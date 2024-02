Marco Antonio Vázquez Villanueva

Una larga agonía…

Declara Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Paloma se hace llamar, y quien está en funciones de presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI, que la candidatura a Senador de Eugenio Hernández Flores por el Partido Verde no dañará a su partido, que no prevé la fuga de militantes aún cuando hace unos días el exgobernador se tomó una foto con casi todos los expresidentes del tricolor en el Estado y algunos de ellos se dijeron listos para apoyarlo.

La verdad es que Paloma tiene razón, Geño no le hará más daño al PRI, pero no por la justificación de la dirigente del PRI, la realidad es que el tricolor ya está muerto pero no se han dado cuenta, no le queda nada, es más, difícilmente podría llenar todas las candidaturas en disputa si fueran a competir por si solos, ya ni para eso les alcanza.

Pero la agonía del tricolor no se le puede atribuir a Paloma, el daño viene desde hace mucho tiempo, quizá el tricolor comenzó a cavar su tumba cuando Egidio Torre Cantú tomó protesta como su candidato a gobernador para sustituir a su hermano Rodolfo quien fue asesinado, otro golpe más les llegó en los tiempos que Sergio Guajardo Maldonado “ganó” la presidencia del Comité Directivo Estatal del PRI, desde ahí se vaticinó que ese partido estaba condenado a desaparecer o por lo menos ser relegado a la tercera o cuarta fuerza política en Tamaulipas, como hoy sucede, y no lo dijeron brujos, chamanes, ni siquiera personajes de alto nivel intelectual o preparación académica, el presagio llegó de las colonias, de sus seccionales, de personas que tienen sentido común.

El augurio es todavía más negro en estos tiempos para el PRI, quizá Paloma está demostrando que está muy preparada, tiene capacidad política, liderazgo, sin embargo tratar de sanar heridas de los procesos anteriores para intentar crear una historia de triunfos le será imposible, es más, ni siquiera se pudieron destetar del cabecismo y eso los hundirá aún más.

Para desgracia de algunos, desde Egidio para acá, los liderazgos formales del tricolor terminaron por agandallarse el partido, pudieron quedarse con todo, hoy el PRI, es un producto chatarra y sobrevaluado, así se ve con todo y que ya huele a tierrita, a muerto.

Y todavía vienen tiempos más difíciles para el PRI, para acabarla de amolar, el Verde Ecologista está haciendo un trabajo que lo va a terminar de enterrar, que lo mandará a los últimos lugares en preferencias electorales porque, como Morena, le están arrebatando cuadros con mejor fama que los que se están quedando.

Para que se entere del daño al PRI, hoy el Verde con Eugenio Hernández tiene asegurado el segundo lugar, quizá puede subir al primero, después de ello seguirá el PAN, luego Movimiento Ciudadano y, muy lejos el tricolor, exacto, la candidatura de Geño será un duro golpe, de daños irreversibles porque al PRI al que hoy lo confunde la ciudadanía con el cabecismo, como los enemigos de sus amigos.

Lo triste es que se debilite el PRI, porque no solo hace daño a los políticos que forman parte de ese partido, también pega al gobierno y al pueblo en general que se quedará sin voces, sin quienes puedan participar de contrapeso o para serenar problemas cuando sea necesario.

Contrario a lo que se piensa también el PAN tendrá un daño colateral por la debilidad del PRI ya que realmente son ellos sus operadores en las colonias, otra razón es que el tricolor nunca ha sido el rival a vencer y lo que sí es un hecho es que Acción Nacional no recibirá los votos de los extricolores que renieguen de sus candidatos sino que los que huyan fortalecerán otros proyectos principalmente el de Morena o aliados a Claudia.

Lo ideal para el PAN es que el PRI se vea fuerte para que le arrastre votos, pero para desgracia de los azules a los tricolores los están dejando morir sus dirigencias, sus malas decisiones, por ejemplo, la de sumarse el sexenio anterior al cabecismo en Tamaulipas.

Tiene razón, el principal responsable de la debacle tricolor son sus propios militantes que permitieron una dirigencia gris, que los presidiera un hombre que no supo hacer otra cosa que perder, que joderlos, nos referimos a que en los últimos años Egidio fue quien pudo ejercer el poder y los presidentes de ese partido solo fueron siguiendo las instrucciones de quien tenía la mano en su espalda y los manejan como títeres.

Hoy lo que se ve en el tricolor, la fuga de sus cuadros tradicionales a Morena y de cuatros con arraigo al Verde, solo es parte de la crónica de su muerte que ha sido largamente anunciada, ojalá, sus militantes recapaciten y no permitan más deterioro, que no se den el lujo de debilitarse más y convertirse en nada a partir del próximo mes de julio porque eso nos causará daño a todos ya que en un país que urge el debate no podemos darnos el lujos de solo observar cómo los tricolores sufren su larga agonía, esa que los mandará, casi seguro, a la tumba política.

