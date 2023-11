La exigencia será al doble: Gandhi Vega

Redacción Infonorte

Ciudad Victoria.- Correcaminos Premier cerrará su mejor temporada en la historia reciente al ser el líder de la tabla de filiales con 30 puntos; al terminar la primera vuelta del actual torneo, mientras que el jugador victorense Miguel Zapata sigue en el top 5 de goleadores con 9 goles.

En entrevista, el Director Técnico de Correcaminos Premier, Gandhi Vega afirmó que el equipo de Victoria, luchará por seguir sumando puntos para continuar con la buena estadística en esta primera fase del Torneo.

“Tenemos este partido pendiente donde tenemos que ganarlo para subir algunos lugares en el Grupo y la conclusión de esta primera vuelta fue bastante buena, obviamente seguimos cometiendo algunos errores pero mejoramos en muchos aspectos y eso es lo más importante”.

En cuanto al balance de la presente campaña, expresó:

“Si claro que si, esto nos pone a estar más atentos, alertas, en algunas posiciones donde tenemos que traer algunos jugadores son muy puntuales pero ya sabemos hasta dónde podemos llegar, sabemos lo que tenemos dentro del equipo y esto es bastante bueno porque te da esa confianza de que los muchachos están a full”, mencionó.

En cuanto a la exigencia y dedicación de este equipo para obtener los buenos resultados que se han dado en el Torneo, comentó.

“El trabajo, eso siempre va a ser la exigencia también y es lo que nos dio estar ahorita en buenos lugares y bueno eso no puede cambiar no va a salir de nuestra mente, siempre. La exigencia ahora va a ser al doble porque el equipo estuvo muy bien, un equipo demostró de qué está hecho, está en los primeros lugares, regresando de esa esencia que se había perdido de ir a pelear a cualquier campo dentro del torneo de nosotros y bueno eso para mí me deja muy contento”.

Será este miércoles 29 de noviembre cuando Correcaminos y Real Apodaca disputen el partido pendiente de la jornada 15. El duelo dará inicio a las 4 de la tarde en la Unidad Deportiva del Ejército Mexicano en Nuevo León.