David Faitelson sobre la llegada del Chicote Calderón al América: “No es mala, puede disciplinarse”

AGENCIAS

América ya hizo oficial la contratación de Cristian ‘Chicote’ Calderón para el Clausura 2024 y uno de los primeros en pronunciarse al respecto fue David Faitelson.

El periodista de TUDN no está convencido de dicha contratación azulcrema, pero le da el voto de confianza.

“Insisto: a mi no me gusta que el América contrate futbolistas que procedan de su acérrimo rival, pero, futbolísticamente, la firma de Cristian “Chicote” Calderón no es mala”, indicó en su cuenta de X.

Faitelson espera que América sea un club donde Calderón pueda limpiar su imagen tras las indisciplinas que han marcado los últimos años.

“En Coapa, puede disciplinarse y descubrirse como el gran jugador que todavía prometía ser”, concluyó David.