Tinta Negra

Alfredo Guevara – Aumentan los desinteresados

Desde luego que el Partido Revolucionario Institucional está obligado a depurar en forma continua la integración del Consejo Político Estatal, dando de baja a los que, como diría SERGIO GUAJARDO MALDONADO ya no tienen el mismo interés de antes para trabajar por el Partido y se han empezado a ausentar de las sesiones ordinarias o extraordinarias de dicho organismo. Prueba de ello está la del pasado fin de semana, en la que si bien 94 estarían rindiendo protesta como nuevos integrantes no todos fueron, por los motivos que hayan sido. Lo cierto es que no estuvieron para lo que sería su primera sesión. Al Consejo se integró el actual delegado de la Secretaría de Gobernación RABINDRANATH JUÁREZ MAYORQUIN luego de tener una residencia en esta Capital por espacio de casi cuatro años. Y es que algo quiere. Lo dijo el presidente del PRI. También lo hizo ALEJANDRO TORRES MANZUR actual representante del PRI ante el Instituto Electoral de Tamaulipas. Entre los 94 que debieron rendir protesta e incorporarse a los trabajos no se vio la todavía lideresa del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado BLANCA GUADALUPE VALLES OLVERA, tampoco el ex alcalde de Victoria ALVARO VILLANUEVA PERALES, menos CESAR GARCÍA CORONADO y menos a quien fuera el presidente de la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas HOMERO GARCÍA DE LA LLATA. Ya no digamos de JUAN BAEZ RODRIGUEZ que con todo y lo que representa su segunda casa, no acudió al edificio de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos. Habrá que decir, que desde la última reunión del Consejo Político, cuando se eligió a GUAJARDO MALDONADO como presidente del CDE del PRI, ya se traía de encargo a los desinteresados por trabajar en el PRI. Diremos que la sustitución de los que no han mostrado interés, debe abarcar a aquellos consejeros que a estas alturas andan más preocupados por no verse involucrados en las casi dos mil observaciones que la Auditoria Superior del Estado envió a secretarías del Gobierno, 43 ayuntamientos y poco más de cien organismos público descentralizados. En la última sesión del Consejo Político no se ausentaron personajes con la figura de consejero, como el caso concreto del ex secretario general HERMINIO GARZA PALACIOS, el que fuera Secretario de Finanzas JORGE ABREGO ADAME, la ex titular de la Contraloría GILDA CAVAZOS LLITERAS, o bien, el que estuvo en la Secretaría de Obras Públicas MANUEL RODRIGUEZ MORALES. Y la lista es por demás larga, al grado de que pudo no haberse realizado la sesión extraordinaria del Consejo Político Estatal del PRI por falta de cuórum. Y es que, de los 582 que son actualmente, solo estuvieron presentes 319, es decir, raspadito el Partido alcanzó a cubrir el 50 por ciento más uno de lo que establecen los ordenamientos para poder celebrar esa sesión de trabajo. Y es que, la realidad de las cosas, es que poco a poco nos iremos dando cuenta de aquellos cuadros del PRI que simple y sencillamente ya no quieren saber nada del Partido que los llevó a ocupar cargos de elección popular o directivos del PRI o bien, se decepcionaron con los resultados de la última elección en Tamaulipas y por tanto, ven difícil la posibilidad de volver a ocupar la primera fuerza política en el Estado. a ellos, SERGIO GUAJARDO MALDONADO está obligado a darlos de baja del padrón para darle oportunidad a aquellos que por una u otra razón, no son parte de este organismo, en el que se toman las mejores decisiones. Y es que, hay tantos priístas a los que por culpa del gobernante en turno, no se les reconocía el derecho, trabajo, experiencia o presencia entre las bases y por tanto, no estaban considerados como consejeros. En cambio, les daban preferencia a funcionarios de primer nivel, que sólo acudían a las reuniones del Consejo Político Estatal, más por obligación del jefe político que por convicción. En fin.

