Por Martha Isabel Alvarado

El aliado incómodo

.-Al ex Canciller Ebrard le bajaron siete rayitas

.-Oseguera, en el número 11 del listado “Pluri”

.-Maki Ortiz, usa Ayuntamiento para campaña

.-Acusan de ‘huachicoleo sindical’ a ‘Beto’ Lara

Qué mala onda, lo que le pasó al ex Canciller y ex aspirante presidencial MARCELO EBRARD: encima de que su proyecto enfocado a relevar a LÓPEZ OBRADOR en el Poder, “se fue al agua”, no le dieron buen trato en cuanto a su ‘premio de consolación’.

Se supone que, de acuerdo a un compromiso previamente pactado, Ebrard sería colocado en la posición número 1 de la lista de candidatos al Senado de Morena, por la vía plurinominal.

Y nada. Que dicho lugar fue otorgado al ex Secretario de Gobernación y ex aspirante presidencial de Morena, ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ.

No es por intrigar, pero incluso al diputado federal GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA, que quedó en sexto lugar en la encuesta que ganó CLAUDIA SHEINBAUM, que a la postre la convirtió en precandidata presidencial, le dieron mejor trato que a Marcelo.

Dicho lo cual, porque Noroña fue colocado en el lugar número 5, dos escalones arriba de Ebrard, quien en la encuesta quedó en segundo lugar, siendo superado sólo por la propia Claudia Sheinbaum.

Quizá, la única concesión que hicieron los “machuchones” de Morena con el ex Canciller, fue conceder una posición en esa misma lista para el Senado, la número 8, a la que fuera su coordinadora de campaña, MARTHA LUCÍA MICHER CAMARENA.

La que, según vemos, ya no alcanzó ese beneficio, fue la Senadora por Tamaulipas, LUPITA COVARRUBIAS CERVANTES, que en la interna de Morena fungió como coordinadora de Marcelo Ebrard en Tamaulipas. ¿Le tocará irse para su casa a La Maestra?.

A no ser que, a la aún Senadora Covarrubias, la llamen a ocupar uno de los muchos espacios a los que le fue impuesta la etiqueta de “Reservado”. Ni el PRI se atrevió a tanto.

Un dato curioso, hablando de las listas plurinominales, en este caso la de Morena relativa a la Cámara de Diputados, es que el alcalde de Ciudad Madero, ADRIÁN OSEGUERA, fue incluido en el lugar número 11 de la misma.

En tanto que su potencial competidor por la curul del distrito 08, CHUCHO NADER, también fue contemplado por el CEN del PAN en su lista de candidatos a diputados federales plurinominales, precisamente en el lugar 11. Vaya coincidencia.

Respecto a las listas “pluri”, se tiene la creencia generalizada de que sólo llegan a una curul o un escaño, los primeros cinco o seis lugares, pero eso ya dependerá de la votación que obtenga cada Partido.

Retomando un tema que ayer comentamos en este espacio, el de la ex alcaldesa panista MAKI ORTIZ, que estaría utilizando personal del Ayuntamiento de Reynosa para sus fines políticos, resulta que cada vez trascienden más detalles.

Ya se supo, que el chofer que trae la ex alcaldesa, de nombre JUAN CARLOS MESTAS DIEGO, presuntamente cobra en la nómina del Ayuntamiento, como adscrito a la Secretaría Particular.

En tanto que la fotógrafa que le da cobertura en sus eventos a la ex alcaldesa de Reynosa, una chica llamada OLGA IVETTE ORTIZ, forma parte del departamento de Comunicación Social.

Qué raros son esos casos como el de Maki Ortiz, que ha acumulado dinero, presuntamente, en sus dos períodos de alcaldesa, “como para vivir tres vidas”. Y, sin embargo, rehúsa pagar a sus empleados de su propio peculio.

Ni modo que su retoño, el ‘alcalde’ de Reynosa, CARLOS PEÑA ORTIZ, le diga que no disponga de los empleados y funcionarios del gobierno municipal, si ella sigue siendo la que manda en la estructura del mismo, lo cual es un secreto a voces.

Por otro lado, al que le está “lloviendo” duro y macizo, es al ex diputado local del PAN, ALBERTO LARA BAZALDÚA, supuesto dirigente del Sindicato Industrial Autónomo de Operarios en General de Maquiladoras de la República Mexicana.

Mantas colocadas en un punto aledaño a la maquiladora “Recomex”, aludieron a presuntas extorsiones y abusos contra el sector trabajador de la industria maquiladora, en las que presuntamente habría incurrido Lara Bazaldúa. ¿Se trata de “huachicoleo sindical”?.

Veremos si lo anteriormente expuesto, no hace que “Beto” Lara, otrora conocido como “El diputado billetes”, pase de ser un ‘aliado estratégico’ de la candidata de Morena al Senado por Tamaulipas, OLGA SOSA RUIZ, a un aliado incómodo. ¡Uff!.

CONTRAFUEGO: En tiempos de campaña, el que no cae resbala.

Hasta la próxima.