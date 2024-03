Análisis Político

Antonio Frausto

Fundadores no ganan encuestas

Ante la incapacidad de los liderazgos locales, regionales y hasta del mismo presidente nacional de Morena Mario Delgado, de frenar las manifestaciones de grupos inconformes por las designaciones de los candidatos en diversas partes del país, Claudia Sheinbaum salió al paso para declarar que son las encuestas las que eligen a los candidatos, ya que el pueblo es el que manda.

Y es que el pasado domingo en gira por Puebla, la candidata presidencial fue cuestionada, sobre el enojo de muchos militantes por haber elegido a candidatos “chapulines” recién llegados de otros partidos, mientras que los verdaderos morenistas que fundaron el movimiento no eran tomados en cuenta.

De manera directa Sheinbaum Pardo señaló que “hay compañeros, compañeras de Morena que son fundadores pero que no ganan una encuesta, y hay otros que se acercaron hace 6 años o 3 años y que sí ganan una encuesta” precisó.

La puntera en la carrera presidencial de acuerdo a todas las investigaciones demoscópicas, expresó que las encuestas son el método válido, porque son la voz del pueblo y por lo tanto no se equivocan.

“¿Por qué las encuestas? Porque hay que confiar en lo que dice el pueblo, porque no puede ser que confiemos en el pueblo hasta que la encuesta no nos favorezca”, expresó dando un claro mensajes para esas voces disidentes.

Tamaulipas es una de las entidades donde se le ha complicado demasiado a Morena la asignación de candidatos, especialmente a las alcaldías, ya sea por el enojo de los ediles salientes, de legisladores que sentían que debían ser o por personajes que se subieron a la contienda interna de último minuto.

CARENCIA DE LIDERAZGOS

Matamoros, Reynosa y Victoria son el mejor ejemplo de ello. Pero también, son el ejemplo de la carencia de liderazgo político, de no poner orden, de no seguir una misma línea de acuerdo a los intereses del jefe político tamaulipeco y sobre todo de no respetar las reglas impuestas por ellos mismos, pues ¿no que primero es el movimiento antes de los intereses personales?

De no corregirse eso, en los próximos días las inconformidades también surgirán en los municipios más pequeños o rurales, en donde se corre el riesgo de verdaderamente comprometer las elecciones.

Imagínense en municipios donde 100 o 200 votos puedan hacer la diferencia, en donde uno de los aspirantes morenistas que no sea el elegido y por puro coraje se lleve a sus seguidores a apoyar al candidato (a) de enfrente, se pondría en riesgo esa posición y no solo eso, sino también una merma de votos para el partido guinda, afectando por ende las posibilidades de alcanzar más diputados plurinominales federales, pero sobre todo locales que tanto necesita el gobernador en el Congreso Local.

La siguiente prueba de fuego para el morenismo será la alcaldía de Victoria, donde aseguran que habrá sorpresas. La pregunta es ¿qué sucederá con los derrotados? ¿Se ejercerá un liderazgo fuerte que los lleve en una misma línea o se irán por la libré comprometiendo la continuidad guinda en el corazón de Tamaulipas?

TACOS ECHADOS A PERDER

Otra de las morenistas que no las trae todas consigo en estos momentos es Catalina Méndez, aspirante a la diputación local por el Distrito 15.

Y es que el pasado fin de semana se efectuó un encuentro de la dirigente juvenil con colonos de un sector de la ciudad, allá por el Parque Bicentenario, al cual se convocó para el mediodía, pero que comenzó hasta poco después de las 3 de la tarde al llegar la precandidata.

La desesperación y enojo de la gente era inminente, pero resulta que la situación explotó cuando entregaron la comida para los asistentes, una dotación de tacos que ya se habían echado a perder ante las altas temperaturas, por lo que tuvieron que improvisar para calmar el enfado y el hambre de los convocados.

Catalina es una joven carismática e inteligente, que no solo puede cubrir las cuotas de candidatos jóvenes que requiere el partido, sino también una carta fresca y apuesta al futuro, solo que necesita rodearse de un equipo más profesional y preparado para evitar ese tipo de inconvenientes que no abonan para nada a su causa.

RECHAZA AMÉRICO CIERRE DE REFINERÍA

Ante la promesa de la candidata presidencial Xóchitl Galvez de cerrar la refinería Francisco I. Madero ubicada en la zona conurbada del sur de Tamaulipas de ganar las elecciones, el gobernador Américo Villarreal lamentó esta pretensión y la catalogó como electorera.

Destacó que México y Tamaulipas se destacan por tener una vocación energética y que la propuesta va en contra de esta visión, cuando lo que se debe hacer es “es cuidar las cuestiones estratégicas en el desarrollo nacional, como sería la alimentación, la cuestión energética, en el aspecto eléctrico y de refinados”, expuso.

Afirmó que en la refinería se procesan alrededor de 160 mil barriles de crudo diariamente, los cuales se convierte en diésel y gasolina que van para cubrir la demanda de mercado nacional, por lo que cerrarla para dejar de refinar es un error, afectando gravemente la vocación económica y por ende de empleos de los municipios de Tampico, Madero y Altamira que comprenden la región.

Agregó que “es una expresión sin sustento, en la búsqueda de un impacto electoral”, puntualizó.

Habrá que ver que opinan los miles de tamaulipecos que laboran en el ámbito energético, de la propuesta de la candidata presidencial de oposición, que de entrada afectaría sus empleos y la generación de combustibles que tanto requiere la industria nacional.

