Galilea Montijo y la portada de ‘Playboy’ a la que no podía negarse

AGENCIAS

Galilea Montijo quizá no sea la primera latina en posar para Playboy, pero su carisma y trayectoria la han convertido en la última con la que muchos quieren trabajar. El ejemplo más reciente es la colaboración con French Montana, el rapero marroquí que describe a la mexicana como “superestrella y musa”.

Montana y Montijo enmarcaron su debut en Playboy compartiendo un par de imágenes de las portadas de la edición sudafricana. Una de las fotografías muestra al rapero criado en el Bronx con una bata mirando a través de las piernas de la presentadora de televisión, mientras que en otra ambos están recostados, riendo y rodeados de un par de billetes de 100 dólares. La titular de Hoy también reveló otro par donde se le ve sola y una más en un llamativo vestido rojo.

Casi nadie escapó a hablar sobre la publicación y como pocas veces, la mayoría halagó la belleza, sensualidad y el arte que transmiten las fotografías. Por supuesto, no tardaron en viralizarse. Salvo algunos que aseguraban que la conductora habría recibido una millonaria cantidad por la sesión, poco se conocía sobre la misma. Ha sido la propia Galilea, una semana después, quien ha revelado cómo llegó a la portada.

“Cuando me dijeron que la agencia de French Montana estaba buscando una latina (…), me llamaron para decirme ‘te quieren para una portada de Playboy…’, ay, no, muchachos, dije ‘ya no estoy para eso, hace mucho lo hice’, pero cuando me dicen el tipo de fotografías que iban a hacer, digo como contando una historia de amor, digo es Playboy”, dice la conductora sobre la experiencia al lado de Montana.

Además de la explicación de la temática que buscaban para el cantante, que ha ido ganando renombre en la escena hip-hop estadounidense, Montijo también sintió seguridad al conocer al equipo involucrado, especialmente la fotógrafa Yasmine Kateb, “una chava supertalentosa que es la que hace las campañas mundiales de Guess, imagínate para mí la gran oportunidad”.

Yasmine Ketab, originaria de Damasco, Siria, es una de las fotógrafas más importantes en la industria de la moda desde hace poco más de una década. Su trabajo ha sido portada de Vogue, Elle, Grazia, Forbes y muchas más publicaciones. En 2021 retrató a Juanpa Zurita para Harpers Bazaar en su décimo aniversario.

“No tenía el gusto de conocer a French pero todo su equipo, la gente que está detrás de todo esto, lo hace tan bien, que me sentí muy contenta, muy tranquila, sabía que iban a ser unas fotos increíbles, sabíamos que estábamos en superbuenas manos”, dice Galilea, quien espera que esta vez sí se cumpla un rumor, “Las fotos resultaron increíbles, escuché (no sé si vaya a ser) que la pidieron para Playboy Estados Unidos y Europa, estaría increíble”.

Otra alegría que le han provocado estas portadas es que su familia, su esposo Fernando Reina Iglesias y su hijo, se sientan orgullosos de ella. “Mi chiquillo no alcanza a entender lo que es Playboy, ya casi, ya casi, estoy segura, pero cuando vio las fotos le encantaron, Fer también dijo ‘están increíbles las fotos, qué buen gusto'”, compartió.

Esta vez la co-conductora de Netas divinas no oculta su felicidad y orgullo, totalmente opuesto a la vergüenza que manifestó en 2021 cuando sus compañeros de Hoy le recordaron la sesión que tuvo para la extinta Revista H donde apareció semidesnuda.

“Yo creo que los desnudos son muy bonitos… donde no se vea todo completamente”, dijo la conductora ante el cotilleo de Raúl Araiza y Andrea Legarreta. Sin embargo, aseguró que con la edad puede pasar la euforia por tomarse fotografías al natural. “Ya llega un momento donde no es que te asuste, pero como que no son épocas”, dijo.

Ahora a sus 49 años, Galilea ha sido fiel a ese pensamiento: ha impuesto su estilo y su orgullo latino en Playboy.