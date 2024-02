Por Martha Isabel Alvarado

¡Ojo con los delitos electorales!

.-Funcionarios de Reynosa en actos partidistas

.-Maki Ortiz dispone de la estructura municipal

.-“Avanzada Tamaulipeca” impulsa sus cuadros

.-Candidato de MC, arranca con el pie izquierdo

Con el pie izquierdo, empieza el candidato presidencial del partido Movimiento Ciudadano, JORGE ÁLVAREZ MÁYNEZ, toda vez que le renunció su coordinadora de campaña, PATRICIA MERCADO.

Lo peor del caso, es que todavía ni arranca la campaña.

Es decir que, de aquí al 1 de marzo en que formalmente inicia la actividad proselitista, Álvarez Máynez deberá cubrir dicha vacante. Dispone de 8 días para hacerlo.

La ahora ex coordinadora de campaña, Patricia Mercado, no se anduvo con rodeos, al manifestar: “Debido a que hay decisiones del partido que me son ajenas y no puedo ser yo quien las defienda”.

Trascendió, que las “decisiones” a las que se refiere Patricia Mercado, tiene que ver con la designación de SANDRA CUEVAS y ALEJANDRA BARRALES, como fórmula del MC para el Senado.

Llama la atención que mientras Patricia Mercado reflejó molestia ante la designación de esta fórmula (“buchona”) de Cuevas y Barrales, el coordinador nacional del MC, DANTE DELGADO, tuvo en redes sociales una reacción de júbilo. ¡Uff!.

En el PRI “no cantan mal las rancheras”, dicho lo cual por la renuncia de su ex candidata a la gubernatura del Estado de México, ALEJANDRA DEL MORAL, a su postulación como candidata a diputada federal plurinominal, en la posición 6 de la lista correspondiente a la 5ª. Circunscripción.

Durante la jornada de ayer, el dirigente nacional de Morena, MARIO DELGADO, desestimó que la propia ALEJANDRA DEL MORAL y el ex gobernador ALFREDO DEL MAZO, vayan a ser postulados por su Partido, como se ha rumorado. Sobre todo, en el caso del ex mandatario estatal. ¿Será?.

Quien sí va como candidato al Senado por la vía plurinominal, y según se sabe, prácticamente llegará a la Cámara Alta “sin tocar baranda”, es el coordinador de la agrupación “Avanzada Tamaulipeca”, AMÉRICO VILLARREAL SANTIAGO, de acuerdo a un listado revelado ayer por Morena.

Del mismo establo de “Avanzada Tamaulipeca”, saldrían: el coordinador estatal de delegaciones del Bienestar, SAMUEL DAVID BADILLO AMADOR y NORBERTO BARRÓN BARRAGÁN, rumbo a la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados.

Este último, se desempeña actualmente como Secretario Particular de las oficinas del gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.

Otro que llegará a la Cámara de Diputados, es HÉCTOR JESÚS MARÍN RODRÍGUEZ, sólo que él en forma inmediata, por ser suplente de ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, quien solicitó licencia como representante del distrito 07 de Tamaulipas.

A su vez, Héctor Jesús Marín, tendrá que separarse del cargo de jefe de la Oficina Fiscal de Ciudad Madero, al que accedió el 19 de octubre del 2022.

Por otro lado, un tema al que tendrá que ponerle atención la autoridad electoral, es la actitud adoptada por la ex alcaldesa panista de Reynosa, MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, que se hace acompañar de funcionario municipales al acudir a eventos partidistas.

Caso concreto, el de este martes 20 de febrero en que tuvo lugar (a las 16:00 horas) el registro de la candidata del Partido Verde a la diputación federal del distrito 03, CASSANDRA DE LOS SANTOS, en el que estuvo Maki Ortiz como precandidata del PVEM al Senado.

Según se sabe, integrantes del staff de Comunicación Social del Ayuntamiento: fotógrafos, camarógrafos y hasta la coordinadora de área, KARLA LUNA, acompañaron a la ex alcaldesa a dicho evento, obviamente, para darle cobertura informativa.

De más está decir, que Maki Ortiz hace y deshace en el Ayuntamiento de Reynosa, y difícilmente su hijo y sucesor en el cargo, CARLOS PEÑA ORTIZ, le prohibiría disponer del personal del mismo, para su uso particular. ¿Y ni quién diga nada?.

En el ámbito periodístico, alguien que está haciendo historia, es NORA DOMÍNGUEZ ROMERO, al convertirse en la primera mujer que es designada Directora General de TV Azteca Noticias, cuyas oficinas centrales están asentadas en Ciudad Victoria.

La hoja curricular de Nora Domínguez es amplia y consistente, por cuanto ha laborado en diversas campañas políticas y como comunicadora social en distintas dependencias.

Desde este espacio enviamos una felicitación a la ahora flamante directora de TV Azteca, deseándole el mayor de los éxitos.

CONTRAFUEGO: Tiempo de las mujeres.

Hasta la próxima.