HACE UAT CONVENIOS CON EL PUERTO DE ALTAMIRA… El MVZ Dámaso Anaya Alvarado, rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), celebró una reunión de trabajo con autoridades del puerto de Altamira, a fin de fortalecer la vinculación de la máxima casa de estudios con este importante sector industrial y económico del país.

En ese contexto, el rector Dámaso Anaya concretó importantes acuerdos con el capitán de altura Óscar Miguel Ochoa Gorena, director de Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) Altamira, y el capitán de altura Adonay Navarro Saad, director de Terminal Marítima en Altamira Terminal Portuaria (ATP).

Durante la reunión se firmó la carta de intención entre la UAT, autoridades del puerto de Altamira y la Facultad de Ingeniería de Tampico, que permitirá ampliar las relaciones y abrir mayores oportunidades de colaboración en la parte académica, la investigación y la participación en programas que contribuyan a la formación de profesionistas para el desarrollo portuario.

En su oportunidad, el MVZ Dámaso Anaya agradeció la disposición de las autoridades de la administración portuaria de Altamira, y aseguró que la UAT busca afianzar este tipo de vínculos que le permitan a la casa de estudios participar en los diversos sectores del desarrollo de Tamaulipas y aportar nuevos avances en los campos científico y tecnológico.

Enfatizó que la apertura de estos organismos permitirá a estudiantes, docentes e investigadores de la UAT especializarse en áreas relacionadas con el sector marítimo, una vez que se ha iniciado la participación de las carreras de ingeniería de la UAT del Campus Tampico.

En el marco de la visita, autoridades y personal técnico ofrecieron un recorrido por las instalaciones del puerto de Altamira, donde presentaron el trabajo que se lleva a cabo en las diferentes áreas de operaciones.

El rector Dámaso Anaya Alvarado estuvo acompañado del director de la Facultad de Ingeniería Tampico, Roberto Pichardo Ramírez y funcionarios de la máxima casa de estudios.

CAPACITAN A DOCENTES PARA ATENCIÓN SOCIOEMOCIONAL… La Secretaría de Educación de Tamaulipas, a través de la Dirección de Vinculación y Difusión de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, llevaron a cabo el curso “Fortalecimiento a la Función Docente”, dando así seguimiento a la atención de las problemáticas detectadas en opinión de los alumnos en los Foros de Expresión Estudiantil realizados en distintas escuelas del nivel medio superior en el estado.

Este tipo de cursos, se efectuarán dentro del presente semestre como parte de la estrategia de apoyo a problemas donde el personal docente asiste al alumnado en diversas situaciones de salud mental, socioemocional, de género, entre otras.

Participaron con gran entusiasmo las y los docentes de instituciones educativas como las Preparatorias Federalizadas 1, 2 y 3, el Conalep 172, el COBAT 05, ITACE Victoria, DGETA, los CBTIS 24, 119, 236 y 271, los Telebachilleratos Comunitarios 016, 028 y 029, el CEB 6/15, la Universidad Politécnica de Victoria y la Benemérita Escuela Normal Federalizada de Tamaulipas.

La impartición de los talleres fue por especialistas y facilitadores del Colegio Tamaulipas y del Centro de Integración Juvenil de Victoria; en ellos se expusieron temas de violencia escolar en el contexto internacional, violencia escolar en México, instrumentos para abordar la violencia escolar en el país y de primeros auxilios psicológicos, también se ofrecieron herramientas útiles a maestras y maestros en su quehacer educativo dentro y fuera de las aulas.

Con estas actividades se fortalece la formación integral de las y los docentes tamaulipecos, actualizando sus competencias y habilidades, acorde a las políticas educativas que impulsa el Gobierno del Estado, bajo el mandato de Américo Villarreal Anaya.

CONVOCAN A FORO DE OBRAS PUBLICAS EN VICTORIA… Con el objeto de promover el diálogo inclusivo y transparente entre la autoridad municipal y sociedad civil en torno al plan de obra pública, el gobierno de Victoria llevará a cabo este jueves 15 de febrero el Primer Foro Ciudadano de Consulta.

Mitzy Macías Garza, Secretaria Técnica del Ayuntamiento, informó que el foro se realizará en el Salón Candilejas con la instalación de mesas de trabajo de participación ciudadana, propuestas y de conclusiones, está última con sede en el auditorio del Centro Cultural Tamaulipas a partir de las 17 horas.

Bajo el slogan “Seguimos Transformando a Victoria”, el gobierno municipal brinda apertura a la sociedad civil organizada para analizar y definir obras que impacten en una mejor calidad de vida de sus habitantes.

Detalló, que se estarán analizando temas como planificación futura, presupuesto y criterios de selección de obra prioritaria; en los cuales podrán participar expertos en la materia y servidores públicos del municipio.

