AMLO aconseja a jóvenes que se alejen de lo material

AGENCIAS

El presidente Andrés Manuel López Obrdaor declaró que “no cabe duda” que el dinero es “la mamá y el papá del diablo” y aconsejó a los jóvenes que se alejen lo más que se pueda de lo material.

En su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, López Obrador dijo que lo material es una tentación y no necesariamente significa felicidad “porque a veces es la perdición”.

“La felicidad, no hay que olvidarlo, es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo, esa es la verdadera felicidad. No lo material, el lujo barato, las marcas, ¡no, no, no, qué barbaridad! (…) la ropa, los relojes, de mal gusto.

“Y que conste, que no estoy en contra de quien con esfuerzo, con trabajo, de conformidad con la ley logran un patrimonio; siempre lo he dicho, merecen respeto porque no todo el que tiene es malvado, pero el lujo, la ostentación, es de mal gusto, es ofensivo y si nos podemos alejar de eso, mejor”, expresó López Obrador.

“No quiere decir que no se busque tener lo necesario, los ingresos que se requieren para educar a los hijos, para que no le falte nada a la familia, pero llega a ser tanta la ambición que el dinero se convierte en un dios y se vuelve un asunto enfermizo”, agregó.

En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el presidente señaló que el mejor consejo “es mejor la pobreza que la deshonra”.

“No hay que ambicionar así lo material, el dinero, eso no es la vida, eso no es la felicidad, y no quiere decir que no se tenga para lo básico; se puede tener para la alimentación y para el vestido y para el transporte y también para la distracción y para el disfrute. Pero como decía Juárez ‘la justa medianía”, refirió.

“Por eso hablo del aspiracionismo; la ropa de marca, las alhajas, los carros últimos modelos. Y por eso también muchos toman el camino de las conductas antisociales por la Cheyenne apá”, declaró al criticar una sociedad consumista.