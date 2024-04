Marco Antonio Vázquez Villanueva

Destruir, no hay de otra…

“Te pongo un reto muy sencillo, Oscar Cabeza de Vaca, porque tu representas los intereses del exgobernador Cabeza de Vaca en la capital de Tamaulipas, aunque sonrías con cinismo, aunque acudas a las colonias de Victoria con singular desfachatez a decirles que tu representas un cambio cuando todos en Victoria te conocemos, sabemos que te has enriquecido a costillas del pueblo victorense, el reto es muy sencillo, que le expliques a los victorenses como es que tienes el patrimonio que ahora ostentas”, las palabras son de Luis Torre Aliyan, candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Victoria y van dirigidas a su oponente, al candidato del PRIAN, Oscar Almaraz.

Y tienen estás palabras su explicación, su lógica, Luis Torre sabe que en campañas no se trata de prometer, ni de hablar mucho a favor de uno mismo porque la propuesta de un político no es nada atractiva para el ciudadano, de sobra sabe que lo único que atrae votos es destruir al enemigo, en este caso a quien quiere alcanzar primero, a quien las encuestas colocan en un segundo lugar.

Esa es la realidad, y le insisto, no es culpa de Torre, al contrario, solo aprovecha que los gobiernos, en todos sus poderes y todos los tiempos, se dedicaron a desprestigiar la política hasta que llegó en el cual era común entre la raza, la ciudadanía, utilizar la frase “pareces político” o “puras promesas de campaña”, para referirse a alguien que conocíamos no tenía intención de cumplir su palabra o no podría nunca hacer realidad sus dichos.

Y la vorágine no paró ahí, ni la voracidad de los gobiernos o la tendencia a no cumplir de los políticos, fue tanto el afán de los funcionarios de elección popular de quedarnos mal que hoy la gente no les cree ni el padre nuestro, eso lo sabe Movimiento Ciudadano que lejos de dedicarse a hacer propuesta en sus spots se centran en difundir una cancioncita que es muy pegajosa, de esas que se pueden recordar en la urna o, en épocas de campaña, en las encuestas.

No es broma, el movimiento naranja ha ganado gubernaturas con las redes sociales y sin prometer nada, con desprestigiar a lo viejo (aunque no necesitaron ayuda para eso) y hablar de lo nuevo, solo pidieron “ya no más de lo mismo”.

Para seguir con su crecimiento, en Victoria, por ejemplo, este fin de semana se difundieron un par de encuestas, Percepción Social que otorga 42 por ciento al candidato de Morena, 29 para Almaraz y 14 para Luis Torre; la otra es de una Revista que difunde 39 puntos para Gattás, 28 para Almaraz, y 9 para Movimiento Ciudadano, los números no varían mucho de una a otra pero si dejan constancia que quien ha crecido es Luis Torre que sigue empujando desde abajo ya que comenzó casi de cero, hasta estar con esos 14 puntos en una de ellas, ¿qué significa?, pues que ha tenido éxito su estrategia, más aún, que se ha convertido en quien puede inclinar la balanza en un momento dado o crecer lo suficiente para sorprender a los de arriba.

Y así andan los candidatos naranjas en Tamaulipas, afianzándose como lo nuevo de la política, pegándole a lo viejo, a lo que se mueva arriba de ellos.

En el contexto nacional la situación no ha sido diferente, cuando Samuel García, el gobernador de Nuevo León, se apuntó como precandidato a la presidencia de la República, creció de inmediato en las encuestas, en las preferencias, y no crea que por alguna propuesta seria o novedosa, no, solo se dedicó a hablar de lo nuevo, a criticar a la vieja política, sobre todo, a promoverse con canciones pegajosas y promos muy explotables en las redes, de esos que se hacen virales porque parecen la pura verdad.

Porque también hay que decir que lo dicho por Movimiento Ciudadano todo mundo lo cree en automático, algunas veces sin que sea cierto, otra vez, la razón es simple, se trata de que los políticos que nos han gobernado han dado motivos para creer que son capaces de todo y porque difícilmente les van a aceptar el reto como el que hace Torre Aliyan, no los ven como enemigos en las encuestas y contrario a ello los aspirantes del PRIAN y de Morena que se ven afectados en esta lucha invariablemente han acudido a la trillada frase de que todo se trata de guerra sucia y lo dicen, igual hay que decirlo, con el insano objetivo de no explicar nada.

Ese es un grave problema que todavía no han visto los estudiosos y se niegan a hacer un análisis serio sobre el mismo, ya se requiere saber porque el odio es lo que atrae más y cómo podría brincarse esa barrera, parece cosa de sentido común pero créalo que no, ya se habría superado, conclusión, es destruir más que construir lo que suma votos o resta al enemigo los mismos, más cuando lo dicho, como en este caso lo de Luis Torre, se hace dando la cara porque, igual le insisto, de los políticos tradicionales se puede creer todo…

EN MÁS DE LA POLÍTICA, XÓCHITL ESTARÁ EN TAMAULIPAS… La candidata presidencial de “Fuerza y Corazón por Tamaulipas”, Xóchitl Gálvez Ruíz, realizará una visita de tres días al estado de Tamaulipas como parte de su campaña electoral, informó su coordinador de campaña en la entidad, Gerardo Peña Flores.

