Por Carlos López Arriaga

CDV: se le juntó el mandado

Cd. Victoria, Tam.- Personajes todos de primer nivel como EUGENIO HERNÁNDEZ, MAKI ORTIZ y CARLOS CANTUROSAS, tienen en común la acumulación de agravios por las embestidas feroces del exgobernador CABEZA DE VACA contra sus personas, sus libertades, sus carreras.

A los tres deshonró y afectó de muchas maneras, con toda la intención de aniquilarlos, con terquedad recurrente y alevosa, empleando en ello toda suerte de bajezas jurídicas.

En el caso de CANTUROSAS, la guerra sucia desatada por el gobierno cabezón alcanzó también a su hermana CARMEN LILIA, alcaldesa laredana, hoy en vías de reelección.

La embestida contra MAKI ORTIZ se extendió contra su hijo CARLOS PEÑA, presidente municipal de Reynosa, a quien la fiscalía panista (es decir, la actual) no parece dar descanso. Le ha venido acumulando un expediente tras otro, por consigna tajante de FRANCISCO JAVIER.

La guerra contra el ingeniero HERNÁNDEZ FLORES observó la misma suerte de terrorismo jurídico. Sin mayor fundamento se afectaron vidas, patrimonios, familias, dignidades. Al final, la justicia llegó, pero el daño fue mucho y muy alto el costo.

Aunque todo da vuelta en esta vida. Hoy se cumple el augurio presidencial donde el verdugo de ayer se convierte en perseguido. De hecho, ya anda a salto de mata y no por cargos inventados sino por acusaciones bastante reales.

Por algo ha tenido que gastar en amparos. Y también erogar recursos en prensa obediente que busca enfundarle el artificioso disfraz de víctima. Por supuesto, no lo es.

OTROS AIRES

El Tamaulipas de 2024 es muy distinto al de 2016. Se pintaron de guinda los sucesivos cotejos electorales y el actual alcalde de la capital, el gobernador y el Presidente son de la misma cantera morenista.

La representación azul en la cámara alta estaría en peligro. Van de más a menos. En 2012 FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA ganó el escaño de mayoría.

Hazaña que no logró su hermano ISMAEL en 2018, quien hubo e conformarse con la butaca de primera minoría, tras ser derrotado por el candidato guinda AMÉRICO VILLARREAL.

El menor de los CABEZA jamás ha ganado una. Fue regidor en Reynosa pero por lista, en 2013, tras una elección municipal donde ganó la fórmula del tricolor PEPE ELÍAS LEAL.

El mismo ISMAEL buscó en 2015 la diputación federal por el distrito segundo de Reynosa, siendo derrotado por la priísta MARÍA ESTHER CAMARGO.

Tampoco pudo ser candidato a gobernador por el PAN en 2022, pues su hermano FRANCISCO prefirió postular al entonces Secretario General de Gobierno CÉSAR VERÁSTEGUI.

Y en la contienda del presente 2024 no aparece ISMAEL para cargo federal alguno. Ni busca la reelección en la cámara alta, ni asoma en las listas de la cámara baja. Circula la versión de que podría ser candidato a diputado local por pluri, curul que se consigue en automático, con solo estar en buen lugar.

MÁS COMPETENCIA

Por lo pronto, en la puja por el senado, el PAN podría quedarse sin cargos. Pinta difícil ganar por mayoría ante la complejidad de fuerzas que están en juego.

La irrupción de EUGENIO y MAKI en el PVEM, junto a las candidaturas oficialistas de OLGA SOSA y JR GÓMEZ, dificultan la participación de la mancuerna PAN-PRI formada por IMELDA SANMIGUEL y ARTURO NÚÑEZ.

Bajo distintas combinaciones de resultados, IMELDA y ARTURO se quedarían sin espacio. Si gana MORENA, irían OLGA y JR por mayoría con EUGENIO en primera minoría.

Pero si continúa subiendo el PVEM (y la posibilidad es real) EUGENIO y MAKI tendrían los asientos de mayoría, con OLGA en primera minoría, quedando fuera J.R. GÓMEZ. En ninguno de estos escenarios cabe IMELDA (ni, menos, ARTURO).

El resto son opciones morralla, lo mismo si hablamos de CENDY ROBLES y PANCHO CHAVIRA por el Partido del Trabajo, que de ANDREA GARCÍA y DAVID CORDERO, por Movimiento Ciudadano.

Un sondeo de la casa encuestadora ELECTORALIA fechado este domingo 18 de febrero, reporta ya cambios interesantes en el voto para senadores en Tamaulipas.

Aunque la marca MORENA sigue siendo líder con 55% de las preferencias, la marca verde, la del PVEM, se catapultó hasta alcanzar un 14%, empatando al PAN, también con 14%, contra 3% del PRI, 2% del PT y un penoso 0% (cero por ciento) de MC y PRD.

Ya con candidatos se aprecian variantes en cada pareja. La dupla OLGA-JR tendría un 49%; GEÑO-MAKI registran un 19%; IMELDA-ARTURO 18%; CENDY-PANCHO 2% y ANDREA-DAVID 1%.

Aunque esto apenas empieza. La impresión es que el llamado “voto útil” polarizaría los números, fortaleciendo a MORENA y cabe pensar que al PVEM.

REVERSA AZUL

Cambian los escenarios. La rueda de la fortuna sigue dando vueltas y coloca en su lugar a cada quién, a los tres niveles y en todos los frentes partidistas.

Al interior del PAN, los hermanos CABEZA están francamente a la baja. Cartuchos quemados, ya huelen a chamusquina, mientras suben los bonos del tampiqueño CHUCHO NADER.

El panorama es otro para FRANCISCO JAVIER. Ya no están XICO ni PILAR en el edificio del 17 Hidalgo. Ni el TRUKO en el tercer piso, ni MEMO en la UAT y pronto tampoco ISMAEL en la cámara alta.

El mando estatal se encuentra en manos de su adversario AMÉRICO VILLARREAL, figura política igualmente lastimada por la guerra sucia del PAN. A esto ahora se suma el regreso de EUGENIO HERNÁNDEZ, CARLOS CANTUROSAS y la doctora MAKI ORTIZ. Pura gente agraviada por CDV.

Para colmo, hay una nueva orden de captura contra el exgobernador girada por un juez federal del Estado de México, a petición de la fiscalía federal, por lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Nada nuevo.

Lo dicho, se le está juntando el mandado al jefe del clan.

En efecto, la justicia tarda pero llega.

