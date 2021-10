PRI, PAN y PRD alistan 500 reservas para Miscelánea Fiscal

AGENCIAS

CDMX.-El bloque opositor de Va por México en la Cámara de Diputados anunció que va a presentar sus casi 500 reservas o propuestas de modificación en el debate de la Miscelánea Fiscal este martes en el pleno.

Los integrantes de PRI, PAN y PRD adelantaron que no van a “bajar” o “retirar” ninguna reserva bajo el argumento de apoyar una “economía del tiempo” y no importa que estén en el Palacio Legislativo de San Lázaro las próximas 48 horas seguidas.

En conferencia de prensa, los coordinadores del PAN, Jorge Romero; del PRI, Rubén Moreira y del PRD, Luis Espinosa Cházaro, aseguraron que están más unidos que nunca y lo demostraron este lunes al oponerse a los tres dictámenes a discusión de la Miscelánea Fiscal, la Ley Federal de Derechos y de la Ley de Ingresos para el 2022.

“Nos preocupa mucho que a la sociedad no se le escuche. Este día va a ser un día muy importante, las tres bancadas hemos decidido ser muy puntuales, muy objetivos y no dar un paso atrás en el debate, así estemos aquí las próximas 48 horas. No vamos a bajar ninguna reserva, no vamos a buscar esa ‘economía del tiempo’ que favorece una votación una votación fast-track”, dijo Rubén Moreira.

Luis Espinosa Cházaro refirió que este lunes, las tres bancadas dieron una muestra contundente de que están más unidos que nunca y solamente les faltó un voto de los más de 200 que tienen en San Lázaro, y eso fue por una cuestión médica.

“Si preguntan si el bloque Va por México está unido, ayer dimos la más contundente muestra de que estamos más unidos que nunca. Nos faltó un voto de los más de 200 que tenemos por una razón de salud del diputado que no pudo conectarse ni siquiera vía remota.

“Vamos a continuar así, y vamos a continuar así porque nos asiste la razón. Ayer un diputado del bloque oficialista dijo en la tribuna que hoy o mañana o pasado mañana nos humillarán con su voto; decirles muy claramente que no nos humillan, a mí al PRD, ni al PAN, ni al PRI, no nos humilla perder una votación del lado de la razón.

“Humillan al niño con cáncer que ya no le van a llegar sus medicamentos porque están tasando estas donaciones a las ONG, humillan al campesino que no va a tener un apoyo”, declaró el perredista.

Por su lado, Jorge Romero declaró: “Por supuesto que para cada tema, para cada punto van a querer meter la discordia con esta alianza, nada más como yo lo he dicho y lo sostengo, va a ser mucho más difícil, de lo que creían, lo están viendo romper con la alianza Va por México porque se sostiene en lo que votaron millones de personas que no quieren a este gobierno”.

Agregó que todo el día y noche de este martes, y muy probablemente todo el día y noche de mañana, “vamos a ir explicando porque la coalición Va por México va rumbo a un debate técnico”.

“Ayer alguien lo dijo, ‘cuando se suben a la tribuna los de Morena, suben a dar un debate ideológico’, el mismo, repetido, una y otra vez, cuando nosotros vamos a presentar alrededor de 500 reservas con una explicación técnica de qué es lo que nosotros creemos que podemos cambiar”, consideró Romero.

El panista agregó que van a mostrar todas sus armas en el debate para impedir que haya cuestiones de terrorismo fiscal con jóvenes de 18 años porque “es un extremo, es un exceso” y si no se registran son potencialmente vulnerables a una multa de casi 12 mil pesos, entre otras.

Moreira consideró que es un mal augurio en la Cámara de Diputados, cuando no hay debate, cuando no se escucha a la sociedad, porque está en el horizonte inmediato Presupuesto, “es un mal augurio que no hayamos tenido la posibilidad de un parlamento abierto extenso de 4 o 5 horas y no se haya proyectado en el Canal del Congreso, incluyendo esa reforma (eléctrica)”.