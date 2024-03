Marco Antonio Vázquez Villanueva

Las perversas coaliciones…

Las candidaturas tan impugnadas en Morena, la de Reynosa, Matamoros, Madero y muchos otros municipios, ya no tendrán reversa ya que son resultado de las encuestas, según afirma el delegado de ese partido, Mario Llergo, obvio, sin argumentos, sin más respaldo que su palabra.

Algún grave pecado hemos cometido los tamaulipecos o de plano los partidos políticos nos quieren ver la cara de… de clientes cautivos, y se lo digo porque todo lo que vemos es un manejo perverso de las coaliciones partidistas en las cuales no buscan afinidades ideológicas sino complicidades.

Ahora resulta, por ejemplo, que un partido como Morena requería del PT y del Verde para ganar la mayor parte de las presidencias municipales y las diputaciones, extraño, muy extraño si se toma en cuenta que apenas hace unos días las encuestas le daban al partido guinda casi los 60 puntos en las preferencias electorales, muy arriba del PAN que apenas llegó a 28, y por supuesto, bastante lejos de sus aliados como son el PT y el Verde que no pintan sus marcas, juntos no superan el 5 por ciento.

¿Qué significa eso?, cualquier analista matemático diría que un mal negocio para Morena, pero cualquier analista político sabe que necesitan de esos partidos para hacer lo que les venga en gana en la futura elección y con sus aspirantes a puestos de elección popular, ya lo estamos viendo con las nominaciones de Diputados federales y alcaldes en los cuales están apareciendo personajes que no son tan queridos o, peor aún, no se registraron para competir por dichos cargos como el caso de Pepe Braña, en el V distrito federal, él se registró para ser candidato a alcalde de Victoria y para superar el obstáculo de la convocatoria lo hicieron candidato verde.

Entonces, vamos por partes, a fuerza de ser sinceros el PT y el Verde por si solos no obtendrían una sola regiduría en todo el Estado, lo que hizo Morena fue darles respiración de boca a boca, inyectarles vida a cambio de disfrazar a militantes de izquierdosos o de ecologistas modernos para que figuren en las listas de candidatos a diputados, Federales o locales y por ambas vías, la de mayoría y la pluri, en sus partidos satélites resumiendo, se trataba de que pudieran ser candidatos distinguidos neomorenistas y a rajatabla, como Carlos Peña en Reynosa.

La verdad es que dicha estrategia funciona, funcionó en otros tiempos a partidos como el PRI y el PAN que de esa manera podían nombrar candidatos bajo el método que mejor les parezca a los amigos de sus gobernantes, lo hacían incluso burlándose de sus compañeros o de su propia militancia en convocatorias que de la nada sacaban nuevos puntos, dichas convocatorias eran con la ventaja de que pueden ser panistas, perredistas, petistas o del color que sea los candidatos de las coaliciones ya que los proponían simuladamente a través de los partidos satélites.

Para concluir, en esa forma que encontraron de crear coaliciones podrán llegar a presidentes municipales personajes que ya cumplieron sus castigos, mejor aún, que ni siquiera sabían que podían y no se registraron como aspirantes, por ejemplo, en lo que hoy pasa en Morena en Victoria.

El caso del PRD y del PRI con el PAN en la coalición Fuerza y Corazón por México pues no vale la pena hablar mucho, solo hay que decir que son peores sus negocios ya que solo servirá para hacer el ridículo en la gestión del voto, no se observa que puedan ganar un escaño, ya ni siquiera los asientos que ahora tienen en los cabildos.

Y los ciudadanos, pues aquí estamos de simples espectadores, observando que esos que ellos llaman coaliciones no son otra cosa que algo perverso, dan la impresión de ser un negocio poco explicable para los políticos y muy mal interpretados por los ciudadanos, lo peor es que al parecer en ese comportamiento, como en las candidaturas tan impugnadas de Reynosa y otros municipios, no habrá reversa…

RECONOCEN A LA UAT POR LIDERAZGO NACIONAL… Por su prestigio en la formación de profesionales y el aporte en materia de investigación para el desarrollo del campo mexicano, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) recibió un reconocimiento de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) en el marco de la ceremonia del Día Nacional de la Ganadería celebrada en la ciudad de México.

El rector de la UAT, MVZ Dámaso Leonardo Anaya Alvarado, recibió el reconocimiento entregado por el titular de la SADER, Ing. Víctor Villalobos Arámbula, con la presencia del presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), Homero García de la Llata.

La UAT fue elegida por parte del comité formado en la SADER, que reconoció su prestigio en la formación de profesionales en temas pecuarios y de desarrollo en materia de sustentabilidad.

Acompañado del director de la FMVZ, Dr. Flaviano Benavides González, y del director de la Facultad de Ingeniería y Ciencias (FIC), Mtro. Vicente Paul Saldívar Alonso, el rector Dámaso Anaya Alvarado expresó que el reconocimiento es un incentivo a seguir trabajando en la formación de profesionales que continúen aportando al desarrollo del campo mexicano.

Destacó que la Universidad redoblará el impulso a proyectos científicos que sirvan para resolver los problemas que se presentan en el sector pecuario de nuestro país.

Cabe señalar que el Día Nacional de la Ganadería se estableció en 2016 en el Diario Oficial de la Federación para celebrarse cada 6 de marzo, con la intención de reconocer los logros y aportaciones que hacen los ganaderos a la alimentación mexicana y a la economía nacional.