Durante su recorrido, Gálvez se centrará en diversas ciudades clave, comenzando el 9 de mayo en Reynosa y Matamoros, continuando el 10 de mayo en Victoria y El Mante, y concluyendo el 11 de mayo en Tampico.

RECHAZA GOBERNDOR ELIMINAR PRISIÓN PREVENTIVA… El gobernador de Tamaulipas Américo Villarreal Anaya, se sumó al pronunciamiento para mantener la prisión preventiva oficiosa, que pretende derogar la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Como integrante de la Conferencia Nacional de Gobernadores de México, firmó este pronunciamiento que emitieron previo a la resolución que hará la Dra. Norma Lucía Piña Hernández, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Preocupados por los efectos adversos que surgirán en perjuicio de la seguridad pública y la justicia mexicana con respeto absoluto a la división de poderes, nos permitimos formular un respetuoso pronunciamiento en calidad de Amicus Curiae respecto de la resolución que deberá emitir el máximo tribunal constitucional de nuestro país sobre la prisión preventiva oficiosa”, indican en este pronunciamiento público.

Las y los gobernadores señalaron que es necesario mantener la supremacía constitucional respecto de cualquier norma de carácter internacional para impedir la vulneración de la Carta Magna.

Explicaron que derogar la prisión preventiva oficiosa representará un grave impacto en la seguridad pública de las y los mexicanos, de las víctimas y testigos; además, colapsará a los tribunales federales.

Ante ello, los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores reiteraron el llamado respetuoso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a considerar estos aspectos antes de emitir la resolución.

RECIBE UAT PREMIOS NACIONALES EN TESIS E INVESTIGACIÓN… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) sigue sobresaliendo en el ámbito académico en el país, al obtener importantes reconocimientos en el Trigésimo Noveno Premio Nacional de Tesis de Licenciatura y Posgrado, organizado por la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración (ANFECA).

Las Facultades de Comercio y Administración de la UAT ubicadas en Ciudad Victoria y Tampico se han destacado en este prestigioso certamen, llevándose múltiples galardones que consolidan su posición como referentes en el ámbito académico nacional.

Bajo la rectoría del MVZ Dámaso Leonardo Anaya Alvarado, la UAT reafirma así su compromiso con la excelencia educativa y la promoción de la investigación en diversas áreas del conocimiento.

De la Facultad de Comercio y Administración Victoria (FCAV), los estudiantes y docentes obtuvieron los primeros lugares en las categorías de Maestría y Doctorado. Entre los más significativos, el primer lugar en la categoría Maestría, otorgado al maestro en Dirección Empresarial Sergio Honorato Zárate por su trabajo “Determinantes de la intención emprendedora de los universitarios victorenses” dirigido por la profesora investigadora Dra. Yesenia Sánchez Tovar.

En esa misma categoría, el segundo lugar lo obtuvo la maestra en Dirección Empresarial Blanca Rocío Macías Linares, por el tema “Influencia del capital intelectual y de las tecnologías de la información en el rendimiento empresarial de PYMES de la zona centro de Tamaulipas” dirigido por el Dr. Demian Abrego Almazán.

En la categoría de tesis de Doctorado los egresados del doctorado en Ciencias Administrativas lograron los tres primeros lugares, siendo así que la Dra. Mónica Vicenta Guevara García se posicionó en el primer lugar por su investigación sobre

“Modelo e-serviescape en aplicaciones móviles de servicios turísticos: análisis de su impacto en el comportamiento del consumidor”, siendo dirigida por la profesora Dra. Karla Jiménez Almaguer. Mientras que el Dr. Jorge Guadalupe Barrón Torres logró el segundo lugar por su trabajo “Efectos de las capacidades dinámicas y la orientación emprendedora sobre la resiliencia organizacional” dirigido por la Dra. Mónica Sánchez Limón.

De igual manera, se destaca también el tercer lugar de la Dra. Anais Estefanía González Peña con su investigación sobre “Los rasgos de la personalidad y el capital psicológico como antecedentes del bienestar de los emprendedores tamaulipecos” dirigido por la investigadora Dra. Yesenia Sánchez Tovar.

Por su parte, la Facultad de Comercio y Administración Tampico (FCAT) obtuvo reconocimientos en las categorías de Licenciatura y Maestría. El primer lugar en la categoría Licenciatura, otorgado a Rosario Monserrat Luis Arteaga por su trabajo “Uso de las redes sociales y su influencia en las PYMES de Ciudad Altamira en tiempos de COVID-19”.

En la categoría de Maestría, Efraín Rodríguez Becerra obtuvo el tercer lugar con su investigación sobre “Efecto de la responsabilidad social corporativa en el comportamiento de compra”. Cabe resaltar que ambos trabajos fueron dirigidos por el Dr. José Ignacio Azuela Flores de la FCAT.

También se destaca el logro de la Dra. María Inés Salas Rubio profesora adscrita a la FCAT, por haber obtenido el primer lugar en el Vigésimo Tercer Premio Nacional de Resultados de Investigación para Académicos, organizado también por la ANFECA.

Estos reconocimientos demuestran la dedicación y el alto nivel de excelencia de egresados y profesores, que con sus logros contribuyen a reafirmar el prestigio y liderazgo de la UAT en el ámbito de la investigación académica a nivel nacional.

