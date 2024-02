Marco Antonio Vázquez Villanueva

Las reformas a la Constitución…

Fueron 20 las propuestas de reforma que entregó el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión, en unos días más sabremos como se analizarán, sobre todo, el futuro de estas que en algunos casos parecen sacadas de la realidad, un peligro para México, y en otros, la mayor parte de ellas y hay que decirlo, nos queda claro son una urgente necesidad para el beneficio del país.

De las peligrosas, a juicio propio, están dos y comenzaría con el intento de desaparecer organismos autónomos que son primordiales para lograr transparencia, gobiernos más honestos o la modificación de otros; en segundo lugar, aunque todavía más importante que el primer caso, es la Reforma que obligaría la elección de Magistrados y jueces de manera abierta por la ciudadanía.

En el primer caso hay poco que explicar, quizá lo único urgente en esos organismos es buscar la forma que trabajen de manera adecuada y no para el beneficio de algunos cuantos, también regular salarios de titulares, en algunos casos sus funciones, pero nunca desaparecerlos porque son resultado de décadas de luchas sociales, se pervirtieron, sí, sin duda, pero basta con limpiarlos, quizá reinventarlos con nuevos miembros, pero ya.

Es la elección de jueces y magistrados lo más preocupante, porque al meterse a una elección quedaría la justicia en manos de una parte y jamás se lograría independencia o un trabajo adecuado, transparente y ceñido a la Constitución, nacerían los nombramientos con compromisos para alguna parte o la necesidad de quedar bien con ellos sin importar la ley.

¿Qué haría un aspirante a magistrado cuando su elección dependiera de competir contra el narco o estructuras partidistas con mucha experiencia en estos procesos?, pues complicidades o retirarse, digo, es obvio que cada elección requiere de mucho dinero, muy real que en este México lindo y querido se siguen comprando votos, más verdad que nunca se podría competir contra un personaje que eligiera la delincuencia organizada, al que apoyarán abiertamente con dinero o presión social, ya somos testigos de como ocurre con la elección de algunos cargos públicos en regiones del país donde los delincuentes dicen por quién votar, no es una broma que hay municipios en los cuales los alcaldes son electos con el 99 por ciento de los votos.

¿Se ha imaginado como actuaría un Magistrado o un Juez que fue financiado por la delincuencia en el caso de que, si se quiere reelegir, permanecer en el cargo?, eso por lo más evidente, pero sería igual de riesgoso o peor caer en las mafias políticas, en partidos eligiendo sus propios pesos y contrapesos en una forma de gobierno que emana, precisamente, de nuestra constitución, cada gobierno haría lo que quisiera y eso es grave porque se robarían el dinero con más impunidad que ahora.

Lo demás, le insisto, es cuestión de que otros expertos le busquen, como lo referente a la reforma al sistema de pensiones, cualquiera con menos de dos dedos de frente sabe que ahora no cumplen su función de dar vida digna a quienes las reciben, igual es urgente regular la función del Ejército, de la Guardia Nacional y de todos los puntos ya marcados en las propuestas.

Vaya pues, el presidente hizo bien en poner en la mesa de debates muchos de esos puntos, pero también es hora de llamar a la cordura a los Diputados y Senadores.

Por supuesto, también hacemos votos para que las reformas propuestas sean serias y no una trampa electoral para los partidos opositores, es decir, que en el mismo seno de Morena se discutan y todas sean aprobadas o rechazadas por unanimidad, una vez que se lleguen a acuerdos sin necesidad de exhibir o aplaudir a nadie.

Le insisto, las reformas a la Constitución propuestas muchas son urgentes, necesarias, pero todas, indudablemente, son materia de análisis para el bien del país, de no caer en una trampa que nos destruya como sociedad o nos deje en manos de la delincuencia nomás por puro capricho.

EL GOBERNADOR AMERICO Villarreal estuvo en el evento principal con el presidente Andrés Manuel López Obrador y esto fue lo que informó a través de sus redes sociales… “Hoy conmemoramos con orgullo el #107Aniversario de la promulgación de nuestra #ConstituciónMexicana, un momento crucial que marcó el camino hacia la justicia y los derechos para todos los mexicanos. Justo aquí mismo donde nos dimos cita, en el Teatro de la República en #Querétaro, se gestaron los ideales que nos unen como nación, gracias al esfuerzo y visión de líderes como Venustiano Carranza.

Sigamos defendiendo nuestros valores como soberanos, honrando nuestra historia y construyendo un futuro de igualdad y prosperidad para todos”.

CREA ALUMNO DE LA UAT SENSOR PARA PREVENIR ALTERACIÓN EN LIQUIDOS… En un esfuerzo por contribuir al desarrollo de infraestructura innovadora y sustentable, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) impulsa el proyecto de investigación liderado por Carlos Emanuel Ruiz Colunga, estudiante de la Facultad de Ingeniería y Ciencias (FIC).

El proyecto está centrado en el desarrollo de un sensor óptico para medir el índice de refracción (una medida que describe la rapidez con que la luz se propaga a través de un medio en comparación con su velocidad en el vacío) de diversas sustancias, con un enfoque específico en líquidos.

Este dispositivo utiliza una fibra óptica plástica, que es una de las opciones más económicas en el mercado, y se caracteriza por ser intrínseco, estableciendo contacto directo con la sustancia bajo análisis.

Ruiz Colunga explicó que el equipo ha llevado a cabo investigaciones con énfasis en cítricos y, más recientemente, en mezcal.

Utilizando un led de alta potencia, el dispositivo puede medir el índice de refracción de las sustancias, lo que permite la detección de alteraciones en tiempo real. Este enfoque innovador tiene el potencial de revolucionar pruebas actualmente costosas y tardadas, especialmente en el ámbito clínico y de laboratorio.

“Este proyecto contribuye al Objetivo 9 de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), fomentando la creación de infraestructura más innovadora y accesible a bajo costo”, detalló el alumno de la UAT. Además, señaló que las pruebas han sido comparadas con un equipo certificado, arrojando resultados prometedores que destacan la eficiencia y la comparativa favorable en términos de costos.

Carlos Emanuel Ruiz Colunga, quien estudia el noveno semestre de la carrera de Ingeniero en Telemática de la FIC, reconoció el apoyo de los docentes investigadores

universitarios, especialmente del Dr. Juan Carlos Elizondo Leal, el Dr. José Ramón Martínez Angulo y su asesor de tesis, el Dr. José David Filoteo Razo. Además, agradeció el respaldo de la Universidad, que le permitió presentar recientemente el proyecto en el cuarto Encuentro Internacional de Materiales y Dispositivos de Altamira (EMDA), donde obtuvieron el tercer lugar.

El proyecto no solo busca la innovación científica, sino también la facilidad de acceso para los usuarios. Actualmente, Ruiz Colunga y su equipo de asesores trabajan en el desarrollo de una interfaz móvil que simplifique el acceso a los datos analizados y garantice su disponibilidad, independientemente del tipo de dispositivo, ya sea computadora o teléfono, que utilicen los usuarios.

