Marco Antonio Vázquez Villanueva

Los mítines, caminatas y encuestas…

Celebraron los morenos tamaulipecos que su partido sea el más atractivo para los ciudadanos, si las elecciones fueran hoy barrerían.

De acuerdo con las evaluaciones de arranque Morena tiene una amplia ventaja sobre sus adversarios respecto a las elecciones de presidenta de la República, los Senadores, Diputados federales y locales, por supuesto, en la mayoría de alcaldías de Tamaulipas.

El caso es que las encuestas son tema de alegría de Morena y no quieren que nada se las eche a perder, reconocen el liderazgo en el gobernador y la enorme influencia que llega desde la Presidencia de la República, de AMLO, y ya lo demás es lo de menos para ellos.

Con la misma alegría, quizá con más, celebran los opositores de Morena algunos eventos de campaña que fueron más que exitosos si tomamos en cuenta sus circunstancias que comienzan con el hecho de que la ciudadanía todavía siente una animadversión alta al monstruo que le han construido, el PRIAN.

Como sea, de ambos lados se ve alegría, también en Movimiento Ciudadano y esto es bueno ya que de una u otra manera llamará a los ciudadanos a prestarle atención a las campañas, a la política.

Obvio es que esa clase de manifestaciones de poder político les dan ánimos a gobiernos y opositores para lo que venga, es más, a los prianistas les han puesto tan alegres que les da por festinar estudios de reconocida empresa azul que los hace ganadores donde parece no tienen oportunidad, sin entender que es un espejismo o un sueño, que es propaganda de su propio partido, no les importa y agarran valor para descalificar a las otras encuestas que no les favorecen, apenas las ven y acusan que han sido compradas por ello les ponen toda clase de adjetivos a quienes las difunden.

Ambas posturas, de AMLOvers y opositores, no son más que vanidad, encuestas, caminatas y mítines que no siempre dicen lo que el pueblo siente.

Ojo, es una realidad que las encuestas y eso de exhibir el musculo político, cuando se hacen ambas cosas con honestidad, nos hablan con claridad del humor social y hasta pueden predecir el resultado en las urnas del 2 de junio, con una salvedad, igual las tendencias pueden cambiar, exacto, dichos estudios o análisis tampoco pasan de ser una fotografía, de exhibir lo que se vive hoy, lo que se percibe o se siente en un momento y aún faltan poco más de 40 días para el día de la elección.

Por formación le creo a las encuestas, por experiencia he de mencionarle que el humor social se percibe con claridad en un mitin y más en las caminatas, sin embargo también hay que estar consciente de los tiempos y el actual quizá sea para que las encuestadoras investiguen que quiere este pueblo y para que cada mitin o visita a una calonia, más que para dar a conocer un mundo color de rosa que no ve la sociedad, sean para explicar lo que cuestiona la gente, vaya, que se utilicen para fomentar la unidad, para decir al pueblo en que parte van de todo lo que nos ofrecieron en campaña, qué van a hacer para ir cambiando este México lindo y querido.

Lo anterior viene a colación porque han iniciado con todo las elecciones municipales y distritales locales en Tamaulipas, en Victoria, por ejemplo, el alcalde con licencia, que busca la reelección, Eduardo Gattás, puede presumir un gran evento, con miles y miles en una caminata y mitin por la tarde, también que recibió atención en sus primeras visitas a las colonias, es decir, sigue siendo garantía para su partido.

Oscar Almaraz tuvo eventos mucho más tranquilos raquíticos si los comparamos a lo que acostumbraba cuando era parte de los gobiernos priístas, pero muy buenos si tomamos en cuenta que ahora es la oposición y no se puede menospreciar el esfuerzo, menos la capacidad de operar políticamente que le ha distinguido.

En el resto del Estado la situación no fue diferente, se mostró músculo, se regresó a la calle, se exhibieron encuestas y presuntas encuestas de todos los colores y sabores, más con la idea del golpe mediático, de arrancar pegando primero, que ofreciendo que hay certeza y honestidad en esos trabajos.

A eso vamos, a que en este momento hablar de mítines, caminatas y encuestas no va a llevarnos más que a la eterna discusión en la que los menos beneficiados lanzan la consigna de la compra de esos instrumentos o el acarreo de personas, también a la pretensión de hacernos creer que todo es cariño de la gente de los que han sido favorecidos por los números y eventos más nutridos, créalo, nada que nos ayude como ciudadanos porque ya es tiempo de superar esos escenarios, lo de hoy debe ser preguntarnos que se le ofrece a este México, a Tamaulipas, a nuestro municipio, es bueno, sin duda muy bueno, que un gobernador, un presidente, incluso un candidato en campaña salgan bien evaluados en una encuesta o sean vitoreados por la gente, nos habla de liderazgos que necesitamos porque están escasos en este país pero, le insisto, más que de ello hoy deberíamos estar discutiendo hacía a dónde vamos y cómo se le habrá de hacer para llegar vivos, completos y con esperanza a ese sitio…

PREOCUPA A XÓCHITL VOTO EN EL EXTRANJERO… La candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, expresó su profunda preocupación ante la situación que enfrentan miles de mexicanos y mexicanas residentes en el extranjero, quienes han sido privados de su derecho al voto por el Instituto Nacional Electoral.

