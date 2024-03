Por Martha Isabel Alvarado

Ahí viene Claudia

.-Candidata de Morena, visita la frontera Norte

.-Agenda incluye: Reynosa, Matamoros, y NLD

.-Delegado Mario Llergo, factor de descontento

.-Eugenio Hernández y la comida de la gratitud

La candidata presidencial de Morena, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO visitará Tamaulipas la semana entrante, como parte de su campaña proselitista por la presidencia de México.

Se tiene previsto que el martes 19, la candidata de la coalición “Sigamos haciendo historia”, visite Reynosa, la ciudad más importante del estado, electoralmente hablando, pero también la más “emproblemada” en cuanto a servicios básicos.

En cuanto a calles llenas de baches y alcantarillas con brotes de aguas negras por todos lados, difícilmente otro municipio del estado podría competir con Reynosa y disputarle el primer lugar.

Tiene sentido suponer, que a la candidata presidencial de Morena no le programarían algún evento por el sector de la colonia Aquiles Serdán, dado que los basureros a cielo abierto, a los que les prenden fuego durante las mañanas, saturan de contaminación el ambiente.

La agenda tentativa de Sheinbaum Pardo, contempla un acto masivo en el Polideportivo de la colonia Puerta del Sol, entre otros eventos.

Otros municipios que visitará Claudia Sheinbaum el martes 19, son Río Bravo y Matamoros, cuyos gobiernos municipales también surgieron del Partido Morena en las elecciones de 2021.

Aunque en el caso de Matamoros, recientemente, el alcalde con licencia MARIO LÓPEZ HERNÁNDEZ, La Borrega, a través de un micrófono, amagó a los que voten por Morena el 2 de junio.

“El cabrón o la cabrona que venga a manipularlos y a ordenarles que nomás voten por Morena, que chinguen a su madre, así de sencillo”, dijo en palabras textuales La Borrega, “olvidándose” del Partido que lo llevó al gobierno municipal de Matamoros, que ostentó por dos períodos: de 2018 a 2021, y del 2022 a 2024.

Digamos que, además, con dicho comentario tan soez, Mario López fue muy poco caballeroso con la candidata presidencial de Morena, CLAUDIA SHEINBAUM que, a no dudarlo, representa la candidatura más emblemática de la marca Morena.

Qué tal si alguien sólo quiere votar por Morena en la boleta para presidente de México, pues por lo pronto, La Borrega ya trató de “acalambrarlos” para que no lo hagan.

Algo que llamó nuestra atención al analizar el video alusivo a la mentada de madre que lanzó al aire el alcalde con licencia de Matamoros, fue que, a sus espaldas, EUGENIO HERNÁNDEZ y MAKI ORTIZ aplauden alegremente el exabrupto. ¿Pero cómo?.

Habría que suponer que, al hacerlo, el ex gobernador y la ex alcaldesa panista de Reynosa, no pensaron que estaban aplaudiendo la ‘pedrada’ que “La Borrega” lanzó contra las siglas que abandera la ex jefa de gobierno de la CDMX.

La gira que la semana entrante realizará Claudia Sheinbaum a Tamaulipas, abarcaría 5 distritos electorales federales, de los 8 que tiene Tamaulipas. De ahí la importancia de la misma.

Como es sabido, en Reynosa y Matamoros se desbordaron los “destapes” de los candidatos de Morena que disputarían las respectivas alcaldías el 2 de junio: CARLOS PEÑA ORTIZ y ALBERTO GRANADOS FAVILA, que incluso generaron disturbios.

Se le salieron de las manos los “destapes” de ambos candidatos al delegado del CEN de Morena, MARIO LLERGO LATOURNERIE, cuyo desempeño, desde el momento en que llegó enfundado en un chaleco con el logotipo del Senador JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, “JR”, generó descontento. ¿Cómo que ya trae ‘tatuado’ en su pecho “el fierro” de uno de los candidatos?. ¿Y la imparcialidad?.

A resumidas cuentas, la única candidatura de Morena que salió tersa, fue la de Nuevo Laredo, aunque ese no fue precisamente mérito de Mario Llergo. Máxime, cuando los números de la encuesta marcaron una clara diferencia entre el primero y segundo lugar.

Más bien, sorprende que al haber obtenido un 20.7 por ciento de aprobación en dicha encuesta, contra 72 por ciento de CARMEN LILIA CANTUROSAS, el ex alcalde RAMÓN GARZA BARRIOS hable de impugnar el resultado. Le llaman “derecho de pataleo”.

El que reapareció en público tras un largo tiempo alejado de los reflectores, fue el ex diputado federal Priista, MARCO ANTONIO BERNAL GUTIÉRREZ, esto, en la comida a la que convocó el pasado sábado el ex gobernador EUGENIO HERNÁNDEZ en su rancho “Las Palomas”, aledaño a Ciudad Victoria.

Uno de los casi doscientos invitados a dicha reunión nos comentó, que más que la comida de la unidad, fue la comida de la gratitud, porque todos los allí presentes recibieron oportunidades en política, o algún tipo de apoyo, así como buen trato del ex mandatario, hoy candidato al Senador por el PVEM. Ya abundaremos en detalles.