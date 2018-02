Desde la Tribuna

Hoy el futbol mexicano está secuestrado, está en manos de quienes solamente ven por sus intereses, quienes ven por los famosos “billetes verdes”, aquellos que solamente piensan en el negocio familiar y no ven más allá del crecimiento futbolístico en nuestro país.

Recientemente se dio a conocer la noticia que ha retumbado a nivel nacional: La desaparición del ascenso y descenso en nuestro futbol. Con esto solamente unos cuantos serían los beneficiados, aquellos que a partir de la Temporada 2019-2020 sufrirán problemas de descenso y por supuesto no quieren que sus franquicias se devalúen.

Lamentablemente en el Ascenso MX, los dueños y presidentes de los equipos no tienen voz ni voto. Pareciera que la decisión está prácticamente tomada por el Comité de Desarrollo Deportivo con tal de blindar a la Liga MX que se ha encargado de pisotear la división de plata en todos los sentidos.

La esencia del Ascenso está a punto de desaparecer. Las inversiones que se realizaron hace varios años, prácticamente serían en vano debido ya que las franquicias de todos estos equipos se devaluarían, jugadores dejarían la liga de manera inmediata ya que quedarían en el olvido.

Y no solo eso, la afición dejaría de asistir a los estadios al no existir un objetivo por el cual pelear. Se perderían patrocinios, los partidos dejarían de ser televisados y esto obviamente vendría a pegar directamente en la economía de los equipos y dado a esto, no realizarían la inversión de tener un plantel listo para ascender al máximo circuito.

Hay equipos que están de acuerdo en la abolición del descenso, porque no tienen aspiraciones para llegar más allá, pero, ¿que va a pasar con todos aquellos que dentro de sus objetivos se encuentra obtener el ascenso y no lo puedan lograr en cuatro años?, a todos ellos ¿quien los va a defender ante Doña Fede para seguir luchando por ese sueño?.

Lamentablemente desde hace varios años, la afición ha dejado de creer en el futbol mexicano y eso lo han demostrado en las gradas, se han dado cuenta que es solo negocio para unos cuantos, que el nivel y el crecimiento no les importa, porque hoy México está estancado a nivel internacional, mientras otros crecen como Costa Rica y Estados Unidos que le han apostado para mejorar y han crecido con pasos agigantados.

Es tiempo que todos en el Ascenso MX se unan, que dejen en claro que no están de acuerdo con acabar con la esencia del futbol mexicano, que pueden ser capaces de parar una liga que tanto les ha costado, que ellos también deben tener voz y voto y no permitir que les pasen por encima, porque está liga de plata también vale, también pesa y también asiste afición que nunca se toma en cuenta.

Javier San Román, ahora ex presidente de la Jaiba Brava del Tampico Madero fue el primero en hacerse a un lado al ver que realizarán semejante bajeza con el Ascenso MX, además de ser traicionado por quien prometió rescatar al equipo y regresarlo a la Primera Visión, ese es Alejandro Irarragorri, quien primero verá por sus intereses, que por algo que no le pertenece.

A esta historia aún le queda mucho, esto apenas comienza y el próximo lunes en la reunión con los presidentes del Ascenso MX se informará si el plan continúa de la misma manera o habrá una revelación por parte de los presidentes.

