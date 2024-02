Análisis Político

Antonio Frausto

Geño y Cabeza

Inmersos de lleno en un proceso electoral que marcará el destino de nuestro país por los próximos años, dos ex gobernadores, Eugenio Hernández Flores y Francisco García Cabeza de Vaca, han sido los personajes políticos que han acaparado la agenda pública en Tamaulipas, por lo menos en los últimos días.

Ambos con sus porristas y detractores, han sido el centro de atención de la opinión pública. Uno porque será candidato y buscará revivir sus éxitos políticos y el otro, al ser señalado por sus vínculos con personajes supuestamente ligados a grupos criminales.

Ninguno con necesidad económica, pero sí con intereses personales y políticos. El primero vuelve a la escena política luego de permanecer seis años privado de su libertad a consecuencia de delitos inventados injustamente por el segundo. Por lo que su llegada a la Cámara Alta en el Congreso de la Unión, la ve como una revancha política.

El deseo del reynosense es llegar a la Cámara de Diputados como plurinominal, para obtener el fuero y asegurar por lo menos tres años más de impunidad, ante la serie de acusaciones judiciales por parte del Gobierno de México y señalamientos públicos de los que era objeto desde la campaña a la gubernatura en 2016, con una fortuna cercana a los mil millones de pesos aún inexplicable.

De no suceder nada realmente extraordinario, Geño y Cabeza serán legisladores federales a partir del 1 de octubre, ante el enojo de muchos y el gozo de algunos cuantos, para continuar su lucha, sino personal, sí política, ahora en el ámbito camaral a nivel nacional.

Uno defendiendo los intereses de la transformación y el otro el de un cambio de rumbo, que definitivamente por lo que dicen las encuestas no llegará, aunque realmente eso no le importe, porque gozará del fuero constitucional.

Pero ¿por qué los tamaulipecos tenemos que voltear atrás e intentar revivir viejas glorias políticas? cuándo tenemos enfrente un futuro promisorio con una entidad con una inmensa riqueza energética, que verdaderamente puede ser la base para su transformación y alcanzar un bienestar para todos.

¿Necesitamos de personajes del pasado para que nos resuelvan los problemas del presente? Bien dice que ante la ausencia de alguien o algo, siempre habrá otros que llenarán ese vacío ¿será?

LAS TRANSAS DE LA UAT

Parece que el cambio rectoral con la llegada de Dámaso Anaya, no sólo significará una mejora en el nivel académico de los universitarios, sino también una mejora en toda la estructura de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, por eso como buen juez, empezará por su casa, es decir, barriendo toda la podredumbre y corrupción que arreció durante los últimos años.

Y es que el abogado general de la UAT, Carlos Mora dio a conocer en rueda de prensa que la Universidad denunció penalmente ante la Fiscalía General de Justicia del Estado al ex gobernador Francisco Cabeza de Vaca, al ex rector Guillermo Mendoza, al ex secretario general de Gobierno, Gerardo Peña y al ex secretario de administración Alberto Salazar Anzalduas por desvíos superiores a los 500 millones de pesos.

El funcionario universitario explicó que el gobierno estatal está obligado por ley a hacer aportaciones económicas a la universidad, las cuales no se hicieron durante la administración cabecista y que en cambio se donó un inmueble en Reynosa, valuado en mucho más que su valor real para simular el desvío económico, por el orden de 187 millones de pesos.

Hasta el momento de escribir estas líneas ni el ex mandatario, ni el ex rector de la Universidad, habían salido a la opinión pública a explicar su postura al respecto. Aunque probablemente lo hagan, en el caso del ex mandatario ya está acostumbrado y seguramente lo justificará como lo ha hecho siempre, diciendo que son ataques políticos orquestados desde el gobierno estatal morenista, sin realmente aclarar su participación en el saqueo a las arcas universitarias.

Veremos que dice Guillermo Mendoza al respecto y si confronta las acusaciones ante la opinión pública o si mejor se queda callado ante contundentes señalamientos, aunque no debe olvidar que el que calla otorga.

LLAMAN A CUIDAR EL AGUA

Lamentablemente las lluvias registradas el fin de semana pasado no fueron suficientes para recargar los acuíferos que alimentan con el vital líquido a la capital, por lo que el Gobierno Municipal que encabeza Lalo Gattás, a través de la Comapa Victoria hizo un llamado a la ciudadanía a cuidar el agua, ante las malas expectativas de los próximos meses.

Eliseo García Leal, gerente del organismo paramunicipal informó que se registraron en Victoria 21 milímetros de lluvias que no representan suficiencia para mejor el abastecimiento del agua en la ciudad, por lo que es urgió racionarla.

Pese a la situación crítica de estos momentos, indicó que la CONAGUA presentará los reportes del pronóstico de marzo y abril, donde se espera que llueva nuevamente como ocurrió el año pasado cuando se registraron precipitaciones atípicas que ayudaron a recargar los mantos acuíferos.

Precisó que en estos momentos la presa Vicente Guerrero cuenta con un 9.44 por ciento de su capacidad con cerca de 400 millones de metros cúbicos, garantizando su extracción para consumo para cerca de dos años. Sin embargo, La Peñita y los pozos son el principal problema, al seguir bajando su capacidad.

No queda más que como ciudadanos aplicarnos en optimizar el vital líquido que nos llega y exigir a las autoridades de los tres órdenes de gobierno que implementen soluciones para este grave problema, cómo ya lo hizo el alcalde Lalo Gattás quien junto con el gobernador Américo Villarreal fueron los artífices para obtener los recursos para la segunda línea del acueducto.

