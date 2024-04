Por Carlos López Arriaga

Un homicida disruptivo

Cd. Victoria, Tam.- Ayer dije aquí que el crimen con arma blanca le otorgaría al caso de Ciudad Mante un significado especial. Muy distinto (comenté) a la impersonal (y fría) ejecución con arma de fuego.

Entre otros detalles escribí este lunes sobre las peculiaridades de ese ataque a cuchilladas en un ambiente policíaco donde lo que predomina son los asesinatos a punta de bala, cuando el ejecutor se involucra poco con su víctima y cumple su propósito de manera rápida y eficaz.

No pasó así en el caso que costó la vida al alcalde panista con licencia NOÉ RAMOS FERRÉTIZ. En plena calle y a la luz del día, frente a numerosos acompañantes, incluyendo la escolta privada, un hombre joven se le fue encima y con una acometividad sorprendente consumó el acto para luego escapar.

Y algo más, comentado en la columna previa:

-“Los criminalistas suelen decir que el uso de arma blanca otorga al asesinato cierto toque personal, donde el homicida tendría razones para ver de cerca la muerte de su víctima. Es más común en los crímenes de tipo pasional” (Interiores, lunes: https://tinyurl.com/2bqlpyso).

Pues bien, la Fiscalía del Estado ya tiene un detenido al que identifica con el nombre de “ELIUD GUADALUPE M”, cuya identificación y captura fueron posibles gracias al retrato hablado que proporcionaron los numerosos testigos del crimen.

Esto y la ayuda siempre valiosa que prestan las cámaras de vigilancia (cuando funcionan) de acuerdo al reporte del vocero de seguridad estatal JORGE CUELLAR MONTOYA.

MOTIVACIONES OSCURAS

En paralelo, el columnista HÉCTOR DE MAULEÓN ofrece el mismo lunes en las páginas del diario EL UNIVERSAL algunos detalles sobre el presunto homicida. (https://tinyurl.com/25qrnzcp).

Cita textos y hasta videos publicados en redes como FACEBOOK y TIKTOK, donde el presunto culpable deja entrever confusiones y extravíos en los que aflora el tema religioso. Comparto al respecto el enlace de uno de sus videos, con duración de un minuto y 39 segundos: https://tinyurl.com/2blhjyob.

En sus palabras aflora cierto deseo de “hacer justicia” y “ajustar cuentas” a gente no identificada y por agravios que tampoco especifica, aunque deja entrever la existencia de otras personas vinculadas a su trayectoria delictiva.

Cómplices reales o imaginarios de los cuales dice haber recibido un mensaje, a los que advierte “no me he rendido, la palabra aquí la sigo guardando” y con los cuales tiene pendiente “cerrar el trato, la alianza, el pacto”, sin aclarar con quienes, ni para qué.

Habla también de un enemigo “difícil de vencer” frente al cual menciona de nuevo un asunto de fe religiosa, cuando afirma “que el Padre todo lo puede” y pide ayuda expresando cosas como: “no me dejen solo, déjenme llegar lejos, hacer justicia en el nombre de JESÚS.”

BATALLAS METAFÍSICAS

Y bueno, la narrativa un tanto cuanto alucinada del detenido no se detiene en partidos políticos y, de hecho, aunque su víctima haya sido un candidato albiazul, igual manifiesta animadversión contra el presidente LÓPEZ OBRADOR, cuando dice:

-“Lo mío es contra el Peje, porque pues es él o soy yo. Esta es una guerra espiritual, yo sé que me están viendo de arriba y me están prestando su energía, tanto buena como mala, pero este político no se quiere ir, se está aferrando a la vida y yo también me tengo que aferrar por la vida de mis hijos.”

Para añadir:

-“Lo que yo desaté aquí en la tierra lo mantendrá desatado el cielo… Yo fui el elegido, el enviado del Padre, el que envió a hacer justicia aquí en la tierra.”

Se preguntará el amable lector (lectora), qué importancia tiene citar estos detalles no solo fantasiosos sino, incluso, sórdidos, escabrosos. Mi respuesta es que ponen en entredicho la interpretación original sobre un presunto crimen político, vinculado a la competencia electoral.

Desde luego, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero de comprobarse la autoría material del ahora detenido, estaríamos ante el caso excepcional de un asesino solitario que parece haber actuado en función de patologías muy particulares.

El atacante se abalanzó sobre su víctima, mostró una determinación y una eficacia formidables en el uso del arma blanca, jamás le importó que los numerosos testigos fueran capaces de identificarlo ni que las cámaras pudieran monitorear su escape.

¿ASESINO SOLITARIO?

Ciertamente, en redes se advierte sobre la posibilidad de que otras voluntades hayan manipulado al agresor con propósitos aún desconocidos. Nada debiera descartarse, aunque cabe recordar que también en asuntos de nota roja, la forma es fondo.

Hay demasiados elementos irracionales en este caso, incluyendo motivaciones de tipo religioso, temas conspirativos y cierto fatalismo al considerar irreversible su destino criminal.

Ahí, donde se autonombra como “el elegido, el enviado del Padre” para “hacer justicia aquí en la Tierra” y le reclama a LÓPEZ OBRADOR no haber encarcelado a PEÑA NIETO.

Entre otras cosas dice poseer la facultad de la telepatía, la cual en últimas fechas le habría fallado en su intento por comunicarse con el primer mandatario del país.

A los voceros del PAN puede resultarles una salida fácil el responsabilizar a su adversario guinda del caso. No los podemos culpar. Pero luego resulta que el mismo asesino dice odiar al Presidente de México (“lo mío es contra el Peje”), lo cual ubica sus motivaciones más allá de la competencia electoral.

Ello, salvo que pensemos en voluntades oscuras manipulando a dicho joven para atacar al candidato de un partido concreto. Lo cual por lo pronto no asoma y sería necesario documentar.

