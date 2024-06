Por Carlos López Arriaga

Las encuestas y las urnas

Cd. Victoria, Tam.- Por supuesto, en la víspera de un proceso electoral se pueden vaticinar muchas cosas, aunque la discusión pierde sentido cuando sabemos que la voz del votante viene pronta y definitiva.

Aquí he platicado lo mismo de (1) agencias de pronósticos dudosos, pero también de (2) firmas muy serias a las que falsificaron resultados para lanzarlos a las redes con fines de propaganda.

Las mismas agencias se encargarían de desmentir tales propósitos con un visible y contundente letrero rojo de “FAKE NEWS”, sin embargo (como ya comenté en este espacio) para cuando sale la aclaración, ya muchas manitas han tomado foto de la gráfica, haciéndola circular (por miles) en redes sociales, incluyendo #WhatsApp.

Pero lo interesante llega en los días posteriores a la elección, cuando los especialistas cuadran predicciones y votos, realizan sus comparativos y también los reportes de aciertos y desaciertos, en eso que ahora suele llamarse el “quién es quién en las encuestas”.

Destaca el trabajo del especialista JESÚS ALEJANDRO MORENO ÁLVAREZ. De muy larga currícula, cito lo esencial. Es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Michigan, académico, catedrático del ITAM y, desde 2016, Director en Encuestas y Estudios de Opinión en el periódico EL FINANCIERO, como antes lo fue (entre 199 y 2015) de grupo REFORMA.

LA PRESIDENCIAL

Haciendo un análisis de la reciente elección, MORENO ÁLVAREZ señala virtudes y pecados de la estadística preelectoral y acompaña sus reflexiones con un valioso gráfico donde compila las proyecciones de 30 casas encuestadoras, ordenándolas por su nivel de acierto, es decir, la menor o mayor cercanía con los resultados finales. (EL FINANCIERO: https://is.gd/zYJUqE).

En esa treintena destaca un empate triple en primer lugar, con el mismo error promedio (sus previsiones en las tres candidaturas) de 1.3%. Y estas fueron: (1) FACTO MÉTRICA, encuesta telefónica para REPORTE ÍNDIGO, (2) ELECTORALIA, encuesta mixta, telefónica y en redes sociales y (3) MEBA, encuesta de vivienda.

El margen de error es la cifra más importante por reflejar de manera clara el índice de efectividad en el trabajo realizado por cada empresa. Los tres punteros esta vez coinciden en 1.3% y de ahí para abajo vamos viendo sesgos mayores, cifras más abultadas.

Al final de la tabla, los tres resultados más alejados de la realidad expresada en las urnas fueron: MASSIVE CALLER, encuentra robótica (robopoll) ubicada en el lugar 28, con 11.7%; todavía más abajo, en el sitio 29, aparece TRENDING, también robótica, con 12.0% y al final figura AAGA MARKETING, con 15.0% en el escalón número 30, con las siglas (NR) lo cual significa que “no reportó” su metodología.

ANTECEDENTE, EDOMEX

Como ya he comentado aquí, ELECTORALIA tiene como editor y director al abogado tamaulipeco RICARDO GAMUNDI ROSAS, quien también dirige una oficina de consultoría electoral llamada OWL CONSULTORES. Las dos, con oficinas en la Ciudad de México y Ciudad Victoria.

No es la primera vez que saca números así. En la elección para gobernador del Estado de México (junio de 2023) la concentradora de encuestas POLLS.MX enlistó un comparativo similar, con pronósticos y resultados, entre 26 empresas del ramo.

Ordenados por su grado de acierto, cito textual la presentación de resultados:

-“ En general, la diferencia entre todas las encuestadoras fue cerrada, siendo la de ELECTORALIA (+0.3 puntos porcentuales) la que más se acercó, seguida por MÉXICO ELIGE (+0.5) y GOBERNARTE (-0.7), siendo las únicas tres en quedar a menos de un punto porcentual de distancia.” (https://is.gd/u2tb5j)

AMLO-SHEINBAUM

En fin, este lunes CLAUDIA y ANDRÉS comen en Palacio, iniciando así el protocolo de transición que deberá llevar al cambio de estafeta del próximo primero de octubre, aunque las nuevas cámaras se estrenan un mes antes, el día uno de septiembre.

Ocurre el encuentro entre el revuelo levantado la semana anterior por el líder de la bancada morenista en la Cámara Baja IGNACIO MIER, cuando anunció el inminente procesamiento del paquetazo legislativo conocido como “Plan C”.

Ello, en franca contradicción con lo dicho por la doctora SHEINBAUM cuando recomendó calma en el manejo de estos temas, pues juzgó prudente abrir una etapa de consenso y manejó incluso la idea de un parlamento abierto para escuchar opiniones.

A cada quién su expresión no-verbal. El día que MIER anunció sus intenciones, a su flanco derecho, rubicundo el rostro, enfundado en una guayabera aqua y pantalón celeste, GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA parecía inflamado de gusto (video: https://is.gd/YMiWvq).

Ello, mientras (a su izquierda) RICARDO MONREAL ÁVILA era un manojo de nervios, no encontraba paz ni en cuello ni en hombros, se mesaba una y otra vez los cabellos y hasta parecía masajear con insistente empeño su gaznate, como si tuviese un sapo atorado.

Y no era para menos. El anuncio de imponer el “Plan C”, así nomás, de golpe, deglutido en seco y sin mediar discusión ni consenso previo y (peor aún) desdeñando la estrategia gradual de CLAUDIA, pues hombre, eso si incomoda, sobre todo a los mercados, que respondieron con un tropezón en la paridad peso-dólar.

Aunque no faltará quien diga que dicha narrativa del presidente rudo y la sucesora prudente pudiera ser deliberada, para ocupar espacios en medios y redes, desplazando de la atención pública la inconformidad postelectoral. También esta interpretación es plausible.

BUZÓN: lopezarriagamx@gmail.com

WEB: http: //lopezarriagamx.blogspot.com