Xóchitl enfatizó que estos ciudadanos cumplían con todos los requisitos para ejercer su derecho democrático en las elecciones, sin embargo, han sido informados de que no fueron registrados, lo cual considera una falta de respeto hacia su participación en el proceso electoral.

La candidata exige transparencia por parte de las autoridades electorales y solicita una pronta respuesta sobre esta situación, así como la implementación de medidas para garantizar el derecho de nuestros hermanos migrantes a ser parte activa de las decisiones que afectan a nuestro país.

Xóchitl reitera su compromiso con la democracia y la inclusión, y se solidariza con todos aquellos que han sido afectados por esta situación, asegurando que continuará trabajando en defensa de los derechos de todos los ciudadanos mexicanos, sin importar su lugar de residencia.

TOMEN CONCIENCIA DE QUE USTEDES PUEDEN LABRAR SU PROPIO FUTURO, DICE GOBERNADOR A JOVENES DE PREPARATORIA… El gobernador Américo Villarreal Anaya llamó a los estudiantes de Tamaulipas a fortalecer valores, profundizar sus conocimientos y elegir la mejor oportunidad para labrar su propio futuro.

“Es muy importante que tomen conciencia que, con la energía de su juventud, ustedes tienen la oportunidad de abrir sus propios horizontes; por eso refrendo el exhorto que les ha hecho la Secretaria de Educación sobre la relevancia de fortalecer valores, profundizar sus conocimientos de asumir responsabilidades frente a la sociedad”, dijo.

Y agregó: “El exhorto es abrazar con el alma, abrazar con el alma cuestiones vitales como nuestra patria, nuestra tierra, la familia, el tener empatía hacia los demás, el amor al prójimo, a la naturaleza; abracen con el alma a su escuela, su presente y la oportunidad de tener toda la libertad de elegir y labrar su propio futuro”.

Al presidir la ceremonia cívica de honores en la escuela Preparatoria Federalizada No. 2 “Aniceto Villanueva Martínez”, junto a la secretaria de Educación, Lucía Aimé Castillo Pastor y tras ser recibido por la directora del plantel, Norma Irene Morales González, el gobernador Villarreal Anaya afirmó que su administración pone especial atención para que todas y todos los alumnos puedan cursar y concluir con éxito los distintos tramos de su formación y pasen de un nivel a otro, desde la educación inicial hasta la universidad.

Agregó que en Tamaulipas poco más de 100 mil estudiantes reciben una beca, lo que contribuye a reducir el número de alumnos que se ven obligados a abandonar sus estudios y, al mismo tiempo, ha permitido incrementar el número de los que terminan exitosamente sus estudios universitarios.

“La educación es sin duda uno de los elementos que mayor influyen en la prosperidad y el bienestar que una sociedad puede alcanzar, por eso decíamos que la educación transforma, por eso es un derecho que está en nuestra Constitución, por eso es pública, laica y gratuita y por eso también es un derecho que se está recuperando y se busca que todas y todos tengan antes que nada acceso, tengan un lugar en la escuela”, expresó.

ELOGIAN A ESTUDIANTES DE LA UAT Y SU NIVEL ACADÉMICO… Estudiantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) obtuvieron los primeros lugares en las disciplinas de Finanzas, Informática Administrativa y Costos, al participar en la décima séptima edición del Maratón de Conocimientos Zona 2 de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración (ANFECA) que se llevó a cabo el 12 de abril en Torreón, Coahuila.

En el prestigioso evento, donde participaron más de trescientos universitarios, entre estudiantes y docentes asesores, provenientes de instituciones públicas y privadas de los estados de Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León, la UAT fue representada por equipos de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rodhe (UAMRR) y de la Facultad de Comercio y Administración Tampico (FCAT).

El Maratón de Conocimientos ANFECA se divide en seis categorías: Administración, Finanzas, Mercadotecnia, Informática Administrativa, Costos y Fiscal. Los equipos compiten en dos etapas que incluyen preguntas teóricas y prácticas.

Los equipos de la UAM Reynosa Rodhe destacaron al obtener dos primeros lugares. En Finanzas, el equipo Bravos Oro se consagró como campeón, mientras el equipo Bravos Azul hizo lo propio en Informática Administrativa, asegurando así su participación en el Maratón Nacional de Conocimientos ANFECA por tercera vez consecutiva.

Por su parte, la Facultad de Comercio y Administración Tampico se adjudicó el primer lugar en Costos con el grupo Equipo 18. Además, consiguió dos segundos

lugares, uno en la categoría Fiscal, obtenido por el equipo Fiscal 3, y otro en la de Administración, alcanzado por el equipo Team Lila. Continuando con su destacada participación, los equipos de la FCAT aseguraron el tercer lugar en Finanzas y el cuarto en Mercadotecnia.

Los ganadores de cada categoría aseguran su pase al Maratón Nacional de la ANFECA, programado para los días 17 y 18 de octubre de 2024 en el Centro de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, ubicado en la ciudad de Aguascalientes.

La Universidad Autónoma de Tamaulipas se enorgullece de los logros alcanzados por sus estudiantes en esta edición regional del Maratón de Conocimientos Zona 2, lo cual demuestra una vez más el compromiso y la excelencia académica que caracterizan a la institución.

El destacado desempeño de los equipos en diversas categorías refleja el nivel de preparación y el talento presente en la comunidad estudiantil de la UAT, reafirmando el liderazgo de la Universidad en el ámbito académico y su contribución al desarrollo profesional de sus estudiantes.

