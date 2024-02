Por Carlos López Arriaga

Tres peregrinos en Roma

Cd. Victoria, Tam.- ¿Tiempo de arrepentidos?, semana litúrgica del 11 al 17 de febrero, víspera de la cuaresma, extraña concurrencia de personalidades políticas en la sede del Papa FRANCISCO, JORGE MARIO BERGOGLIO, Ciudad del Vaticano, Roma.

(1) El lunes 12 se apareció JAVIER MILEI, el blasfemo presidente argentino que en sus años de opositor llamó a su paisano BERGOGLIO con adjetivos del más grueso calibre (“representante del maligno en la Tierra”, “hijo de puta que predica el comunismo”, entre otras linduras).

Inflamante, obseso y desmelenado disparador de insultos a quien el Papa tuvo que perdonar, diciendo que tales ofensas fueron “errores de juventud” y dando por cerrado el tema. En otro tiempo habría llamado al verdugo.

El presidente MILEI venía de una visita a Jerusalén, donde se le vio llorar (peor que llorar, berrear) ante el llamado “Muro de las Lamentaciones”, gesto que la prensa argentina calificó de teatral, fársico.

Lo cierto es que gobernar le ha resultado algo bastante más difícil de lo que sus manuales de administración le habrían enseñado. Se ha visto obligado a retroceder en partes importantes de su proyecto privatizador, al encontrar resistencias sociales superiores a lo previsto.

Y, sobre todo, ante el estado de shock que las medidas provocan en la sociedad argentina. Entre tales ajustes a su agenda inicial, podríamos incluir este reencuentro con BERGOGLIO a quien, por supuesto que conoció durante los 15 años que fungió como arzobispo de Buenos Aires.

LA CARTA OPOSITORA

(2) El martes 13 (vaya fecha) la aspirante presidencial XÓCHITL GÁLVEZ fue recibida en audiencia privada por el Papa FRANCISCO, flanqueada por su coordinador de campaña SANTIAGO CREEL, luego de una estancia en Madrid donde se encontró con los personeros de la derecha ibérica, empresarios y también FELIPE CALDERÓN.

Ella confiesa que su cita con BERGOGLIO se arregló semanas atrás, por los días en que amarró su precandidatura presidencial. Fue un particular quien de manera discreta gestionó el encuentro, sin recurrir a la Nunciatura Apostólica ni al Episcopado Mexicano.

Apenas la semana pasada se lo habrían confirmado y este fue el motivo real de su viaje a Europa. El paso por tierras españoles fue apenas una escala para encontrarse con el jefe eclesial.

En la víspera, trató hasta dónde pudo de evitar filtraciones, ni siquiera lo supo su equipo de trabajo, solo su familia, porque viajó con ella. A la medianoche del domingo llegaron a Roma, en la mañana del lunes un taxi los llevó a la Basílica. Ahí los turistas la vieron y retrataron.

Dice haber estado alrededor de 40 minutos. Cuenta muchas cosas que más bien pertenecen al terreno de su experiencia piadosa y la visión muy subjetiva que como creyente vivió junto al Papa.

Mayor sustancia tiene su charla sobre la reciente encíclica escrita por BERGOGLIO durante la pandemia y donde resalta una serie de valores colectivos, sociales, como la fraternidad por encima de las ideas políticas.

LA OPCIÓN GUINDA

(3) El miércoles 14 se reportó un inesperado viaje de la abanderada morenista CLAUDIA SHEINBAUM también a Roma, para ver al mismo príncipe, en su sede.

El encuentro tendría lugar a las ocho de la mañana del jueves 15 (tiempo de la ciudad de México) y en la víspera se dijo que el líder de la Iglesia Católica concedería a la doctora SHEINBAUM una audiencia de 45 minutos que finalmente fue de una hora.

Por igual, CLAUDIA empleó intermediarios privados, en este caso, los hermanos HÉCTOR y MAURICIO SULAIMÁN, empresarios deportivos, hijos del desaparecido promotor boxístico (victorense, para más señas) JOSÉ SULAIMÁN CHAGNÓN.

SHEINBAUM toma nota también de la encíclica FRATELLI TUTTI sobre “la fraternidad y la amistad social”, de la cual habría extraído algunos pasajes en diciembre pasado al presentar sus “Diálogos por la Transformación”, las mesas de análisis donde empezó a preparar su programa de Gobierno.

Al respecto, destaca una enseñanza papal que suele citar en sus discursos cuando dice que “la única manera lícita de mirar de arriba a abajo a alguna persona es cuando le das la mano para levantarse”.

EXPERIENCIAS DISTINTAS

Ninguna de las candidatas llegó con velo como lo acostumbran las primeras damas de todo el mundo, en particular, las de países católicos. La señora GÁLVEZ usó su clásico huipil holgado con motivos indígenas, esta vez en una gama de tonalidades gris acero y gris plata. Lució CLAUDIA un conjunto básico, muy ejecutivo, en negro mate.

Importa el aspecto simbólico. Más religiosa la experiencia contada por la señora GÁLVEZ, más laica y humanista la que nos describe la doctora SHEINBAUM.

Dejando a un lado la visita de MILEI, el arribo de las dos damas con apenas dos días de diferencia manda, de entrada, un mensaje claro a la mayoría católica cuyo voto está en disputa.

No debemos olvidar que el nombre de MORENA (además del discreto homenaje al magonismo y su bandera de la regeneración nacional) alude en sus siglas al símbolo mexicano del Tepeyac y su virgen de piel cobriza, el lienzo que enarboló el cura HIDALGO cuando convocó a la rebelión insurgente.

La elección del nombre no es casual, ni ingenua. Tampoco la fecha que eligió LÓPEZ OBRADOR para registrar su más reciente precandidatura presidencial: 12 de diciembre de 2017.

Las clases medias ilustradas pueden darse el lujo de ser descreídas, laicas, agnósticas, seculares o experimentar alguna suerte de diversidad en materia de creencias. El votante mayoritario y popular sigue siendo católico y guadalupano. Esto explica el viaje de ambas.

