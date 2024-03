Marco Antonio Vázquez Villanueva

Un clavo más al ataúd…

Sin que exista novedad, el PAN colocó a Ismael García Cabeza de Vaca, hermano del exgobernador prófugo de la justicia identificado como Francisco N, en el primer lugar de la lista de candidatos a Diputados locales por la vía plurinominal, el acto refleja lo gandalla que se portó la pandilla de mexicoamericanos a quienes, sin importarles enterrar al partido azul y a los aliados con ellos, les han colocado lo peor que tenían para aparecer en las boletas del 2 de junio.

Así el gobernador prófugo será diputado federal y su hermano diputado local tratando de salvar el pellejo de la familia primero, de que no los metan a la cárcel, ambos olvidan que ya no tendrán poder, que Morena y aliados es probable que tengan mayoría calificada en las cámaras y los puedan desaforar cuando se les antoje, cuando los quieran meter a la cárcel.

Y sí, los Cabeza de Vaca son un grave problema para el PAN, sus votos negativos son tantos que es probable que ese partido apenas conserve el registro en Tamaulipas, es cierto, Matamoros será muy competitivo, Victoria se disputará una buena elección, pero en las alcaldías, no hay candidatos a Diputados locales, ni federales de pesos, de esos que les acarren votos, salvo en Tampico, porque hasta la formula al Senado ya ni existe en el ánimo de la gente.

Tienen un solo problema los Cabeza de Vaca, el PAN tradicional se alista para retirarse de esta campaña, agadallados, sobajados, humillados, es claro que no aportaran dinero ni estructuras para hacer ganar a su peor enemigo, ¿nombres de los que no les seguirán el juego?, pues ahí tiene al activo más potente de los azules en la región centro, a Arturo Soto Alemán quien denunció en las redes sociales que la soberbia y lo gandalla de los cabeza de hacer del partido una empresa familias les ha quitado toda competitividad.

Exacto, el exgobernador y su hermano serán un clavo más al ataúd de Xóchitl y compañía, y todo por la soberbia de no entender que ya nadie los quiere, que están apestados, o quizá solo por las ambiciones de su dirigente nacional que por cuestiones de pesos y centavos decide que aparezcan en las boletas con todo y el costo tan alto para su partido.

GATTAS, SER O NO SER… Tremendo lío tienen Morena y aliados en la capital de Tamaulipas, la nominación de candidato de Eduardo Gattás Báez, para su reelección, se retrasa por la grilla en su contra ya que sus enemigos alegan que el presidente municipal tiene en las encuestas puntos negativos superiores a cualquier aspirante de su partido y es cierto, no se equivocan, pero es una media verdad, la otra media verdad es que en las encuestas Gattas está muy por encima del resto de los aspirantes de Morena y aliados con un agregado a favor del alcalde, mantiene una estructura electoral que podría ser la única diferencia para ganar una elección que se antoja competida contra el cabecista Oscar Almaraz Smer que ya ocupó ese honroso cargo y quien es experto en estas lides.

Obvio, el tema es para verdaderos políticos, para analistas capaces de reconocer que podría pesar más en una elección constitucional, el hacer campaña con un novato o novata que apenas irá conociendo la ciudadanía contra un experimentado tiburón en el manejo de la estructura electoral como lo es Almaraz, o lanzar a Gattás quien ya tiene una elección ganada en ese sentido y es obvio que cuenta con mejor manejo territorial y aceptación en los operadores políticos.

Por qué, le decía, las encuestas que se manejan en Victoria requieren un análisis más profundo y sin cerrar los ojos a la realidad, por ejemplo, es de niños chiquitos que pese en voto negativo en la selección de candidato, es obvio que Gattás tendrá más que sus competidores que no han ocupado cargos o lo han hecho en espacios donde el ciudadano no se mete y por lo tanto no hace juicios de valor en ese aspecto.

Hay algo más, Morena tiene que entender que no es una elección cualquiera la del alcalde de Victoria, se trata de la capital del Estado, se trata de la casa del gobernador y por tanto se debe ganar a fuerza, más contra un contrincante que en su pasado reciente se alió con el cabecismo.

Conclusión, Morena tiene un problema; Gattás, ser o no ser, ahí el dilema; ir con la experiencia y la estructura electoral o atender la grilla y las ganas de tumbar la reelección de algunos enemigos qué, es lógico, siempre se ganan en el ejercicio del poder…

PROMUEVE UAT PARTICIPACIÓN CIUDADANA… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) hace extensiva la invitación del Instituto Nacional Electoral (INE), a través de la Junta Local Ejecutiva en Tamaulipas, para difundir la Convocatoria sobre Promoción de la Participación Ciudadana en el marco del Proceso Electoral Concurrente 2023-2024.

La convocatoria, emitida por el INE con la finalidad de impulsar acciones para el fortalecimiento de la democracia en México, tiene como fecha límite de registro el 8 de marzo, y está dirigida a organizaciones o instituciones que estén interesadas en realizar acciones de promoción de la participación ciudadana en conjunto con el INE.

Entre las bases para participar, se estipula que las agrupaciones no deben tener vínculos con partidos políticos o aspirantes, y que deben estar interesadas en promover imparcialmente el ejercicio del voto libre y razonado de los ciudadanos en el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024.

El INE dará a conocer de manera pública en su portal, a más tardar el 15 de marzo de 2024, las organizaciones acreditadas, las cuales promoverán actividades relacionadas con:

La difusión de mensajes alusivos al ejercicio del voto y su relevancia.

La coorganización de eventos de promoción del voto y participación por medio de representantes en los mismos.

La entrega de artículos promocionales o servicios a la ciudadanía (sin distinciones ni condicionantes) para motivar la participación, entre otras actividades.

De igual forma, las organizaciones o instituciones participantes podrán plantear propuestas, así como participar en las diferentes actividades previstas para los próximos meses.

La convocatoria puede ser consultada en el portal oficial del INE: https://www.ine.mx/.

