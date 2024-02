Por Carlos López Arriaga

Entre lo esperado y lo real

Cd. Victoria, Tam.- Dos veces me ocupé del tema en la víspera del proyecto reformador lanzado por ANDRÉS MANUEL este lunes. En ambas expresé mis dudas sobre la dimensión real de las propuestas y hasta del número de las mismas, cuando entre otras observaciones dije:

-“Según LA JORNADA el paquetazo de AMLO será de siete reformas mientras FORBES contabiliza diez.” (Interiores, “La 4T, en camino al 5F”, miércoles, 24 de enero de 2024, https://tinyurl.com/ys47qwtj).

Y lo advertí también esta semana, reparando en la diversidad de enfoques observada incluso en fuentes oficiales:

-“Ha circulado en la víspera mucha información al respecto, aunque con algunas variantes en los detalles, según el medio o redactor que resuma las iniciativas.” (Interiores, “Resplandores de febrero”, lunes, 5 de febrero de 2024, https://tinyurl.com/23cxgj5p).

Ya sobre los hechos consumados, ahora resulta que fueron 20 los rubros enumerados por LÓPEZ OBRADOR este lunes en su mensaje a la nación desde el histórico Recinto Parlamentario, primer piso de Palacio Nacional,

majestuoso salón semicircular de estilo francés y gusto neoclásico que en el siglo 19 fue sede del poder legislativo y donde hoy figuran murales, entre otros, de JOSÉ CLEMENTE OROZCO y SATURNINO HERRÁN.

Muy apreciado por LÓPEZ OBRADOR, porque fue ahí donde se promulgó la Carta Magna juarista de 1857.

Por ello es que en la columna de este lunes adelanté al respecto:

“Presidente que se maneja siempre con símbolos, ANDRÉS MANUEL eligió el Día de la Constitución (5 de febrero) como el contexto natural de su postrero paquete reformista.” (ibid., https://tinyurl.com/23cxgj5p).

Aunque ya viendo la película completa, no todo lo que se dijo en la víspera (ni lo que se consignó en esta columna) resultó a la postre cierto. Entre otras razones, porque AMLO dejó correr las ideas y les fue dando forma muy a su gusto y en función de la respuesta que encontró en distintos sectores.

LISTA PURGADA

Mire usted, cabe mencionar algunas propuestas de las que se habló bastante y luego quedaron fuera del documento final.

El ajuste de la edad mínima para la pensión de adultos mayores, sobre la cual se insistió mucho en que cambiaría de 65 a 60. Salvo que AMLO modifique su postura, si hemos de ceñirnos a su discurso del lunes, el requisito de edad se queda en 65.

La jornada de 40 horas. Se habló intensamente de ello, en favor y en contra (en la Mañanera, incluso), también partidos y líderes de oposición (algunos de estos, en favor) pero no entró en el paquete presidencial.

Pese a ello, por considerarse un tema externo y anterior al conjunto de proyectos presentados este cinco de febrero, su discusión habrá de continuar en partidos y cámaras.

Y bueno, amén de los temas polémicos ya conocidos (pensiones, reforma política, reforma judicial) entró una larga sarta de rarezas sin que sepamos qué función cumplen, acaso de distracción.

Es el caso de la prohibición del maltrato animal, lo cual nos recuerda la actual polémica sobre la plaza de toros México. Centro de espectáculos que hoy se debate entre cierres y reaperturas por el forcejeo entre los defensores de la vida animal y los amantes de la tauromaquia. Si se aprueba dicha protección lanzada ahora por AMLO, la Plaza México tendrá que dedicarse a otra cosa.

En cuanto a la así llamada “reafirmación del derecho a la pensión de adultos mayores a partir de los 65 años” no parece decirnos algo nuevo, salvo cuando anuncia la intención de fijar un “aumento del monto cada año”.

Igual se antojan algo vagos y casi lindan con las tradicionales promesas de campaña, compromisos como dar “becas a estudiantes de familias pobres en todos los niveles de escolaridad”, “atención médica integral gratuita a todos los mexicanos”, y “vivienda digna para trabajadores y sus familias.”

LO FÁCIL, LO DIFÍCIL

Faltaría por especificar a qué se refiere AMLO con aquello del “reconocimiento de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público.”

La política indigenista en este país es algo antigua y el propio ANDRÉS MANUEL trabajó en una oficina de este tipo en Tabasco durante el echeverriísmo. Pendiente precisar el tema de los afromexicanos.

Plausible el respeto a las zonas con escasez de agua y la autorización de concesiones solo para uso doméstico, pues esto marca una prioridad señalada por las vanguardias ambientalistas a escala planetaria. Dar de beber a la población, como prioridad, antes que alimentar procesos industriales.

Prohibir el fentanilo y castigar con dureza su tráfico suena bien, siempre y cuando no se olvide que también tiene un uso médico legal, farmacológico. No todo es vicio. En cuanto a los vapeadores, las opiniones están divididas, hay quienes opinan que el cigarrillo convencional hace más daño.

Bienvenida la reforma que fija por constitución el aumento al salario mínimo nunca menor a la inflación anual. Suena ambiguo aquello del “salario mínimo para maestros, policías, guardias nacionales, soldados, marinos, médicos y enfermeras no menor al de trabajadores inscritos al Seguro Social.”

Siendo realistas, la mudanza de la Guardia Nacional a SEDENA es, desde su origen, un hecho consumado. Por favor (que nadie se confunda) la GN ahí nació y solo por cortesía notificaba de sus actividades a la Secretaría de Seguridad. Autorizar su traspaso a la Secretaría de la Defensa legaliza tan solo una situación de facto.

Desde luego, hay temas endiabladamente polémicos que parecen destinados a la legislatura que viene en septiembre. Candidatos naturales al “plan C”. Entre otros, menciono dos: reforma judicial y reforma electoral. Veremos.

BUZÓN: lopezarriagamx@gmail.com

WEB: http://lopezarriagamx.blogspot.com