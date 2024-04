Por Carlos López Arriaga

Sangre guinda, también

Cd. Victoria, Tam.- Elecciones y nota policial hacen mala combinación para la objetividad periodística. Cuando mataron a COLOSIO, analistas cercanos al PRI insistieron en recordarnos que tal cosa ocurrió en una entidad gobernada entonces por el panista ERNESTO RUFFO.

Ello, mientras gorilas de la PGR irrumpían en la casa familiar de MARIO ABURTO en Zamora, Michoacán, buscando intimidar a su gente y forzar alguna confesión que los relacionase con el PRD. No lo lograron.

Las oposiciones en su conjunto (PAN, PRD) culpaban al mismo PRI del homicidio en Lomas Taurinas, apuntando directo al gobierno de CARLOS SALINAS.

Todo esto me viene a la memoria hoy que leo (y veo) la narrativa posterior al crimen de la candidata morenista a la presidencia de Celaya, GISELA GAYTÁN, ejecutada a media calle, en plena luz del día, durante un recorrido proselitista. Los videos registran seis detonaciones, en series de tres y de dos armas distintas.

Igual que en el magnicidio arriba mencionado, las interpretaciones varían. Para la óptica opositora, la muerte de GISELA forma parte de la incontenible ola criminal que se abate en todo el país, sin distingo de ideologías.

Subrayando, además, un detallito, entre el magno alud informativo generado por el caso. Que la candidatura de GISELA fue severamente cuestionada entre las fuerzas del mismo obradorismo por venir de otro partido.

Un contexto detallado del mapa delictivo en dicha entidad lo ofrece HÉCTOR DE MAULEÓN en su columna del diario EL UNIVERSAL (https://l.muz.kr/TQs) donde destaca la encarnizada disputa que sostiene el cartel local de Santa Rosa de Lima con el de Jalisco Nueva Generación, por el control, precisamente, del poblado donde ocurrió el asesinato, San Miguel Octopan.

LECTURAS DEL CASO

Para el partido oficial, tan condenable suceso está relacionado con la alta criminalidad que priva en Guanajuato y (por ende) el fracaso del gobernador albiazul DIEGO SINHUÉ RODRÍGUEZ.

Ejemplo de esta postura son las declaraciones que el mismo lunes emitió la candidata de MORENA a la gubernatura ALMA ALCARAZ HERNÁNDEZ, quien calificó a dicha entidad como “un estado fallido” y añadió que “de ninguna manera pueden continuar en el cargo quienes tienen manchadas las manos de sangre” (Video: https://l.muz.kr/vzd).

Y también el posicionamiento del abanderado morenista a senador RICARDO SHEFFIELD desde la #RedX (https://l.muz.kr/ge1) cuando retomó el tema del “estado fallido” y responsabilizó a DIEGO SINHUÉ porque, dijo, “la primera obligación de un gobernador es garantizar la seguridad de sus gobernados.”

En lo cual coincidió el presidente LÓPEZ OBRADOR durante su conferencia matutina de este martes al asegurar que DIEGO “gobierna pero no manda en Guanajuato” y proponer de nuevo la remoción del Fiscal en dicho estado, CARLOS ZAMARRIPA.

Desde Colima, CLAUDIA SHEINBAUM demandó investigar al Organismo Público Local Electoral (OPLE) por no haber tramitado con eficacia la solicitud de protección que presentó MORENA para sus candidatos en Guanajuato, entre ellos la fallecida GISELA GAYTÁN.

-“Que se investigue”, demandó CLAUDIA, pues “fueron omisos cuando hubo una solicitud por escrito en tiempo de que se brindara esta protección y no se hizo” (https://l.muz.kr/SWM).

En paralelo, el dirigente nacional MARIO DELGADO informó que recurrirá a instancias más altas en busca de ayuda, pues “ya no vamos a esperar la protección del gobierno del estado, vamos a solicitar una excepción al gobierno federal para que nuestros candidatos en Guanajuato reciban la protección federal” (https://l.muz.kr/d1n).

No podría faltar ROSA ICELA RODRÍGUEZ, titular de Seguridad y Protección Ciudadana quien recordó que no solo fue victimada la candidata a la alcaldía sino también su acompañante, el aspirante a regidor ADRIÁN GUERRERO (https://l.muz.kr/3Z5).

La visión de ROSA ICELA es muy cercana a la de CLAUDIA, al enfocar su crítica a la omisión de la OPLE ante la solicitud de protección presentada en tiempo y forma para la gente de MORENA.

LLANTO COMPARTIDO

Es tema, además, la militancia previa de los morenistas guanajuatenses mencionados arriba. La abogada GISELA GAYTÁN fue militante del PRI y candidata tricolor a diputada local, antes de optar por la causa obradorista.

La contadora ALMA ALCARAZ fue diputada federal del Partido Acción Nacional (2006-2009), antes de asumir la candidatura guinda a gobernadora de Guanajuato.

Similar, aunque más marcada, la trayectoria panista de RICARDO SHEFFIELD, candidato de MORENA a senador. Fue subsecretario de la Reforma Agraria (2007-2009) bajo el mandato de FELIPE CALDERÓN y luego alcalde de León (2009-2012) por el mismo partido.

Y siendo francos, por trágico que resulte el caso, no es más grave ni distinto al drama cotidiano en entidades como Guerrero, Chiapas, Zacatecas, Michoacán y Jalisco, por mencionar algunos.

De la misma manera, los secuestros masivos registrados en Culiacán, Sinaloa (66 personas, https://l.muz.kr/NY3), parecen replicarse en municipalidades neoleonesas como Salinas Victoria y Ciénega de Flores (24 personas, https://l.muz.kr/xlO). En ambas latitudes, las víctimas son gente pacífica, familias, incluso niños.

Es un mal compartido el que enluta hoy a MORENA en Guanajuato. Debilidad generalizada en nuestros sistemas de seguridad y justicia. La diferencia es que ahora se derramó sangre guinda.

BUZÓN: lopezarriagamx@gmail.com

WEB: http://lopezarriagamx.blogspot.com