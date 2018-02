Humo Blanco

Cierto que todavía falta para saber algunos nombres de los contendientes de partidos y alianzas al senado, diputaciones federales y alcaldías, pero dese ya empiezan a perfilarse algunos, al igual que los espacios calves en que se liberarán férreas batallas electorales.

A éstas alturas es por demás claro que son tres los proyectos, al final dicen que se convertirán en dos, los que se mueven en la geografía nacional, con sus asegunes e igual esto empiezan a notarse en Tamaulipas.

Hablamos del Partido Acción Nacional (PAN) y sus aliados; el Partido Revolucionario Institucional (PRI ) y los suyos; el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) e institutos coaligados.

Implica que en territorio se notará la competencia, a partir de tales vertientes, sin demérito de lo que hagan los profesores con su brazo político, Nueva Alianza (PANAL), y los que resulten.

Lo que sucederá en Tampico, Madero, Victoria, Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo y otras localidades, será ilustrativo y los resultados contundentes para el triunfo o la derrota.

En torno a dicha muestra y en cuanto a las alcaldías, tenemos que en la ciudad y puerto, la carta fuerte de MORENA para enfrentar a sus adversarios esta entre ROSA MUELA MORALES, FERNANDO MANZUR NADER o JOAQUÍN JUÁREZ DURÁN, uno de los cuales se medirá con JESÚS NADER NASRALLAH del PAN y MAGDALENA PERAZA GUERRA del tricolor.

Allá mismo en el sur, pero en Madero, el panista ANDRÉS ZORRILLA MORENO tendrá por contrincante al morenista de nuevo cuño, ADRIÁN OSEGUERA KERNION, alguien que puede truncarle su propósito de seguir haciendo negocio desde la alcaldía. Esta por verse al prospecto que manden los petroleros, seguramente con las siglas del PRI.

Para Victoria el “agarre” será entre el priista, ÓSCAR ALMARAZ SMER, el panista, XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI y EDUARDO GATTAS BÁES, mismo que, hace unos meses, abrazó la causa de OBRADOR.

Se habla de que el Movimiento Ciudadano (MC) podría postular a alguien pero, al menos en la localidad, dicho partido y sus animadores han venido a menos.

De los disque independientes no pude decirse mucho, porque si bien hace su labor, están más que amarrados.

Sobre el tema, un priista confió a sus amigos que se encontró con NAYMA KARINA BLAQUIERENA PÉREZ, la cual le pidió su apoyo mediante copia de la credencial de electoral, a lo que éste accedió.

“Sin preguntarle nada me dijo que lo que hacia tenía el visto bueno de gobierno”, sostuvo el militante tricolor.

Lo que seguro tienen claro los priistas es que sería un suicidio, políticamente hablando, si dejan fuera a ÓSCAR ALMARAZ, en tanto que no hay alguna figura pública de trascendencia, que haya levantado la mano para contender.

Es decir, sí cuentan con cuadros para la competencia pero los que pueden no quieren.

Con respecto a Matamoros, la pelea se dará entre JESÚS DE LA GARZA DIÁZ DEL GUANTE, “Chuchin” y CARLOS GARCÍA GONZÁLEZ, “Chito”. Obvio que no debe minimizarse a DANIEL SAMPAYO, si es cobijado por MORENA.

Para Reynosa todavía sigue el pendiente en el PAN de cómo hacer a un lado a MAKI ORTÍZ DOMÍNGUEZ y proyectar al diputado JOSÉ MARÍA IBARRA o a quien así determine la jefatura política.

Se supone que a la dama la podrían arreglar con una diputación federal, vía plurinominal, mediante la mano del presidenciable, RICARDO ANAYA CORTÉS.

Esa sería una salida decorosa pero no quiere decir que Acción Nacional, en automático, conserve la plaza.

Habrá que considerar la posibilidad de que RIGOBERTO GARZA FAZ, se aviente por MORENA.

Igual están los grupos priistas que, dicho sea de paso, hay voces que no les auguran buenas cuentas, ni en la alcaldía y menos en las dos diputaciones federales que tienen a Reynosa por cabecera.

En lo que respecta a Nuevo Laredo, según versiones, al ex priista, RAMÓN GARZA BARRIOS, lo tienen “acalambrado” por un presunto expediente que pende sobre su humanidad.

Sin embargo, habría que esperar lo que decide, en cuanto a la posibilidad de ir por MORENA para la presidencia.

Otro distinguido neolaredense que se encuentra pasmado es el ex edil, CARLOS CANTUROSAS VILLARREAL.

De modo que, el alcalde, ENRIQUE RIVAS CUELLAR, se enfila hacia la continuidad al frente del ayuntamiento.

Se supo que, el próximo domingo 11, hará acto de presencia en las oficinas del PAN en Victoria, para ir a la lucha electoral.

En general las alternativas que se mueven son de las alianzas señaladas. Desde luego que habrá excepciones, pero sería la variable, no la constante.

AL CIERRE

Éste miércoles arranca el foro “Oportunidades y Desafíos en el Desarrollo de Petróleo Gas y Yacimientos no Convencionales”, al que van acudir especialistas nacionales y extranjeros.

Se espera que al evento, que se desarrollará en Reynosa del día 6 al 8, asista el secretario de Energía, PEDRO JOAQUÍN CODWELL y el gobernador, FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA.

El foco de los inversionistas, nacionales y extranjeros, estarán en el municipio fronterizo.

+.-Algo sucedió pero de que lo congelaron ni duda cabe. Aludimos a GUSTAVO RIVERA RODRÍGUEZ, gerente de la COMAPA Victoria, alguien que traía buen ambiente mediático y se desvaneció.

Incluso se llegó a comentar que podría ir a un diputación y hasta le vieron cara de alcalde.

El caso es que ya no figura ni en los boletines oficiales que salen desde la presidencia y menos le ha dado por hacerse el aparecido para que se le entreviste.

A lo mejor lo fuerte del gerente es la operación política y en ese entramado se mueve en forma discreta para lo que esta por venir.

Desde luego que podría estar metido de lleno al negocio en tanto que el organismo da para eso y más. Ahí están las obras, compras y hasta la recaudación por el servicio de el agua en donde fluye el billete.

Luego entonces, existe la posibilidad de que al priista, de hueso colorado, lo hayan pescado con la manos en la masa y ahora mismo nade de muertito.