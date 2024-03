Por Carlos López Arriaga

Cadereyta, Madero ¿y Tula?

Cd. Victoria, Tam.- Actualizando una observación previa. El empaque de un candidato como EUGENIO HERNÁNDEZ quien (1) ya fue gobernador, (2) luce una experiencia de campaña que ninguno de sus adversarios tiene y (3) opera ya en territorio con un equipo muy curtido en estas lides (todo eso) es tema que debiera preocupar al menos a tres aspirantes: JR GÓMEZ LEAL, IMELDA SANMIGUEL y ARTURO NÚÑEZ.

El eventual (y nada lejano) triunfo de HERNÁNDEZ podría catapultar a su mancuerna por segunda fórmula MAKI ORTIZ, dejando a la morenista OLGA SOSA como senadora de primera minoría, pero abortando el proyecto reeleccionista de GÓMEZ LEAL.

Escenario dónde la gran perdedora sería la fórmula PAN-PRI de SANMIGUEL y NUÑEZ, albiazul y tricolor, en ese orden. Amén de las candidaturas menores que apenas pintan en las encuestas, como las de CENDY ROBLES con PANCHO CHAVIRA por el PT y ANDREA GARCÍA con DAVID CORDERO, por el MC.

En sus primeros diez días de campaña, el itinerario de EUGENIO ofrece un apretado reporte de trabajo proselitista. Ocho municipalidades, desde que arrancó su campaña en Victoria, con recorridos por González, Tampico, Altamira, Reynosa, Matamoros, Mante y Tula.

REVERDECE EL PVEM

Importa su visita a los campos de girasol en González, donde dicha flor, bella y oleaginosa, es muy apreciada en el mercado nacional de aceite comestible y posee, además, una cualidad algo valorada por la causa ambientalista. Sobrevive en condiciones de baja humedad.

Y acaso el más contento en este arranque sea el dirigente estatal del Verde, MANUEL MUÑOZ CANO. Hasta antes de llegar EUGENIO, el PVEM tamaulipeco parecía infectado por el virus de la tristeza.

El optimismo está de regreso. Como en los viejos tiempos, el equipo geñista cabalga de nuevo por las comarcas. De la huasteca a las planicies del norte, del Pánuco al Bravo y luego al altiplano.

Con pilas nuevas cosecha récords de asistencia. Y, mejor aún, su picaporte al poder es la candidatura presidencial de CLAUDIA SHEINBAUM, con la venia de la excorcholata (también verde) MANUEL VELAZCO.

Aunque no todo es miel sobre hojuelas. En sus recorridos por la franja fronteriza, el ingeniero HERNÁNDEZ y la doctora ORTIZ se han visto obligados a compartir reflectores con MARIO, “Don Borrega” LÓPEZ, alcalde con licencia de Matamoros y candidato a diputado federal por el IV distrito electoral.

Mientamadres consumado, picapleitos cuyo lenguaje patibulario lo acerca más al modelo comunicacional de XÓCHITL GÁLVEZ, que a cualquier otra opción presidencial.

LA POLÉMICA CONTINÚA

En la columna de este lunes (“Doña Xóchitl y las refinerías”, https://tinyurl.com/2cb2ev4u) me ocupé del disparate cometido por la señora GÁLVEZ cuando habló de cerrar las plantas de PEMEX en Cadereyta y (dijo) Tampico.

La carcajada en redes fue inmediata, para recordarle que tal refinería se ubica en la cabecera municipal de Madero. Tropezón que provocó una respuesta presidencial.

Desde su cuenta en #RedX, ANDRÉS MANUEL ironizó sobre el dislate (“la de Tampico no existe”) y citó al expresidente LÓPEZ MATEOS, quien dejó para la posteridad una advertencia, al decir:

“No se confíen porque en años futuros, algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros.”

También abordó el asunto el doctor AMÉRICO VILLARREAL quien calificó el dicho de GÁLVEZ como “declaraciones sin sustento”, por “una búsqueda de impacto electoral.”

Y defendió la refinería de Madero como patrimonio económico importante en la generación de empleo de la zona sur, que por más de cien años ha contribuido de forma sustancial al desarrollo del país.

Una postura intermedia vino de la doctora CLAUDIA SHEINBAUM, especialista en medio ambiente, al estimar que la idea de cerrar “tal vez no sea la mejor opción”, pues “la discusión no es quitar o no quitar la refinería”, al proponer, en cambio, un análisis previo.

En cuanto al señor MÁYNEZ, la nota es que se jacta de haber fijado “el primer gran tema de la campaña presidencial” (lo cual es falso, porque el primer gran tema es, sin duda, la violencia criminal).

La postura del gallo naranja es someter a consulta el problema de las refinerías, aunque su gurú SAMUEL GARCÍA se ha pronunciado por el cierre rotundo, sin más trámites.

DOBLE RASERO

El contexto es, por supuesto, más amplio. El primero que habló de cerrar Cadereyta fue el propio SAMUEL. Le siguió su ahijado MÁYNEZ quien añadió la planta de Tula, Hidalgo.

Por ello saltó XÓCHITL pues, como nativa hidalguense, aplicó el viejo refrán de los latifundistas mexicanos: “hágase la reforma agraria en las tierras de mi compadre.” Es decir, en cualquiera, menos la suya.

Por eso la señora GÁLVEZ se sacó de la manga la refinería de Tamaulipas pero defendió con uñas y dientes la de Tula, pese a que en la víspera había reconocido que la planta hidalguense es una de las fuentes fijas de contaminación más importantes en el Valle de México.

En favor de su querida Tula, la dama se pronunció por una modernización tecnológica, dijo, “para pasar del uso de combustóleo a gas natural”, con lo cual “se disminuirían las emisiones de dióxido de carbono y azufre a la atmósfera”. (https://tinyurl.com/22oy29ke).

O sea que para el caso de Hidalgo sí hay solución que salve la planta mediante acciones correctivas. Para Nuevo León y Tamaulipas, propone el cierre total. Ande usted, doble rasero, doble moral.

