Citar insultos, ¿conviene?

Cd. Victoria, Tam.- En aquellos debates del año 2000, el principal candidato opositor VICENTE FOX se mostró no solo agresivo sino además grosero. Tanto que su rival PANCHO LABASTIDA, del PRI, se quejó frente a las cámaras de esos ataques, citándolos:

-“Me ha llamado chaparro, me ha llamado mariquita, me ha llamado la vestida, me ha dicho mandilón…”

Especialistas en marketing electoral analizaron el caso LABASTIDA y concluyeron que tales excesos de sinceridad no le ayudaban. Más bien difundían las leperadas de FOX que a mucha gente gustaron.

De hecho, este episodio se pone de ejemplo hoy entre los errores famosos cometidos por candidatos durante un debate. Demasiada honestidad que la gente jamás le reconoció ni agradeció al priísta y más bien sirvió para potenciar las vulgaridades de FOX.

Viene a cuento el recuerdo, la cita histórica, hoy que una vieja amiga de FOX, doña XÓCHITL GÁLVEZ, se está quejando (también en pantalla) contra el bullying que recibe de la trinchera morenista, de la artillería chaira en redes, al decir que…

-“Me han dicho de todo: que si estoy gorda, que si tengo los dientes chuecos, que si una mujer con huipil no se ve presidenta. ¿De verdad es lo que importa? ¿De verdad importan tus dientes, importa tu vestimenta? ¿O importa tu corazón?..”

Lo dijo desde Chihuahua en su visita a la sierra tarahumara, donde abundó sobe la precaria situación que viven los pueblos indígenas en esa región y habló de “las miradas tristes de mujeres sin esperanza.”

Y a propósito de mujeres y miradas tristes, el más reciente caso de violencia contra candidatos, aspirantes o representantes de partidos en la presente temporada electoral lo padeció la abanderada de MORENA a la alcaldía de El Carmen, Nuevo León, el viernes pasado.

Con dos pequeñas diferencias que podemos señalar de venturosas. La dama sobrevivió y están presos dos de sus atacantes. Afortunada ella porque, en este tipo de episodios, suele ocurrir que las personalidades atacadas pierdan la vida y sus agresores queden no solo impunes sino, incluso, anónimos.

MÁS EXTRAVAGANCIAS

Ello, mientras el candidato naranja a la Presidencia JORGE ÁLVAREZ MÁYNEZ sigue llamando la atención con propuestas estridentes, como legalizar todas las drogas si el voto le favorece.

Entre otras curiosidades también planteó la posibilidad de un cuarto debate entre los candidatos punteros. Idea que podría resultar bastante cuerda, si se hubiera planteado desde un principio.

Tal cual ocurre en algunas democracias más maduras, solo que de aplicarse en México este modelo (para lo cual, insisto, ya vamos tarde) el principal afectado sería MÁYNEZ, quien marcha hoy día de colero en las mediciones de las agencias demoscópicas.

Todas (incluyendo la polémica MASSIVE CALLER) le atribuyen al candidato del MC preferencias del voto de tan solo un dígito. Según MITOFSKY, los números de, susodicho andarían en 4.8%, contra 50.5% de CLAUDIA SHEINBAUM y 28.8% de XÓCHITL GÁLVEZ. Mientras DE LAS HERAS otorga a MÁYNEZ el 2%; PARAMETRÍA el 5% y ELECTORALIA EL 3%.

De hecho, no habría necesidad de llegar a un cuarto evento si atendemos la demanda de la opinocracia nacional luego del primer debate, al coincidir que los restantes encuentros televisivos (28 de abril y 19 de mayo) se hicieran, en efecto, con las dos opciones punteras, CLAUDIA y XÓCHITL.

Lo cual se antoja algo difícil porque (al menos en opinión de quien esto escribe) decisiones de este tipo deben ser acordadas al arranque del proceso y no ahora, con las campañas en marcha.

En todo caso, la idea de MÁYNEZ estimula saliva y tinta en torno a su persona pero no solo es inviable sino que (de aplicarse) lo dejaría fuera del programa. Habla por hablar o no sabe lo que dice.

CON LOS RICOS…

Este lunes, después de varias ausencias en foros empresariales, la abanderada guinda CLAUDIA SHEINBAUM asistió (por fin) a una reunión de cúpulas, donde abordó detalles de su programa económico presentado en marzo pasado.

Plan donde destaca un crecimiento inicial del 3%, sin aumento de impuestos y con deuda controlada, la reducción del uso del petróleo y el impulso a las energías limpias.

Opinaron los hombres de negocios de México, Estados Unidos y Europa, sobre las oportunidades que ofrece la recolocación global de empresas de China y Estados Unidos, detonador del fenómeno denominado nearshoring en un país con la envidiable ubicación estratégica que tiene México.

Entre otras voces, ALEJANDRO MALAGÓN, líder de CONCAMIN, instó a la candidata a “superar la inercia de repartir culpas y promover la dinámica de asumir responsabilidades.”

Ello mientras ANTONIO BASAGOITI, de EUROCAM, ponderó el alto índice de la inversión extranjera al cierre del 2023, subrayó “el momento geopolítico actual” que vive el país, por lo cual “está siendo bien visto en el mundo”, con potencial, pues “están llegando empresas y los datos macroeconómicos se valoran, son datos reconocidos”.

Ciertamente, se ha visto reacia la doctora SHEINBAUM a presentarse en esta clase de foros cuando son en público, aunque en privado es, sin duda, la candidata que más veces se ha reunido con las élites empresariales en los últimos meses.

Hay una estrategia en ello, acaso inspirada en el viejo dicho mexicano de lavar la ropa sucia en casa (es decir, sin la prensa) para amarrar acuerdos que acaso pudieran incomodar a los sectores más radicales de su partido.

La parte medular de este guion se empezará a conocer después del primero de junio y se manifestará a plenitud a partir de octubre.

