Por Martha Isabel Alvarado

Mentiras de campaña

.-“Recicla” MC, a ex panista-calderonista

.-Caso del cárcamo 278 quedó ‘olvidado’

.-Al TEPJF, “se le amontonó el quehacer”

.-Santiago Nieto y el don de la ubicuidad

De las mentiras, no tan piadosas, que se dicen actualmente en las campañas de Tamaulipas, tenemos esta que expresa el coordinador del Partido Movimiento Ciudadano en Tamaulipas, JUAN CARLOS ZERTUCHE ROMERO:

Con mucho afán, al ser entrevistado por diversos medios informativos, Zertuche Romero le pone ganas a tratar de ‘vender’ a su candidata al Senado por Tamaulipas, ANDREA GARCÍA GARCÍA, como “Lo nuevo”. Nada más alejado de la realidad.

¿Lo nuevo para quién?. La propia Andrea García refiere en su currículum haber prestado sus servicios en el área de Salud, durante el sexenio del panista FELIPE CALDERÓN HINOJOSA.

En esa época precisamente fue cuando Andrea García hizo equipo con la entonces panista MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, que ocupada el cargo de Subsecretaria de Salud durante el mandato calderonista.

Posteriormente, cuando Maki Ortiz fue Senadora de la República, de 2012 a 2016, dejó dicho cargo para buscar, por primera vez, la presidencia municipal de Reynosa.

Fue en febrero de 2016 cuando Maki Ortiz pidió licencia indefinida en el Senado, y su escaño quedó precisamente en manos de Andrea García García, hija de JUAN GARCÍA GUERRERO, quien fallidamente aspiró a la dirigencia del PAN en Tamaulipas y fue derrotado por CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS, El Truco.

Otro dato que conviene recordar, data del 1 de octubre de 2016, cuando al estrenarse como alcaldesa de Reynosa, Maki Ortiz designó a Juan Ortiz Guerrero como Encargado de Despacho de la Comapa de Reynosa, cargo del que salió medio “raspado”, debido a un presunto fraude de tres millones de dólares relacionado con la obra del cárcamo 278.

Se presume que la ex alcaldesa panista de Reynosa, Maki Ortiz, tiene gran influencia en el Movimiento Naranja. Sólo que por eso sea, que cada que le ponen un micrófono enfrente, Juan Carlos Zertuche habla ‘maravillas’ de ella.

A todo esto, se infiere que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tendrá mucha chamba esta temporada, a juzgar por los muchos aspirantes a cargos de elección popular “emproblemados” que acudirán a tocar sus puertas.

Uno de ellos es el ‘alcalde’ de Reynosa, CARLOS PEÑA ORTIZ, que a toda costa busca reelegirse, aún cuando el Vocal Ejecutivo del INE en Tamaulipas, SERGIO IVÁN RUIZ CASTELLOT, ha declarado públicamente que el edil no puede votar, ni ser votado.

Lo anterior, debido a que los derechos políticos de Peña Ortiz se encuentran suspendidos, a solicitud de un juez que lo requiere, bajo acusaciones del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, entre otros.

Además, el IETAM, en voz de su titular en Tamaulipas, JUAN JOSÉ GUADALUPE RAMOS CHARRÉ, ratificó que Carlos Peña Ortiz no cumple con los requisitos de elegibilidad, por no contar con sus derechos políticos a salvo, y, por lo tanto, no puede ser candidato.

En el mismo sentido, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con sede en Monterrey, Nuevo León, ratificó el fin de semana que Carlos Peña Ortiz tiene suspendidos sus derechos políticos, y, por ende, no puede contender por la alcaldía.

Otro que tocará la puerta del TEPJF, es el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno de la “4T”, SANTIAGO NIETO CASTILLO, actual Fiscal de Justicia del estado de Hidalgo.

Como es sabido, a Santiago Nieto le fue rechazado su registro como candidato de Morena al Senado, por el estado de Querétaro.

La Sala Regional del TEPJF ubicada en Toluca, en respuesta a una impugnación presentada por el PAN, determinó que Nieto Castillo no pudo acreditar su residencia en la entidad queretana, siendo este un requisito esencial para participar en las elecciones.

Cualquiera diría, que Santiago Nieto cree tener el don de la omnipresencia (que corresponde sólo a Dios), en virtud del cual puede estar en dos lugares a la vez: en este caso, en Hidalgo y Querétaro. O sea, este personaje “quiere mamar y dar topes”.

En Tamaulipas se tiene pésima impresión de Santiago Nieto, luego de que vino, en más de una ocasión, a fanfarronear que metería a la cárcel al ahora ex gobernador CABEZA DE VACA y su banda de saqueadores. Algo que quedó en puro “jarabe de pico”.

Incluso los más “bañados”, como “Manito Rey” y “La Chulada”, andan por ahí, gozando de impunidad. ¿Qué no?.

CONTRAFUEGO: “Perdones, hacen ladrones”.

