les está diciendo que no voten por ellos y si por Morena al ellos si estar del lado de los ciudadanos.

En su mensaje o reflexión final, recalca otra vez que la diferencia de los que gobernaban antes y su movimiento, en donde destaca que todo lo realizado fue nefasto, sólo buscaba el lucro para unos cuantos y el desprecio al pueblo de México, enfatizando que si se quiere continuar por esa ruta, el camino es el partido guinda, para que al obtener la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, entonces si aprobarán sus reformas.

¿Logrará Andrés Manuel López Obrador influir en los votantes para ganar las Cámaras e implementar las reformas constitucionales que serían su legado? ¿Impondrá su narrativa como la agenda electoral o temas como la inseguridad y la violencia serán los ejes centrales de campaña como lo pretende Xóchitl Gálvez?

TRANSFORMARÁ DÁMASO A LA UAT

Este miércoles es el gran día y miles de estudiantes, docentes y personal administrativo que integran la comunidad de la Universidad Autónoma de Tamaulipas acudirán a las urnas para elegir de manera democrática, mediante el voto libre y secreto a su próximo rector.

De no suceder nada extraordinario, Dámaso Anaya Alvarado se convertirá en el nuevo mandamás en la Máxima Casa de Estudios en la entidad, para guiar los destinos universitarios por los próximos cuatro años y coincidir en el periodo con el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Y justamente en esa coincidencia de tiempo, el rector interino y aspirante a rector, destacó el miércoles por la mañana frente a cientos de universitarios reunidos en el estacionamiento del Gimnasio Multidisciplinario de la UAT, que será un rector transformador.

Acompañado por su familia, estudiantes, docentes y gran parte de la comunidad universitaria, Anaya Alvarado aseguró que quiere servir y transformar la vida de la UAT, llegando a más jóvenes, trabajando para que la Universidad alcance la excelencia educativa.

“Siéntanse orgullosos que los compañeros académicos son personas sumamente humanas, quieren fortalecer las actividades, que ustedes se sientan que están llevando a los mejores conocimientos para su formación, que el día de mañana puedan ser excelentes profesionistas, profesionistas exitosos, profesionistas de excelencia”, precisó.

DESTACA ALCALDE PROGRAMAS FEDERALES EN VICTORIA

Para que se obtengan mejores resultados, lo mejor es crear una verdadera sinergia entre los gobernantes y eso es lo que está sucediendo en estos momentos en Victoria, dónde los tres niveles de gobierno son emanados de la misma fuerza política, lo que se siente en los hechos.

Eso fue lo que precisamente destacó el alcalde Eduardo Gattás al asistir a la entrega de 500 tarjetas “Por Una Mejor Vivienda” por parte del Gobierno Federal, a través de su delegado de Bienestar en la entidad, Luis Lauro Reyes.

“Para los que estamos en la Cuarta Transformación era un sueño lo que hoy se está haciendo, beneficiar primero a los pobres. El gobierno federal destina a Victoria, a través de los programas sociales, más de mil 700 millones de pesos, ese es el cariño del presidente López Obrador a los victorenses”.

Con el apoyo del mandatario federal López Obrador y del gobernador Américo Villarreal, el gobierno municipal de Lalo Gattás implementa una serie de obras de beneficio para los victorenses, especialmente para aquellos que menos tienen.

La mejor prueba de ello es el comienzo durante los próximos meses de la construcción de la segunda línea del Acueducto de la Presa Vicente Guerrero a Victoria, luego de años de gobernadores y alcaldes que sólo prometieron, pero que nunca cumplieron con la gente.

