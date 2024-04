Análisis Político

Antonio Frausto

Sustituirá Sheyla a Noé en candidatura

Hace días en uno de los tantos grupos de WhatsApp en los que me encuentro, una persona preguntó que ¿A quién favorecía en El Mante la muerte del candidato Noé Ramos? Obviamente fue una pregunta tendenciosa para atacar a un partido, debido a las preferencias políticas de quien hizo el cuestionamiento.

Aunque no tuvo respuesta, es lógico que el asesinato del candidato no beneficia a nadie, ni a la coalición que representaba y mucho menos a sus adversarios políticos, por el contrario solo ha perjudicado el proceso electoral, al desnudar que más allá de contar con protección o no, cualquier candidato o candidata es vulnerable ante la violencia que padecemos en el país, por lo menos desde hace 15 años.

Pero además, este terrible suceso, aumentó también la polarización entre las dos principales fuerzas políticas en Tamaulipas, por un lado Acción Nacional y por el otro Morena, quienes mediáticamente se atacan, el primero acusando de omisión al gobierno estatal por no brindarle seguridad al candidato y el segundo justificando que recientemente no la solicitó.

En medio de este contexto de polarización política, pero principalmente del dolor de la familia de Noé Ramos, se tienen que tomar decisiones y una de ellas es precisamente elegir a la persona que lo reemplazará en la candidatura, siendo hasta este momento la más viable, su esposa la señora Sheyla Palacios.

Durante la triste, pero a la vez cariñosa despedida que le dio la sociedad mantense a su alcalde, Sheyla fue la oradora que más conmovió a la gente, no sólo por haber sido la compañera de vida de Noé, sino por la sinceridad y emotividad de sus palabras, recordando a su esposo como un hombre bueno, un hombre de familia y un hombre que se convirtió en político que poder ayudar a los ciudadanos.

Ante una contexto muy similar de injusticia e impotencia, al escuchar parte del discurso de Sheyla Palacios fue inevitable no recordar aquel mensaje que dio Egidio Torre Cantú en la despedida de su hermano Rodolfo, cargado de sentimiento que conectó con los tamaulipecos, más allá de sus filias políticas y que lo proyectó como un aspirante natural a suceder a su hermano en la candidatura.

Eso está sucediendo con la viuda de Noé Ramos, es quién mejor representaría sus ideales, al haber sido la persona más cercana a él, al haber compartido una vida juntos y haberlo acompañado en sus luchas políticas. Además de que no desconoce el servicio público al haber encabezado el área social, como lo es el Sistema DIF en el Gobierno Municipal.

Esta misma idea que predomina en muchos ciudadanos de El Mante y Tamaulipecos, parece también la comparten en el PAN, ya que este miércoles al mediodía, Tomás Vanoye, representante panista ante el IETAM, declaró que al blanquiazul propondrá que Sheyla Palacios aparezca en la boleta en lugar de Noé, pero que la decisión final la tendrá ella.

Y es que la coalición Fuerza y Corazón por Tamaulipas, tendrá como fecha límite para informar sobre el o la candidata que lo sustituirá el 5 de mayo, según lo marca la ley, por lo que seguramente de no suceder nada extraordinario, Sheyla será la elegida para ello.

Aunque había una competencia real con la candidata morenista, Noé Ramos mantenía cierta ventaja en las preferencias electorales en la urbe cañera. Por lo que ahora con este trágico suceso, inevitablemente se potencializará la candidatura del blanquiazul aumentando en mucho sus posibilidades de ganar en las urnas el 2 de junio, ya que se convertirá en el mejor tributo para el ex edil.

¿CANDIDATOS NO REGISTRADOS NUEVO CONFLICTO POLÍTICO?

Aunque los candidatos no registrados no están legalmente reconocidos por el IETAM y por ende no se avalaría su triunfo en caso de ganar en las urnas, no hay que perderlos de vista, pues parece que van muy en serio en sus aspiraciones políticas.

Por lo menos hay una decena de candidatas y candidatos no registrados en Tamaulipas, principalmente a las alcaldías de municipios rurales, la gran mayoría de ellos de filiación morenista, que al considerar injusto que no hayan sido elegidos como candidatos de su partido, decidieron emprender esta aventura.

Aseguran que cuenta con gran apoyo de la gente en sus municipios y que ganarán el 2 de junio, pero en caso de que no, por lo menos le quitarían una buena cantidad de votos a los candidatos morenistas, lo que abriría la puerta para que los candidatos de oposición pudieran triunfar.

Al parecer se está preparando un encuentro con los medios de comunicación de Victoria para el fin de semana, sería una rueda de prensa en donde estarían todos los candidatos no registrados, señalarán las razones que los llevaron a tomar esta opción y a quienes son los responsables por la mala designación de candidatos morenistas, los cuales podrían perder si de verdad los aspirantes no registrados tienen el arraigo que aseguran. ¿Será un nuevo conflicto para el Secretario General de Gobierno?

ORGANIZA LA UAT YO COMUNICO

Acorde con la visión del rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Dámaso Anaya Alvarado, de privilegiar el ámbito académico con programas que eleven su nivel, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales campus Victoria, realizará el Encuentro Académico ‘Yo Comunico Digital 8.0’

En este evento que se efectuará los días 8 y 9 de mayo en las instalaciones de la facultad, los universitarios aprenderán de expertos en el tema de la comunicación mediante conferencias, exposiciones y talleres.

Entre los participantes estarán Angie Salazar conductora y actriz de doblaje, quien impartirá una conferencia magistral, además de que se llevará a cabo una exposición de cortometrajes realizados por estudiantes de la misma facultad y se efectuará una mesa de diálogo con el tema de inteligencia artificial y su impacto en la comunicación.

Para que sea una experiencia de mayor aprendizaje, se desarrollarán cinco talleres, uno de ellos titulado ‘Reconectándonos’ donde se abordará el tema de crear contenido de valor con temas de salud mental.

Uno más será ‘Del tiktok a la urna’ a cargo del reconocido consultor en comunicación política y buen amigo David Dorantes, donde compartirá la relevancia de esta red social y el impacto que puede tener en las campañas políticas.

Enhorabuena para la dirección de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales por apoyar la realización de este encuentro académico, que sin duda abona a que los universitarios tengan mejores experiencias de aprendizaje que los formen como futuros profesionistas de calidad.

