La venganza de Pinocho…

Comenzaron a circular resultados de supuestas encuestas que hacen ganadores a todos, vaya, si se diera el escenario como lo pretenden marcar algunos mercadólogos en Tamaulipas requeriríamos tener por lo menos 150 presidentes municipales más y 36 espacios adicionales en el Congreso para que cupieran todos los supuestos ganadores de hoy.

En Victoria, por ejemplo, apareció una encuesta que hace ganador a Oscar Almaraz, el candidato del PRIAN, y lo ponen tres puntos sobre Morena, sí, hay que decirlo, es la primera firma que se avienta un tiro de esos y por tanto solo parece un invento, todas las demás colocan a Morena y a Eduardo Gattás, bajita la mano, 12 puntos arriba de quien les pongan enfrente.

A la duda razonable sobre la veracidad de esa encuesta, hay que decir que a nivel nacional la generalidad de las encuestas pone a Morena con un atractivo 60 por ciento de intención del voto seguida de la coalición Fuerza y Corazón por México con un 30 por ciento, luego, ya con candidatos las diferencias se reducen pero el colchón sigue siendo muy grande, hasta hoy los candidatos del partido del presidente parecen invencibles, le repito, es la generalidad, lo que es más probable que suceda.

Agregue que no solo el PRIAN o Morena son ganadores en las encuestas que se difunden, también Movimiento Ciudadano se dibuja con altas preferencias hasta hacerse casi favorito en algunos municipios o distritos, a través de los amigos cercanos propagan datos favorables, dicen que ni unas ni otras encuestas en las que ganan prianistas o morenistas son reales, que tienen estudios sociológicos que les dan la razón, posibilidades de ganar, que va considerablemente subiendo en las preferencias, digo, según sus encuestas.

A fuerza de ser sinceros, también hay que decir que ya igual aparecen los mesurados, los que en cortito se les pregunta sobre los números que manejan y no se atreven a mentir, mejor dejan todo a la imaginación diciendo que sus encuestas son para consumo interno, que tienen municipios y distritos donde van arriba hasta dos a uno, otros más competidos, pero que por estrategia no podrían señalar cuales. “No vamos a alertar a los enemigos y tampoco podemos hacer que nuestra militancia se confíe”.

De todo hay una realidad, a Morena en este 2024 todavía le favorecerá el efecto López Obrador y por supuesto que verán por primera vez el voto de castigo, si lo registrarán, será contra el gobierno federal que no ha podido bajar del todo la violencia, que tampoco ha cumplido con su promesa de disminuir los costos de la electricidad ni el gas, ni la gasolina, pero nada que pueda compararse contra el castigo que sigue recibiendo el PRIAN, ente al que acusan de ser el padre de toda la corrupción en el país, en Tamaulipas, el generador de la violencia y la pobreza, y no tiene el partido guinda un voto negativo tan grande por una razón simple, AMLO tienen la aceptación cercana al 70 por ciento, algo que no sucede normalmente en la política y, hay que puntualizarlo, para la ciudadanía AMLO es Morena y no le van a dar la espalda.

Cerrando el tema, es innegable, porque hay antecedentes, que existen encuestas que se inventan o distribuyen por estrategia electoral pero nunca con sustento de campo, también es cierto, la experiencia lo recalca, que no tienen ningún efecto en el electorado esa clase de estrategias, revise usted lo que difundían la elección anterior, y las anteriores, casi nunca hubo resultados como los que se divulgaban, incluso cuando por error una encuestadora le atinó al ganador la diferencia de una elección ya con sus números seguía siguiendo abismal la diferencia, es decir, los políticos con una estrategia de encuestas no influyen en la ciudadanía que ya no les cree ni el Padre Nuestro.

Exacto, usted no se confíe de ninguna encuesta que al final los resultados los difunden los políticos cuando les convienen, lo ideal es que analice perfiles y decida el voto conforme al historial de cada uno, digo, si es que se los merecen, para resumir, la única encuesta que vale es la de los votos, la del día de la elección que será el 2 de junio.

