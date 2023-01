El objetivo es ser campeones: Gandhi Vega

Redacción InfoNorte

Ciudad Victoria.- Al la última fase de pretemporada y reportándose listos para el inicio del Torneo Clausura 2023 de la Liga Premier, el estratega de Correcaminos, Gandhi Vega, externó en entrevista que el principal objetivo de su plantel será el obtener el campeonato.

“Campeonar, tenemos que campeonar. El equipo está hecho para eso, son grandes jugadores, están jóvenes, tienen dinámica, buen físico, hay jugadores de experiencia que son los que les dan la solvencia a todo el equipo y tratar de siempre mejorar día con día para lograr el campeonato”.

En cuanto al análisis de la pretemporada, el Director Técnico afirmó:

“Se hizo buen trabajo con todo el cuerpo técnico, los muchachos con una gran disposición, gran calidad de juego, grandes seres humanos y siempre con la convicción de hacer bien las cosas y tener ese compromiso de ganar siempre dentro y fuera de nuestra casa y así es donde los muchachos se van a ir mostrando para llegar lejos”.

Además, argumentó que en el equipo se encuentra con una mentalidad positiva para encarar este primer compromiso ante Reboceros de La Piedad.

“Mi equipo está confiado, ha trabajado bastante bien durante la pretemporada con la ilusión y las ganas de ya iniciar y también con la mentalidad positiva de ganar, de inculcarles ese coraje que ha mostrado siempre Correcaminos dentro y fuera de la cancha y mientras trabajes bien nos tiene que ir bien”.

Así mismo, aseguró que el principal objetivo de la primera parte del torneo es el obtener los triunfos que den una buena racha a esta institución en la Liga Premier.

“Si, no hay cómo iniciar ganando pues te da una confianza tremenda, para eso nos preparamos durante toda la pretemporada y vamos a ir a ganar, no hay otra cosa aquí en el equipo más que ganar, obviamente va a ser un partido difícil pero no imposible de ganar, tengo buen equipo y lo vamos a demostrar el día lunes y previo al juego de Tampico que también lo vamos a ir a ganar”.

Para finalizar, comentó su sentir de regresar a Correcaminos, ahora como timonel del equipo que milita en la Liga Premier.

“La verdad me siento muy contento y feliz, conozco bien la Ciudad, conozco lo que es el equipo, el Club y bueno siempre el Club a nivel nacional ha sido reconocido, saben que Correcaminos siempre trae grandes equipos, grandes jugadores que siempre están en las finales y ha ganado campeonatos y ahora que me toca dirigir, tener esa misma esencia de que Correcaminos es un equipo de grandes jugadores de grandes momentos “.

Correcaminos iniciará su torneo en la Liga Premier este 9 de enero, cuando en el “Lunes Premier” visite a Reboceros de La Piedad, a las 4:30 de la tarde en el Estadio “Juan N. López”.