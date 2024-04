Marco Antonio Vázquez Villanueva

Aves de rapiña…

Se ven solicitudes para que les den protección a candidatos a puestos de elección popular y la gente se espanta, sus opositores hacen circo, como aves de rapiña se lanzan contra ellos y sus partidos y no crea que el interés es que no se distraiga seguridad al pueblo, no, solo piensan en cosechar votos a ver si pueden llegar al poder y los presupuestos.

En la calle hay luto, la gente se siente agraviada ya que el crimen en México ha terminado con la vida de por lo menos 40 personas que aspiraban ser candidatos a alcaldes, Diputados, Senadores, hay dolor porque saben que la delincuencia se apodera de nuestra tranquilidad, quizá hasta del proceso electoral y se siente impotencia.

La muerte de cualquier persona duele, da pena ver caer niños, jóvenes, y a madres o padres de familia por las balas de los malos, el asunto no es lo mismo, pero socialmente daña más la muerte de un político, se hacen muchas conjeturas y se concluye que va en deterioro la política y la política, dicen los expertos y quienes se dedican a las ciencias sociales, es la forma de hacer acuerdos sin llegar a la violencia.

Se lo digo porque ayer asesinaron a una candidata a presidenta municipal en Guanajuato, a otra, pero también por todo ser humano que ha caído en esta guerra sin estrategia y sin objetivos que tiene el gobierno federal.

Lo más triste es el comportamiento de los partidos políticos, unos empecinados en callar, otros en hablar sin decir nada, unos más en acusar sin ton ni son, pero de la forma que les garantice, aunque sea, un voto más para su causa.

En ese sentido da vergüenza ver a los opositores de Morena como buitres en busca de votos, como aves que rondan a los muertos con tal de alimentar su apetito, no se entienden todos sus gritos porque tenga la seguridad que ni uno de ellos siente dolor o pesar por la familia de los caídos, y menos sienten algo por México, ni por Tamaulipas, ni siquiera por sus municipios, ellos van a llenar su cartera, y ya.

Por supuesto, igual actuaron los de Morena en su momento, y así lo hacen los de otros partidos políticos, y al tiempo, se verá que ninguno tendrá la valentía de hablar con el presidente y decirle que sus estrategias no sirven para maldita la cosa, que va mal, y que todo lo que dice estar haciendo va en sentido contrario a los intereses de los mexicanos que soñamos con ver golpes estratégicos y efectivos en lugar de una guerra en la que se pone en riesgo a todo mundo, obvio, tampoco les quedaría hacerlo, en sus sexenios estuvieron peor, las estadísticas son claras y nuestra memoria todavía registra el terror que nos hicieron pasar en su inútil lucha contra la delincuencia, si es que lucharon realmente contra los delincuentes.

Cierto, duele y duele mucho la situación, se ve perder un poco al México, al Tamaulipas de la gente buena, de la gente trabajadora, de la gente que tiene ambiciones por ser mejor, por demostrarle al país que los de esta tierra estamos bien hechos.

Pero bueno, estamos en un proceso electoral y cada quien desea llevar agua a su molino, sin embargo, si resulta bastante desagradable que personajes de la política nos hagan ver como una tierra de malditos, cuando son ellos los que no han sabido que hacer con este país.

Lástima por los panistas, la gente sabe que no quieren el gobierno para hacer el bien, que sus dichos son de dientes para afuera, que acusan sin actuar porque en sus manos y en las de su líder Felipe Calderón y el otro, Fox, estuvo la posibilidad de sacarnos de este problema y contrario a ello nos hundieron más.

Por eso se siente luto por todo lo que acontece, por los caídos, y por ver el canibalismo entre los políticos tamaulipecos y nacionales que se comportan igual que en aquellos días del incendio en una guardería de Sonora, en aquellos días en que aprovecharon la muerte de 49 inocentes para ganar votos, en aquellos días en que como aves de rapiña, sobre los muertos, alimentaron su ambición electoral, hoy ya sabemos que no querían castigar culpables, lastima por México, lastima por Tamaulipas, los políticos, o mejor dicho, los que se disfrazan de políticos en esta era moderna, parece que quieren lo mismo, los presupuestos, el poder y ya, un asesinato más, un doloroso asesinato que nos llena de terror porque da la impresión de que otra vez todo se puede descomponer porque los buitres solo buscan jodernos…

BUSCA UAT EXCELENCIA EN ESTUDIOS DE LA MEDICINA… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) reafirma su compromiso con la formación de profesionales de excelencia en el campo de la salud, al avalar a dieciocho médicos especialistas que concluyeron exitosamente su residencia en el Hospital General de Matamoros, provenientes de diversas regiones de México.

