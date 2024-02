Por Carlos López Arriaga

Los enemigos de la UAT

Cd. Victoria, Tam.- Que doña XÓCHITL comete autogoles, no es novedad. Para fines de marketing electoral, hace poco señalé las inconveniencias de hacer demasiado pública su predilección por un equipo proclive a la derrota o (al menos) a la decepción de sus sufridos seguidores (entre ellos, quien esto escribe) como es el CRUZ AZUL.

Lo hizo XÓCHITL desde su palco el día que la máquina muy apenas pudo derrotar a los TIGRES de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ¡con un autogol!…

El video está en #TikTok, donde se le puede ver celebrando y brincoteando por la anotación que en su propia portería cometió el defensor felino DIEGO REYES (https://tinyurl.com/27usbybo).

Viene a cuento el tema ahora que la candidata opositora autocalifica su campaña (su causa) con una frase que antes hizo famosa su expadrino VICENTE FOX: -“¡Esto ya nadie lo para!” (https://tinyurl.com/2dyx74g7).

Ande usted. Al margen de la lectura alburera que hoy le propinan en redes, el desplante me recuerda la respuesta oportuna que dio el cartonista HELIO FLORES al dislate de FOX en las páginas de EL UNIVERSAL.

En aquella caricatura aparece VICENTE tendido de espaldas en el ring, completamente noqueado y con la palabra “cambio” en su cinturón, mientras en la esquina, los observadores susurran: -“Este cambio ya no lo para nadie.”

La clave estriba en los diversos significados del verbo “parar”. Desde luego, antes FOX (como ahora XÓCHITL) lo han empleado bajo la acepción de “detener”. El mensaje triunfalista asume que ningún factor impide la consecución de sus objetivos.

Aunque el maestro HELIO le dio (en su momento) vuelta al asunto. El verbo “parar” como levantarse del suelo donde el personaje yace abatido. Y en efecto, al fracaso de FOX no lo paró nadie.

DESTAPE TELEFÓNICO

Por cierto, la señora GÁLVEZ usó la expresión en el contexto de un mensaje donde recuerda a sus seguidores el número de su teléfono celular, argumentando no tener miedo a las llamadas de la gente, algunas amenazadoras aunque otras (más numerosas, dijo) en apoyo a su causa.

Marcaría con ello un contraste hacia la trinchera obradorista donde hoy abundan las quejas por la revelación en redes sociales de los números celulares de CLAUDIA SHEINBAUM, MARIO DELGADO, CITLALLI HERNÁNDEZ, JOSÉ RAMÓN LÓPEZ BELTRÁN, CHUCHO RAMÍREZ CUEVAS y hasta GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA, entre otros.

Desde luego, el chivatazo incomodó a todos y todas. Entre los más dolidos quejosos destaca el hijo del Presidente, JOSÉ RAMÓN, molesto por el bombardeo de llamadas.

Al respecto dijo en redes:

-“Este acto, que entiendo como una forma de venganza y un intento de hacer daño, no solo me afecta a mí, sino que también pone en peligro a mi familia y a la seguridad que merecen.” (Texto completo en #RedX: https://tinyurl.com/2yazls7r).

Impecable el razonamiento, tan preciso en sus términos que podría ser empleado por NATALIE KITROEFF, la corresponsal del New York Times en México. Vistas las cosas sin partidarismos, la afectación es igual.

Y fue, en efecto, entre esa feria de destapes y revelaciones que salió también el de XÓCHITL GÁLVEZ quien aprovechó la ocasión para llevar agua a su molino y mandar un mensaje ofreciendo (para quien no lo tenga) su número personal (https://tinyurl.com/2bewl79z).

Viejo truco de mercadotecnia. Aquello que causa temor y repudio a sus competidores, ella lo hace de manera voluntaria y lo presenta como un desplante de fortaleza.

Aun así, habría que ver si el número revelado seguirá siendo su aparato principal, o ya trasladó su oficina móvil, contactos e información sensible a un “teléfono bis”.

AMÉRICO EN LA UAT

Este lunes el gobernador AMÉRICO VILLARREAL se reunió con la comunidad universitaria en el gimnasio multidisciplinario de esta capital. El evento será recordado por el pronunciamiento franco del mandatario en defensa de la autoridad rectoral que encabeza el médico DÁMASO ANAYA.

Me permito citar partes sustantivas de su mensaje:

-“Que quede bien claro, el que se mete con la Universidad Autónoma, se mete con el Gobierno del Estado. Ni un paso atrás, porque tenemos muchos pendientes de futuro y positivos en adelante.”

-“No aceptaremos conductas retrógradas que afecten la formación universitaria.”

-“Nadie nos va a hacer cambiar, es una Universidad de futuro, de proyección y tenemos que ganar los principales lugares de nuestra actuación académica y de compromiso social a nivel nacional.”

Los comunicados completos pueden leerse en los respectivos portales de ambas instituciones. Gobierno del Estado: https://tinyurl.com/22369jbu y el de la UAT: https://tinyurl.com/29mn76tg).

En el contexto, hay dos eventos previos que acaso puedan servir, para fines de interpretación.

(1) El martes 20 de febrero, las autoridades de rectoría anunciaron la presentación de causas penales contra actos de corrupción imputables al exrector GUILLERMO MENDOZA, el exgobernador CABEZA DE VACA, su exsecretario general GERARDO PEÑA y el de administración JESÚS ALBERTO SALAZAR.

(2) El viernes 23, se suscitó una aparatosa agresión contra las instalaciones de la UAT en Ciudad Mante, perpetrada por encapuchados que vandalizaron oficinas y golpearon con bates y tubos a media docena de funcionarios, requiriendo algunos hospitalización.

El respaldo de AMÉRICO al médico DÁMASO es más que evidente. Sin duda será necesario todo ese apoyo si (como hemos previsto en este espacio) las investigaciones se profundizan a otras áreas de dicha institución afectadas por el voraz saqueo cabezón. Lo señalado hasta ahora sería (muy apenas) la punta del iceberg.