Porque además está elección 2024 parece la venganza de Pinocho, ¿lo duda?, nomás cheque, todas las encuestadoras que nos han mentido siempre, las que no han atinado nunca el marcador final, resulta que son las más rabiosas en la difusión de estudios que favorecen, al parecer, a quienes les pagan por lo qué, le insisto, sus números parecen solo sacados de mentes calenturientas, desesperadas por regresar al pasado, a aquellos días cuando se repartían presupuestos alegremente…

EL PLAN X, UN BUEN PLAN… Por cierto, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruíz, presentó su ‘Plan X’, que busca reconciliar al país, acabar con el presidencialismo e iniciativas que “hasta los de Morena van a votar a favor”.

Aseguró que gobernará con los mejores mexicanos de sus correspondientes áreas, recordó que en su paso por cinco años en el Senado convenció a legisladores de Morena de votar a favor de sus iniciativas, como el caso del reconocimiento legal a las trabajadoras del hogar y dijo que hasta ellos van a votar sus propuestas, porque “quien no querría que le vaya bien a su comunidad, a su estado”.

La abanderada del PAN-PRI-PRD detalló su ‘Plan X’ que es fortalecer instituciones democráticas, gobernar para todos sin distinción, terminar con el presidencialismo, gobernar con las mejores mujeres y los mejores hombres, de todas las visiones sociales y reconciliar a México.

Por supuesto, usted está en toda la libertad de creer o no en la posibilidad de que el PRIAN pueda hacer bien las cosas, está en todo su derecho de pensar que Morena es lo único que pueda transformar al país o que incluso la propuesta de Claudia es la mejor, como lo expone su equipo y ella misma, en lo personal, solo hay que decir que nos guste o no este país debería unir los proyectos de todos los presidenciables, meteros a una licuadora de expertos que los desmenucen y los unan con la única intención de sacar a México adelante, ahí sí, hay que coincidir que para ello requerimos que quien gane tenga a madurez de reconocer lo bueno de los de enfrente cosa que, lamentablemente, se sigue observando imposible…

SE INTERNACIONALIZA LA UAT… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) promueve la participación de sus estudiantes en los programas de movilidad académica con proyección internacional, lo que reafirma su compromiso de impulsar la excelencia educativa mediante el establecimiento de vínculos globales a través de la educación.

Atendiendo este rubro dentro de las políticas institucionales que impulsa el rector Dámaso Anaya Alvarado, la Facultad de Comercio y Administración Victoria (FCAV) está reforzando sus programas de internacionalización y apoya a trece estudiantes que realizan movilidad académica, tanto a nivel de posgrado como de licenciatura.

Al respecto, la Dra. Yesenia Sánchez Tovar, coordinadora de la División de Estudios de Posgrado e Investigación en la FCAV, destacó la importancia de esta iniciativa y señaló: “Tratar de impulsar que los jóvenes que cursan nuestros posgrados y que tienen el tiempo puedan realizar una movilidad a nivel nacional o internacional, es fundamental para enriquecer su formación y ampliar sus perspectivas laborales”.

Comentó que recientemente, la FCAV llevó a cabo una exitosa experiencia de movilidad estudiantil, donde ocho alumnos de posgrado tuvieron la oportunidad de cursar un semestre en universidades extranjeras, sumergiéndose en nuevos entornos académicos y culturales.

Precisó que dos de estos estudiantes realizaron su movilidad a nivel nacional, mientras que los seis restantes tuvieron la oportunidad de estudiar en países como España, Colombia, Estados Unidos y México. Cuatro de ellos escogieron la Universidad EAFIT en Medellín, Colombia, para especializarse en áreas como mercadotecnia, estrategia y finanzas; otros dos optaron por la Universidad de Burgos, España, con enfoque en el área de finanzas; mientras que los dos restantes eligieron la Universidad de Guadalajara, en México, para su formación avanzada en administración de negocios y dirección de mercadotecnia.

Informó que cinco estudiantes pertenecientes a las licenciaturas en Administración y Contador Público participan en programas de movilidad académica asignados a diversas ciudades y universidades; dos de ellos en la Universidad de Guadalajara, en México, y tres en la Universidad de Valencia, España, lo que evidencia su interés por enriquecer su formación académica y cultural en entornos académicos de prestigio internacional.

Este enfoque innovador hacia la educación superior refleja el compromiso de la UAT con la formación integral de sus estudiantes y su preparación para el éxito en un mundo cada vez más globalizado y competitivo. La UAT continúa siendo un referente de excelencia educativa en la región, abriendo puertas hacia un futuro lleno de posibilidades tanto para sus alumnos como para la sociedad en su conjunto.

