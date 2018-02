Prepotencia y arrogancia al frente de Correcaminos

Por Roberto Aguilar

Ciudad Victoria.- Aficionados y reporteros reprobaron la acción del entrenador del equipo de fútbol Correcaminos, Ricardo Rayas, tras difundirse un video en el que se observa lanzar agua a un cronista deportivo.

“Tipo corriente, no tiene porqué agredir a los reporteros”, “Ya tomen medidas, los directivos y cuerpo técnico los tratan mal”, y “¡Que lo corran!”, fueron algunos de los comentarios de aficionados que surgieron a través de Facebook y Twitter, luego de darse a conocer el video.

Esto ocurrió la noche del viernes, al finalizar el partido en el cual Correcaminos ganó 2 goles a 1 a Murciélagos, en el estadio Marte R. Gómez, en partido de la Liga de Ascenso MX.

Tras el triunfo, Ricardo Rayas se dirigía por la pista de tartán rumbo al vestidor cuando directamente arrojó el contenido de una botella de agua, mojando a Andrés Ramírez, reportero de El Mercurio y Extremo Deportivo.

La escena se observa en un video que tiene una duración de 9 segundos, con el entrenador frente a la zona de plateas del estadio.

Antes, durante el encuentro de fútbol, un grupo de aficionados conocidos como “Los Miowns” se manifestaron en contra del presidente de Correcaminos, Rafael Flores Alcocer, debido a los conflictos que ha tenido con aficionados y medios de comunicación.

En la zona conocida como “Sombra”, el grupo de personas mostró cartulinas con las siguientes letras: C,H,T,M,R,A,F,A.

Al ser entrevistados sobre esta situación, varios de los aficionados coincidieron que es una medida antes las acciones prepotentes de Flores Alcocer, “en el último partido de locales, contra Atlante, mandó al staf de seguridad para que sacaran a un aficionado porque le gritó que renunciara”, explicó uno de ellos.

Estos incidentes reflejan una mala relación de la actual directiva de Correcaminos y cuerpo técnico contra los aficionados y los medios de comunicación, que incluyó la reciente advertencia para los comunicadores a través de un reglamento de prensa.

Respecto a Rafael Flores, las quejas han sido desde su llegada al equipo como presidente, a quien le molestan las entrevistas y por cualquier motivo entra en cólera.

En su columna El Contención, Daniel Vázquez reflejó muy bien dicha situación, “Correcaminos tiene un panorama complicado, pero tiene tiempo. Pero de algo estoy seguro, sea cual sea el resultado al final de temporada, la directiva se tiene que ir. Todo está fracturado, la relación con todo mundo, todo por la prepotencia ya conocida del personaje principal, Rafael Flores.

Ahora Rayas ya se contagió de esa prepotencia y arrogancia, su falta de respeto y además, de su cero importancia sobre lo que pase en el equipo, pues se ve muy tranquilo cuando el equipo está que arde en el descenso.

Solo recuerden, lo que mal empieza, mal termina y esto en la nueva era de Flores, no empezó bien, no va bien, y bueno, el final, solo hay que esperarlo”.

Esta crisis empeoró a raíz de la mala racha con la que comenzó Correcaminos el torneo actual, al encenderse los focos rojos y situar al equipo en la zona baja del descenso. Fue ahí donde el entrenador se “contagió” del presidente y prácticamente sufrió una metamorfosis.

Contra Murciélagos, tal vez envalentonado por ligar otro triunfo, Rayas perdió el control y terminó “bañando” a un reportero.

El mismo reportero, Andrés Ramírez, atajó las dudas de algunos aficionados, quienes consideraban que así se lleva el entrenador con él: “Yo me venía riendo con mi compañero cuando me arrojó el agua. En el video no se observa cuando le pregunto ¿porqué me mojó?”.