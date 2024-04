Marco Antonio Vázquez Villanueva

Apenas es el principio de la caída…

Oficialmente el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca se ha convertido en un prófugo, ya le puede llamar Francisco N luego que el TRIFE le negó la candidatura a Diputado federal por la vía plurinominal y para tomar esa decisión se argumentó que tiene dos órdenes de captura y no ha acudido con el juez a atenderlas lo que le elimina sus derechos político-electorales al andar a salto de mata.

La decisión era algo previsible, toda la opinión pública estaba sobre los Magistrados y era imposible justificar la presencia del Francisco N en el listado del PAN, en un lugar de privilegio como lo es el primer sitio, sin margen de quedar fuera, porque las ordenes de captura son por delitos graves, de esos que no alcanzan fianza y todo mundo cree que se las merece, es decir, aunque eso legalmente no lo haga culpable si lo es por mayoría de votos.

Lo increíble, por supuesto, es que la Fiscalía General de la República no haya tenido éxito para lograr meter a la cárcel al exgobernador tamaulipeco, más cuando un abogado electoral de Morena demostró que está en posibilidades de actuar en ese sentido.

Si somos francos, la decisión de los Tribunales es el primer gran revés de los Cabeza de Vaca que por más perseguidos que se decía que estaban siempre obtenían amparos y más amparos para evadir la acción de la justicia, de hecho, con uno de esos documentos logró registrarse como aspirante a Diputado en un lugar de privilegio.

Viene el efecto dómino para el clan, luego de la caída de la cabeza se rumora que también Ismael se dio a la fuga, no confía que sus abogados lo puedan salvar ni siquiera si logra ser Diputado local en Tamaulipas, sabe que el PAN difícilmente tendrá mayoría con ellos en las boletas y su temor es que Morena con aliados si lo logre y vía fast track lo desafueren para que lo detengan en uno de sus descuidos, esa es la razón por la que se presume que ya ni siquiera buscará incluirse en las pluris locales sino que intentaran incluir a otro de los incondicionales.

Otra cosa interesante será conocer si los aliados del cabecismo, en Tamaulipas, encontrarán quien les financie sus aventuras políticas luego que la presión del exgobernador ya no será tanta, es más, todos las cabezas de sus jefes andarán huyendo por un tiempo, la lógica dice que cuando a un monstruo le mochan la cabeza se derrumba el cuerpo y eso puede pasar con los candidatos que tienen el fierro de los reynosenses, que no son pocos.

Obvio, habrá candidatos competitivos que pueden sorprender incautos, pero todavía tendrán que medir los efectos de los golpes mediáticos que causará la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Lo que sigue será, por ejemplo, conocer en qué quedará la lista de candidatos a Diputados locales por la vía plurinominal del PAN, el tribunal local les ordenó reponer el proceso, no quisieron hacerlo de manera transparente y es posible que el Trife les ordene lo mismo, peor aún, que se las componga conforme lo permitan las leyes electorales en la materia.

Obvio, ya con el exgobernador oficialmente huyendo, sin fuero, y sin tanto poder en el Estado, será más fácil que los panistas tradicionales puedan retomar el control del partido, como primer paso, luego que puedan apoderarse de los espacios privilegiados en la lista plurinominal de candidatos a Diputados y posteriormente ganar la dirigencia estatal del PAN ya oficialmente.

La decisión del TRIFE es inatacable, es un hecho que Cabeza de Vaca, quizá los Cabeza de Vaca se debería escribir, ya no podrán ser Diputados, al contrario, ahora oficialmente los persigue la justicia.

Por supuesto, el partido más beneficiado con la caída de los Cabeza es Morena, tomará aire para reorganizarse, sus pleitos internos dejaron de ser noticia, tendrá menos estructura opositora, además sus enemigos están bocabajeados, desalentados, con cara de derrota.

Conclusión, la sentencia del TRIFE solo es el principio de la caída de los Cabeza de Vaca, vendrá lo peor para ellos en lo familiar y para sus aliados, ahora si los perseguirán, en la primera parte si se descuidan pueden caer a la cárcel en pleno proceso electoral a sabiendas de que son un trofeo que la ciudadanía aplaudiría, los odian, pero los odian de verdad y eso se reflejará en las urnas el próximo 2 de junio, en lo segundo, será un hecho que los candidatos cabecistas se caerán estrepitosamente en las preferencias electorales, y si no lo cree en un par de semanas se lo recuerdo…

