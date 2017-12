Pone INE a consejeros de Ietam “bajo lupa”

Por Alfredo Guevara

El Instituto Nacional Electoral (INE) está en condiciones de emitir una convocatoria para un nuevo proceso de selección de Consejeros del Ietam, en caso de que, quienes forman parte de éste órgano colegiado hubieran violentado la normatividad, en la que “nadie es impune y en materia electoral, menos”.

El presidente de este organismo Eduardo Manuel Trujillo confirmó que las o los consejeros del Ietam están bajo investigación exhaustiva, porque todos pasaron por el proceso de designación del secretario ejecutivo, cuyo resultado le permitirá al INE resolver en dos sentidos de acuerdo a sus atribuciones; designar o destituir, “aquí no hay medias tintas”, sostuvo.

Si bien en la ley, la asunción no está contemplada para elecciones locales, consideró importante hacer una investigación adecuada, oportuna y exhaustiva que determine todo tipo de responsabilidades en esas omisiones lamentables que ponen en duda el actuar de los funcionarios públicos electorales, explicó.

“Es importante que la gente entiendas que no se puede ser omiso con la ley en ningún aspecto, menos en tareas electorales, por eso el INE está vigilante de ello, no podemos esperar un proceso litigioso para dilucidar si estaba bien realizado o no (la designación del secretario ejecutivo) durante los indicios encontrados se actuó de inmediato para no dañar el proceso electoral” explicó.

Manuel Trujillo dejó en claro que el INE así se mantendrá, con las consecuencias que hasta ahora han tenido para las y los consejeros del Ietam, “estaremos atentos no solo a lo que se ha hecho y de qué manera se han procesado las decisiones, sino que en lo sucesivo para que todo sea apegado a derecho”.

Abundó que el INE está en condiciones de atraer la elección de Ayuntamiento, actualmente a cargo del Ietam, cuando pudiera ponerse en riesgo grave la imparcialidad o la independencia de los órganos electorales, en relación a los poderes públicos o partidos políticos, “no a la institucionalidad, no a la ley”.

Desconoció cuánto tiempo podría llevarse la investigación que se sigue al colegiado del Ietam, toda vez que lo que se pretende es agotar la exhaustividad para que en base a sus atribuciones designe o destituya.