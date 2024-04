Por Carlos López Arriaga

Solo, prófugo y sin fuero

Cd. Victoria, Tam.- El Partido Acción Nacional tendrá que nombrar antes de 48 horas (contadas a partir de este miércoles) un candidato a diputado federal en reemplazo del exgobernador CABEZA DE VACA, luego del fallo judicial que revocó su candidatura.

Tres fueron las razones del partido MORENA enumeradas por JANINE OTÁLORA MALASSIS, magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para impugnar dicha candidatura.

(1) El personaje tiene doble nacionalidad, (2) no cumple con el requisito de residencia efectiva de más de seis meses antes del día de la elección, al no ser oriundo de la entidad federativa por la cual se le postula (él mismo reconoce ser texano, es decir, “pocho”) y además (3) prófugo de la justicia.

Y un dato clave. Los amparos solo protegen temporalmente a CABEZA DE VACA contra la orden de aprehensión pero no lo rehabilitan como candidato.

Es decir, las causas contenidas en sus dos órdenes de captura siguen ahí, en proceso, por los cargos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Desde luego va a patalear, lo está haciendo desde ahora. No es alguien que se quede con el golpe, tratará de devolverlo y moverá para ello al equipo de mastines que capitanea su defensor de hierro JAVIER COELLO TREJO.

FIN DE UN CAMINO

Aunque todo indica que el largo y tormentoso forcejeo con la justicia se encuentra en la encrucijada final por lo que corresponde a la meta que se trazó el susodicho desde hace por lo menos un año.

Conseguir un cargo legislativo por la vía plurinominal, para lograr con ello un nuevo periodo de inmunidad legislativa. Es decir, de impunidad.

Acaso en los tiempos venideros, sobrevengan nuevos amparos concedidos por la colección de jueces venales que carga en su bolsillo. Pero ninguno le dará el fuero que con tanto ahínco buscó en estos años. Por lo menos, andará sin dicha protección hasta la próxima contienda de 2028.

Seguirá a salto de mata, como hasta ahora, evadiendo a las corporaciones policiales de México y del extranjero. La propia magistrada OTÁLORA reconoció, hay una ficha roja de INTERPOL vigente, para capturarlo en cuanto se le ubique.

El exmandatario no está acabado, sigue en libertad, aunque cargando ahora con una nueva derrota política al no poder conseguir un cargo legislativo (senador, diputado federal, diputado local) que lo proteja de la justicia.

La furia de CABEZA se había dejado sentir en Reynosa, contra el actual alcalde CARLOS PEÑA ORTIZ, cuando la administración municipal negó la expedición de una constancia de residencia, en cuyo trámite lo representó su hermano ISMAEL, el todavía senador por Tamaulipas.

De manera inmediata a dicha negativa fue la reactivación de los procedimientos judiciales contra PEÑA ORTIZ y el intento de la fiscalía cabezona por tirar a este de la presidencia o bien impedir su segunda postulación. Ambos propósitos han fracasado hasta ahora, aunque la telenovela continúa.

GRUPO A LA DERIVA

ISMAEL CABEZA, por cierto, está inscrito en otra lista, la de diputados locales, igualmente por la fórmula plurinominal, la única que le ha funcionado en su vida, desde que fue regidor por lista en Reynosa y luego perdió la diputación por mayoría en 2015, para obtener el escaño senatorial de representación proporcional en 2018. No conoce otra.

Aunque su papel dentro del cártel de los cuernos es algo menor, frente a la derrota mayúscula que representa el retiro de la candidatura a FRANCISCO JAVIER, jefe de jefes.

Otro panismo en Tamaulipas tendrá que resurgir de estas cenizas. El paso de la familia cornúpeta por la vida política le representó al partido albiazul la pérdida de cuadros importantes que emigraron a otras trincheras, como los hermanos CARMEN LILIA y CARLOS CANTUROSAS, la propia MAKI ORTIZ y su hijo CARLOS PEÑA, entre tantos más.

El carácter excluyente de la dinastía cabezona aún cuenta con activos, como LUIS RENÉ “Cachorro” CANTÚ, GERARDO PEÑA FLORES y CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS, entre otros. Aunque todo indica que aún no han tocado fondo.

CUENTAS PENDIENTES

La ruta de recuperación aún tendrá que soportar la pérdida de asientos en el senado, hoy que las encuestas apuntan a un triunfo de las fórmulas de MORENA (OLGA SOSA, JR GÓMEZ) y del PVEM (GEÑO HERNÁNDEZ y MAKI ORTIZ).

De esto habló en su visita a la región el exgobernador verde de Chiapas, excorcholata obradorista y senador con licencia MANUEL VELASCO COELLO.

En charla con la prensa de esta capital, VELASCO dijo que “de acuerdo con diversas encuestas, el Partido Verde está teniendo un crecimiento muy importante en el estado” y por ello “estamos ya en segundo lugar en las preferencias para el Senado.”

Y esto le permitió decir que “en Tamaulipas va a tener la doctora CLAUDIA SHEINBAUM cuatro senadores aliados” es decir, dos de MORENA y dos del Verde.

La tormenta perfecta para el exgobernador panista. Que todos los sectores agraviados por sus acciones abusivas (ORTIZ DOMÍNGUEZ, PEÑA ORTIZ, HERNÁNDEZ FLORES, CANTUROSAS) estén ahora en proceso e empoderamiento y remando en una dirección coincidente con el gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.

Lo malo de abrir frentes en tantas direcciones es que, de pronto, se le junten a FRANCISCO los adversarios y de manera coincidente le cobren facturas por sus arbitrariedades. Ese día parece haber llegado.

BUZÓN: lopezarriagamx@gmail.com

WEB: http://lopezarriagamx.blogspot.com