Marco Antonio Vázquez Villanueva

Gattás y Geño, buena dupla…

Con la casi confirmada candidatura de Eduardo Gattás Báez en Ciudad Victoria y la del exgobernador Eugenio Hernández Flores como candidato a Senador por el Verde se acaba una preocupación más para los liderazgos de Morena en el Estado, la capital de Tamaulipas se asegura y se le quita la duda de que corría el riesgo de caer nuevamente en manos del cabecismo.

Gattás, según las encuestas de Mitofsky, en la contienda interna de Morena no tiene rivales, lleva 10 puntos de ventaja sobre su seguidor que es el diputado José Braña, además es el único que garantiza el triunfo en las mediciones cara a cara contra los candidatos que le pongan enfrente.

A esta ventaja se le agrega que una vez siendo candidato a Senador Eugenio Hernández Flores sumará todos los votos para la coalición MORENA-Verde, y PT lo que alejará, a Gattás, aún más, de los competidores formales que presente el PRIAN en la constitucional.

No, no piense que el Verde también podría ir solo en la elección local y proponer a Braña o a Tico García, la aritmética electoral dice que sería una locura, una mala apuesta ya que dividirían el voto y con ello no solo perderían la capital del Estado sino también muchos distritos ya que entre guidas y verdes se disputarían los sufragios de la izquierda dejando al PRIAN, al cabecismo, competir y ganar en muchas elecciones de alcaldes y Diputados con su voto duro más el que sumen algunos buenos candidatos o candidatas que presenten.

En el caso particular de Victoria tampoco hay condiciones de ir con otro aspirante que no sea el actual alcalde, Gattás es el único con una estructura electoral capaz de ganarle la partida a Oscar Almaraz que ya es el candidato formal del PAN, porque esa es otra desventaja de sus competidores internos, hasta ahora se preocuparon por quienes los hicieron llegar a los puestos que ocupan o les dieron la fama que presumen, los olvidaron los últimos dos años y solo los tomaron en cuenta hoy que los necesitan nuevamente, sintetizando, saldrían muy caros y con pocas posibilidades de provocar una real movilización a su favor.

Claro, también es un factor “positivo” que el equipo de Gattás tiene el mismo enemigo de Geño, el otra vez prófugo de la justicia Francisco N, hay evidencia de que todos ellos fueron atosigados, víctimas de la Fiscalía General del Estado que se movía al ritmo que les dictaba el exmandatario azul que anda huyendo.

Geño, casi por obligación, por agradecimiento y lealtad a quienes le permitirán tener seis años de tranquilidad, deberá aportar todos los votos posibles a la transformación en la capital que es dónde lo quieren, así que la gente de Almaraz, aunque sigan mintiendo, diciendo que Hernández Flores los apoyará, es una certeza de que ya puede ir descartando esa eventualidad.

Para concretar, si algo se le reconoce a Geño es tener palabra, cumplir sus compromisos políticos y la prueba es que no quiso meter a la cárcel a Cabeza de Vaca porque lo consideraba amigo cuando fueron legisladores juntos y no lo hizo a pesar de que parte de los de su equipo, cuando era gobernador, ya tenían una orden de aprehensión liberada y solo era ir por Francisco N.

Y ahí existe otra coincidencia entre Gattás y Geño, ambos le deben todas sus posibilidades al gobernador Américo Villarreal, a nadie más le deberán lealtad, es decir, tendrán que jugar a favor del proyecto de la transformación tamaulipeca por ser lo que le conviene a todos.

Entonces Gattás y Geño harán una buena dupla en Victoria, pero también es claro que habrá más casos parecidos en muchos municipios donde quieren al exgobernador Hernández Flores, este apoyará a algunos proyectos que quizá si tienen complicados sus municipios o distritos y lo podrá hacer con solvencia, no por nada, apenas “presentándose en sociedad”, a un día de aceptar la candidatura Eugenio Hernández Flores ya tiene el 19 por ciento de los votos colocándose en segundo lugar de la contienda y con muchas posibilidades de seguir subiendo, tanto, que no sería sorpresa si finalmente ganará la elección de Senador.

POR CIERTO, AMERICO ESTUVO EN EL registro de Claudia Sheinbaum y otra vez se deja ver una buena relación entre el mandatario tamaulipeco y quien seguramente será la presidenta de México, las encuestas no pueden fallar tanto y ahora mismo la exjefa de gobierno de la Ciudad de México le lleva una ventaja abismal a la candidata del PRIAN, Xóchitl Galvez que no llega ni a los 30 puntos de aceptación.

GOBERNADOR TAMAULIPECO ES LIDER BINACIONAL 2024… El gobernador Américo Villarreal Anaya recibió el reconocimiento “Líder Binacional 2024”, de parte de la League of United Latin American Citizens (LULAC), fundada en 1929 y considerada la organización hispana de derechos civiles más antigua y respetada de los Estados Unidos de América.

Como parte de sus actividades en esta ciudad, el mandatario tamaulipeco, acompañado por la presidenta del DIF Estatal, doctora María de Villarreal, asistió a la Gala de la Alianza Binacional en donde fue reconocido “como un líder binacional que ha demostrado su liderazgo y ha tenido un impacto significativo en la comunidad de ambas naciones a través de su enfoque visionario, pensamiento estratégico y capacidad para inspirar a otros”.

Después de la presentación de banderas y la interpretación de los himnos nacionales de México y Estados Unidos, el presidente de LULAC, Raúl Reyes y el empresario Eduardo Garza Robles, director ejecutivo y fundador de Uni-Trade Group, destacaron que Américo Villarreal es una persona que ha dedicado su tiempo y esfuerzos a servir a la comunidad binacional.

“Lo más importante es que ha sido un firme defensor de los derechos y el bienestar de la comunidad binacional, trabajando incansablemente para promover la justicia social, la igualdad y la inclusión”.

En la ceremonia también destacó la presencia de Henry Cuéllar, congresista de los Estados Unidos; Richard Raymond, legislador del estado de Texas; Víctor Treviño, alcalde de Laredo, Texas; la presidenta municipal de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas; el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Dámaso Anaya Alvarado y Ninfa Cantú Déandar, secretaria de Economía de Tamaulipas.

