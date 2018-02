No queda conforme PRI con ratificación de consejeros municipales

Por Alfredo Guevara

El Revolucionario Institucional (PRI) esperara a conocer si el Tribunal Electoral del Estado da por cumplido en forma definitiva, la ratificación de los nombramientos de consejeros municipales electorales que aprobó el Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam), que impugnaron la mayoría de los partidos políticos.

Del sentido de la resolución, dependerá si el PRI presenta o no un recurso de revisión constitucional que en este caso sería ante las instancias jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación (PJF), confirmó Alejandro Torres Mansur, representante del Partido ante el consejo general del Ietam.

Y es que, más que por la actuación que en un momento dado pudieran tener los consejeros electorales impugnados en la función que realizarán en la próxima elección de alcaldes, lo que defiende el PRI es el criterio de legalidad, expuso

“Debemos tomar en cuenta que los actos jurídicos de los órganos electorales en general, deben estar apegados a derecho, dado que tienen atribuciones y sus actos de autoridad impactan no solo en las esferas jurídicas o en los partidos políticos sino también en los ciudadanos en general, de ahí que no podemos dejar pasar criterios que no están apegados a derecho” estableció.

Admitió que el PRI, como posiblemente los demás partidos políticos, no quedaron conformes con el acuerdo que aprobó el Consejo General del Ietam, al haber ratificado prácticamente nombramientos de consejeros electorales que fueron impugnados por la mayoría de los organismos.

Indicó que lo que hizo el organismo electoral, en acatamiento al ordenamiento del Tribunal, fue dar una mayor motivación del porqué eligió a los consejeros municipales electorales.

Sin embargo, reiteró Torres Mansur que hay omisión de la autoridad en la valoración para la designación de consejeros, “porque si bien cumplían con los requisitos, la autoridad debe garantizar criterios de imparcialidad y dentro de ello, algunos tienen militancia o incompatibilidad laboral o afinidad con ciertos personajes de otros partidos políticos.

Por ello, el PRI conocerá si el Tribunal lo da por cumplido, para que de ser así, recurrir a interponer un recurso de revisión constitucional ante la siguiente instancia.