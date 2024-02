Marco Antonio Vázquez Villanueva

El mago Cabeza de Vaca…

Cuando los cabecistas alegan inocencia y persecución política en contra de su jefe invariablemente se atoran cuando les piden justifiquen tanto dinero que tiene el exgobernador, no saben como justificar que Francisco N cuenta con propiedades que sus enemigos valúan en más de mil millones de pesos, ranchos “en los que para llegar al área principal hay que ir en vehículo más de media hora y a buena velocidad”, dice por ejemplo Santiago Nieto, uno de sus principales acusadores.

Y bueno, en la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas existen más de 57 denuncias al respecto, estas nos pueden dar una señal clara de que al parecer saqueo todos los presupuestos, agarró lo que le permitiera enriquecerse él y sus allegados, también eso dice una Diputada de Morena que además lo califica de la peor manera al denunciar que se robaron hasta las becas de los niños más pobres, las despensas para lo más necesitado del pueblo, “Miserables, no tuvieron madre y todavía se hacen las víctimas, si dice que no robó que justifique su dinero, tal vez sea difícil probarle la autoría en mucho del saqueo pero podría coincidir con parte del monto de lo robado”, casi grita la legisladora.

Y bueno, quizá lo que ocurrió ayer en la Universidad Autónoma de Tamaulipas sirva para dibujar con mayor precisión al exgobernador, de cuerpo entero como decimos en las calles, pues resulta que el abogado General de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Carlos Mora García, acusó que se atrevieron hasta a “comprar” un terreno que se solicitó como donación y con un sobreprecio cercano a los 175 millones, es decir, el predio tiene un avalúo, hecho por profesionales, de 13 millones y se pagó por el mismo casi los 188 millones, dinero que nadie sabe a donde fuer a parar pero que bien puede traducirse en el ranchito ese de Soto La Marina que tiene Cabeza.

Y no fue toda la denuncia, a la misma se le adjuntó que el gobierno a cargo de Cabeza de Vaca no entregó 500 millones de pesos a la UAT esto solo en el año 2022, en el cual hablaron de que se había destinado a combatir el COVID pero lo siguieron colocando y justificando en la UAT.

Es en esta situación cuando las palabras de la Diputada toman mayor fuerza, se descubre que también le pegaron al área educativa en uno de sus principales escalones, la educación superior, esa que forma a la gente del pueblo y les permite superar la pobreza, porque acuérdese que los hijos de los funcionarios tienen para ir a las Universidades privadas del país o el extranjero.

¿Qué hizo la UAT?, según la información oficial presentar una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado por delitos que afectan directamente su patrimonio, hay otros implicados, hablan de exsecretarios del gobierno cabecista, de familiares del exgobernador que estuvieron en lo más alto del organigrama universitario, incluso se vincula al exrector.

Dejan claro que se desviaron, “ocultaron uso y destino” dice pomposamente la querella contra Francisco N. y secuaces, más de 500 millones del ejercicio 2022, detectados como no entregados a la UAT por la Auditoria Superior de la Federación en el cruce de información y lo cual, además de la compra irregular del terreno a un sobreprecio superior a los 175 millones de pesos, es parte de la denuncia.

Lo que ocurra ya lo iremos conociendo, quizá se siga protegiendo desde los órganos de procuración de justicia al exgobernador, quizá ya no le alcance para tanto, lo que si queda claro es que Cabeza de Vaca pasará a la historia como el mago más grande de Tamaulipas y sus alrededores, desapareció dinero como muy pocos lo han podido hacer y es tan bueno para esos menesteres que la única forma de localizar el recurso será atrapando a Cabeza, llevarlo tras las rejas junto a algunos de sus secuaces, y todavía se corre el riesgo de que quizá no sea regresado el dinero ni al pueblo ni al patrimonio universitario, pero a sus abogados y juzgadores les dará una alegría que quizá no la mencionen nunca pero, como dice el meme, habrá señales de que esa sería la única forma de anularle la magia al exgobernador…

A PROPÓSITO DE LA UAT… Fortalece rector vinculación de la UAT para contribuir en el desarrollo regional. El rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, se reunió con el alcalde de Pánuco, Veracruz, Oscar Guzmán de Paz, y el secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social del Gobierno de Tamaulipas, Raúl Quiroga Álvarez, a fin de fortalecer la colaboración universitaria en proyectos relacionados el tema del agua.

LLUVIAS NO SIRVEN PARA SUPERAR CRISIS DE AGUA EN VICTORIA… El fin de semana se registraron en Victoria 21 milímetros de lluvias que no representan suficiencia para mejor el abastecimiento del agua en la ciudad, por lo que es urgente cuidar y dar uso racional del líquido insiste Eliseo García Leal.

El Gerente General de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado en Victoria llamó nuevamente a la población a cuidar el agua luego de que los 21 milímetros de lluvia solo sirvieron para regar los jardines y el problema de abastecimiento en la ciudad continúa.

Informó que la próxima semana CONAGUA presentará los reportes del pronóstico de marzo y abril donde se espera que llueva nuevamente como ocurrió el año pasado cuando se registraron precipitaciones atípicas que ayudaron a recargar los mantos acuíferos.

La presa Vicente Guerrero la principal fuente de abastecimiento de la ciudad se mantiene en un 9.44 por ciento de su capacidad con cerca de 400 millones de metros cúbicos almacenados; el problema son La Peñita y los pozos que van a la baja, señaló el gerente de la COMAPA Victoria.

Reconoció que lo que ha mantenido a la presa en un nivel estable las últimas semanas es que no se ha extraído agua para riego y no se han registrado calores fuertes; “Victoria requiere de 30 millones de metros cúbicos que aporta la presa, donde aún tenemos margen”, dijo.

TAMAULIPAS ES ATRACTIVO PARA INVERTIR… Dentro de la destacada participación en la Cumbre Nearshoring México, donde se reúnen los líderes nacionales e internacionales, interesados en el fenómeno de la relocalización de inversiones, el secretario José Ramón Silva puntualizó que Tamaulipas es un estado atractivo para invertir.

“Tamaulipas cuenta con 18 cruces fronterizos, entonces lo cual lo hace un estado sumamente atractivo para invertir, tenemos gas, tenemos energía eléctrica, tenemos agua y tenemos en general una serie de desarrollo energéticos de infraestructura muy importante”.

En este acto destacó los trabajos que realizan en el área portuaria, como lo es el Puerto del Norte, en la ciudad de Matamoros.

“Contamos con 2 puertos de altura y uno más en desarrollo, el puerto de Matamoros o como lo ha denominado nuestro gobernador Américo Villarreal ‘el Puerto del Norte’, que es la entrada a este bastión comercial y el puerto más cercano a la demanda con el país vecino (Estados Unidos)”.

“En este año que se lleva de gobierno en Tamaulipas, se está atrayendo muchas empresas para que vengan a desarrollar grandes proyectos, grandes terminales para recibir el Nearshoring” finalizó.

Esta cumbre fue organizada por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), y la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), la cual no sólo se visualiza como un espacio para el intercambio de ideas sobre desafíos y oportunidades que implica la llegada de nuevas empresas al territorio mexicano, sino también como un impulsor de estrategias destinadas a fortalecer la posición del país en el competitivo mercado global.

COLOQUE EN el buscador de Facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus ordenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com