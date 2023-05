Partido Verde destapa a Manuel Velasco como su “corcholata” rumbo a 2024

AGENCIAS

La dirigente nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Karen Castrejón Trujillo, destapó al senador Manuel Velasco como su aspirante a la presidencia en 2024.

En entrevista con Joaquín López Dóriga en su espacio de Radio Fórmula, Castrejón Trujillo señaló que fue Velasco quien mostró su interés de representar al Verde como aspirante a la candidatura presidencial.

“Hicimos la invitación a quienes aspiran a la candidatura presidencial, por parte del Verde hubo quien levantó la mano y lo respaldaremos, que es el senador Manuel Velasco y seguramente contará con la aprobación de la mayoría de la militancia del Verde”, indicó la dirigente.

No obstante indicó que por el momento el partido se encuentra concentrado en las elecciones de Coahuila y Edomex; sin embargo, en la ruta hacia 2024 se apoyará las aspiraciones de Velasco y se pedirá, en su momento, que sea considerado dentro de la alianza con el PT y Morena.

Respecto al llamado que hizo el líder nacional de Morena, Mario Delgado, al PT y Partido Verde sobre declinar a favor de su candidato en Coahuila, Armando Guadiana, la lideresa nacional del Verde aseguró que eso no va a pasar.

Indicó que han sido respetuosos de los procesos del partido aliado y que en su momento se comentó del por qué el Verde no podía abanderar la candidatura (en Coahuila); sin embargo, insistió en que no declinarían por Armando Guadiana, no por temas personales, sino por ideología.

“Es difícil para nosotros abanderar a un candidato que es parte de la industria taurina y cabonífera”, pues explicó que no sería congruente con la agenda de su partido que apuesta por temas ambientalistas y en contra de las corridas de toros.