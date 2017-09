Judocas tamaulipecos destacan en Nacional

Redacción InfoNorte

La Selección de Tamaulipas de Judo participó en el Torneo Nacional “Daniel F Hernández” que se desarrolló en Monterrey, Nuevo León.

La delegación tamaulipeca obtuvo cuatro medallas de oro. En la categoría Pre infantil fue Cyntia Vázquez Ortiz, en la Sub 13 Eduardo Sagastegui Becerra, Sub 15, Jorge Eduardo Pérez Rafful y en Primera fuerza fue Eduardo Araujo Castillo.

Además tres medallas de plata en las categorías, Sub 18 con Ana Lucia Toy Pérez y en Sub 21 Cuauhtémoc Montemayor Rodríguez y Diego Acosta García.

Los judocas también lograron nueve de bronce en las categorías Pre Infantil que lograron José Carlos Pablos López, Emiliano Arizpe Beltrán y Juan Manuel Fernández Alfaro; Sub 13 Kevin Daniel Torres Martínez, José Rubén Pablos López y Miranda Moncada Fuentes. Sub 15, José Alfredo Quinta López, Judith Hernández Hernández y en la categoría Sub 21, Samantha Martínez Barrios.

Los seleccionados contaron con el apoyo del Instituto del Deporte de Tamaulipas para su preparación y participación en esta competencia nacional.

En total fueron 56 atletas tamaulipecos, 28 de Ciudad Victoria y 28 de Tampico los que compitieron en esta justa con más de 700 participantes.

Los estados que participaron fueron: Chihuahua, Jalisco, Tabasco, Nuevo León, Hidalgo, Veracruz, Baca California Norte, Michoacán Oaxaca, Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, Quintana Roo Yucatán Puebla Colima Nayarit Guanajuato y Tamaulipas

Este Nacional fue clasificatorio para el Campeonato Panamericano Sudamericano Sub 13 y Sub 15 que se desarrollará en Lima, Perú del 3 al 5 de noviembre.