A través de la Facultad de Medicina Matamoros, la UAT ha desempeñado un papel fundamental en la preparación y certificación de estos médicos residentes, quienes, en una ceremonia protocolaria, recibieron sus diplomas de especialidad en áreas como Anestesiología, Medicina Interna, Gineco y Obstetricia, Pediatría y Cirugía General.

Durante este emotivo acto, se resaltó la importancia de la contribución de la UAT en la formación académica de los egresados.

Asimismo, se expresó gratitud hacia los jefes de los servicios médicos responsables de cada especialidad por su invaluable aporte al desarrollo profesional de los residentes.

La ceremonia culminó con el momento en el que los nuevos médicos especialistas recibieron sus diplomas, lo que marca el inicio de una nueva etapa en sus carreras y reafirma el compromiso de la Universidad con la excelencia médica y el servicio a la comunidad.

El evento contó con la presencia de destacadas autoridades en el ámbito de la salud; entre otros, el director médico del Hospital Matamoros, Dr. Gerardo García Salinas; el jefe de Enseñanza e Investigación, Dr. Ignacio Mendoza Hernández; y el secretario académico de la Facultad de Medicina Matamoros de la UAT, Dr. Dionicio Enrique Martínez Saldaña.

Cabe mencionar que la UAT no solo ofrece una educación de alta calidad, sino que también asegura que los médicos especialistas cumplan con los estándares más rigurosos en su campo. Este respaldo académico fortalece la reputación de los especialistas y garantiza a la comunidad médica y a la sociedad en general la calidad y competencia de los profesionales de la salud.

DEJAN TURISTAS MIL 100 MILLONES A EMPRESAS TAMAULIPECAS… El periodo vacacional de Semana Santa dejó un saldo positivo para el estado de Tamaulipas ya que el número de visitantes se incrementó casi 21 por ciento, en comparación al año anterior, y la derrama económica supera los 670 millones de pesos, además, de acuerdo al reporte de la Coordinación Estatal de Protección Civil, no se registró ningún deceso o incidentes mayores.

El Sistema Estatal para la Afluencia Turística dio a conocer, este lunes, el reporte de la Semana Santa 2024, el cual indica que del jueves 28 al domingo 31 de marzo, Tamaulipas recibió un total de 736 mil 674 visitantes en los principales sitios turísticos del estado, lo que representa un incremento de 20.94 por ciento, en comparación al mismo periodo del año anterior cuando se registraron 609 mil 104 visitantes.

El informe agrega que la derrama económica estimada en el estado es de 670 millones 373 mil pesos, una cifra 22.28 por ciento superior al mismo periodo del año anterior.

Durante los Días Santos, la playa Miramar, en Ciudad Madero, destacó como el principal destino turístico de Tamaulipas, al recibir 392 mil 037 visitantes, un crecimiento del 35.93 por ciento, respecto al 2023.

Se estima que en el acumulado de los 10 días del periodo vacacional, la afluencia turística en la playa Miramar es de 992,311 paseantes, un 20.83 por ciento, respecto al mismo periodo del año pasado.

Del jueves 28 al domingo 31 de marzo, a la playa Bagdad, de Matamoros, ingresaron 44 mil 018 visitantes, 181.13 por ciento más, respecto al mismo número de días del año anterior.

El reporte agrega que en la Playa La Pesca se contabilizaron 32 mil 597 visitantes; en playa Barra del Tordo, de Aldama, ingresaron 21 mil 430 visitantes y en playa Tesoro, de Altamira, 17 mil 878 paseantes.

Asimismo, las autoridades correspondientes informaron que, del 28 al 31 de marzo, se registraron 712 incidencias en total, pero sin reporte de brotes, heridos intencionales, robos, decesos o combate de incendios.

Protección Civil ofreció 381 atenciones en el sitio, reportó ocho hospitalizados, siete intoxicados, 6 auxilios viales, 89 personas con heridas menores y cuatro fracturados.

El reporte agrega que se ejecutaron 6 rescates acuáticos, se localizó a seis personas extraviadas y se atendieron 46 quemaduras.

EN DIEZ DÍAS HAN VISITADO TAMAULIPAS UN MILLÓN 270 MIL 454 PERSONAS

Asimismo, la Secretaría de Turismo informa que en el acumulado de diez días que comprende del viernes 22 al 31 de marzo de 2024 se registraron un millón 270 mil 454 visitantes en Tamaulipas, lo cual representa un incremento de 14.37 %, en tanto en el reporte de vehículos, ingresaron a la entidad 238 mil 62 unidades.

Se estima que la derrama económica acumulada en los 10 días en Tamaulipas, en los diferentes destinos turísticos, asciende a 1156 millones 113 mil pesos.

